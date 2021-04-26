Прямо по курсу: почему завершение маневров в Крыму повлияло на рубль

Рынки увидели позитивный сигнал в отводе войск от южных границ РФ, считают эксперты

Завершение вызывавших столь сильную обеспокоенность западных стран маневров в Крыму мгновенно сказались на курсе российской валюты — доллар и евро начали снижение уже через несколько часов после выхода приказа о возвращении войск к местам постоянной дислокации. Аналитики фондового рынка связывают происходящее со снижением геополитических рисков, а некоторые из них уверены, что в будущем можно ожидать и дальнейшего укрепления рубля. Российские вооруженные силы тем временем выполнили все поставленные перед ними задачи, показав способность обеспечить надежную оборону страны, отметили в военном ведомстве. Маневры на полуострове были запланированы заранее, однако если у кого-то сейчас есть желание трактовать их как демонстрацию силы — это их право, добавляют опрошенные "Известиями" эксперты. Тем временем 22 апреля в Минобороны РФ вновь констатировали существенный рост существенный рост военной активности у южных границ России.

Неоправданные ожидания

Личный состав Южного военного округа и воздушно-десантных войск, задействованный в межвидовых маневрах на полигоне Опук в Крыму, успешно выполнил поставленные задачи, заявил 22 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу.

- Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, - сообщил министр. - В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации и приступить к нему с 23 апреля.

До 1 мая разъехаться "по домам" должны части 58-й армии ЮВО и 41-й армии Центрального военного округа (ЦВО), а также подразделения 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ.

Практически сразу на сообщения о выводе привлеченного к маневрам контингента отреагировал рынок. 22 апреля в ходе торгов на Мосбирже доллар снижался до 75,6 рублей, потеряв 1,3%, а евро — до 90,94 рублей (на 1%). На укрепление российской валюты повлияли новости о завершении военных учений на юго-западе России, уверен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По его словам, игроки рынка расценивали маневры как источник нервозности, сигнал роста напряженности и повышенных геополитических рисков, что в итоге сказывалось и на курсе нацвалюты. Их нынешнее снижение — самый важный краткосрочный фактор для роста рубля, уверен аналитик.

— Худшие ожидания рынка не оправдались ни по санкциям, ни по ситуации на Украине, — считает портфельный управляющий УК «Система Капитал» Константин Асатуров. — Инвесторы постепенно возвращаются в российские активы, что видно по движению курса рубля.

Касаясь дальнейших перспектив рубля, аналитики предрекают умеренное укрепление нацвалюты. До конца апреля при благоприятном сценарии курс может опуститься ниже 74,5 руб./$, добавил Владимир Брагин. Рубль может закрыть второй квартал в диапазоне 72-74 за доллар, прогнозирует Константин Асатуров. Факторами поддержки станут позитивные подвижки в российско-американских отношениях, активная вакцинация в стране и политика ЦБ, аргументировал он.

По словам Владимира Брагина, из более «приземленных» причин усиления рубля стоит отметить привлекательность российских ценных бумаг, причем как на рынке акций, так и облигаций. А вот в долгосрочной перспективе нацвалюту поддержат хорошие макропоказатели, консервативная бюджетная и монетарная политики, а также сохранение профицита по счету текущих операций и большие валютные резервы, резюмировал он.

При этом эксперты считают, что в какой-то момент санкционные и геополитические риски вновь могут выйти на «арену» и стать ключевой движущей силой на валютном рынке. По мнению Константина Асатурова, новых обострений можно ожидать в третьем квартале — после выборов в Госдуму.

Десант в Крыму

Двусторонние манёвры с боевой стрельбой 22 апреля завершили внезапную проверку боеготовности Южного и Западного военных округов, в рамках которой на юг России и в Крым из других регионов были выдвинуты две общевойсковые армии и три соединения ВДВ.

В учениях были задействованы береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», современные ударные беспилотники «Иноходец», быстроходные патрульные катера «Раптор» и другие новейшие образцы вооружения.

Часть войск на полигоне отрабатывала оборону, остальная изображала силы вторжения. Для этого группировка Черноморского флота была усилена четырьмя большим и десантными кораблями (БДК), пришедшими с Северного и Балтийского флотов. В одном строю с ними действовали восемь десантных катеров Каспийской флотилии.

Комбинированный воздушно-морской десант начался с массированной артподготовки и ударов авиации. С моря операцию огнём поддержала корабельная группа из двух новых фрегатов Черноморского флота, ракетные корабли Каспийской флотилии и катера ЧФ. С воздуха обороняющихся основательно «проутюжили» штурмовики, бомбардировщики и истребители 4-й армии ВВС и ПВО.

Затем на побережье с вертолётов Ка-27 и Ка-29 высадились штурмовые подразделения морской пехоты, которые захватили небольшую полосу вдоль моря и провели её разминирование. Проблем условному противнику добавили приземлившиеся в его ближнем тылу 28 вертолётов Ми-8АМШТ с двумя ротами 70-го мотострелкового полка. Второй волной прибыли и аэромобильный батальон 56-й десантно-штурмовой дивизии.

Чтобы помочь морской пехоте и развить успех морского десанта, поднявшиеся с аэродромов Ростовской и Саратовской области четыре десятка военно-транспортных Ил-76 высадили на полигон две тысячи бойцов 98-й воздушной-десантной дивизии. Первым эшелоном на многокупольных системах сбросили несколько десятков единиц бронетехники, затем с минимальными интервалами между самолётами десантировались «голубые береты». В воздухе одновременно находились сотни парашютов. Прикрывали операцию барражирующие в воздухе истребители Су-35.

Расширили плацдарм на берегу группы на скоростных катерах «Раптор» и полужёстких резиновых лодках. Лишь после этого к берегу подошли семь БДК с основными силами десанта - 810-й бригадой морской пехоты ЧФ и полк морской пехоты Каспийской флотилии. Корабельная артиллерия и реактивные системы залпового огня с десантных кораблей подключились к подавлению очагов сопротивления условного противника на берегу.

Параллельно с отработкой морского десанта тренировка шла и по его отражению. Группировку условного противника встретили ещё на дальних подступах. Многоцелевые истребители Су-30СМ Черноморского флота совместно с бомбардировщиками Су-34 ВКС с дистанции в 100 километров нанесли по ней удар противокорабельными ракетами. Су-24М с использованием комплексов СНП-24 отработали по мишеням неуправляемыми бомбами. На подступах к берегу корабли «противника» накрыл залп реактивных установок залпового огня «Торнадо-Г» с ближней дистанции.

Против авиации и вертолётов десантной группы работала армейская ПВО - от малокалиберных зениток «Шилка» до комплексов «Бук-М3» с дальностью до 70 километров. В месте ожидаемой высадки с плавающих транспортёров быстро выставили дополнительное минное заграждение.

С закрытых позиций в нескольких километрах от воды к отражению десанта подключились «боги войны». Реактивная артиллерия и самоходки не только наносили массированные удары, но и поражали цели высокоточными корректируемыми снарядами «Краснополь». При помощи комплекса разведки, связи и управления (КРУС) «Стрелец» ими можно попасть не только по кораблю у берега, но и по десантному катеру. Применили для стрельбы по морской мишени даже тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А. Береговая артгруппировка постоянно меняла позиции и маневрировала, чтобы не попасть под ответный огонь.

Несмотря на мощное противодействие, десантной группировке удалось под прикрытием плотной дымовой завесы не только захватить плацдарм на берегу, но и продвинуться вглубь полигона, а затем и соединиться с «голубыми беретами».

Всего за несколько часов на полигоне Опук и в море поблизости от него задействовали больше 10 тысяч военных и 1200 единиц боевой техники и вооружений, четыре десятка боевых кораблей и катеров, двадцать вспомогательных судов и двести самолётов.

В штатном режиме

Тем временем южных границ России значительно повышается военная активность блока НАТО, отметил министр обороны, подводя итоги маневров в Крыму.

- Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe-2021, - сообщил Шойгу, назвав запланированные в Европе учения "самыми масштабными за последние 30 лет". - В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов.

В связи с этим вооруженным силам был отдан приказ находиться в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах учений.

Проверка боеготовности войск продемонстрировала, что в случае необходимости Россия способна быстро нарастить группировку для защиты полуострова, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Руслан Бальбек.

- Да такую, что кое у кого от страха поджилки затрясутся, - добавил парламентарий. - Так что не стоит взывать лидерам государств к НАТО за помощью, альянс тут не поможет: будет ходить кругами, но держаться на безопасной дистанции.

Ранее зарубежные политики и СМИ заявляли о выдвижении российских войск к границе с Украиной как о признаке готовящегося вторжения. Однако учения в Крыму были запланированы и анонсированы намного раньше, чем обстановка в Донбассе вновь начала обостряться, отметила завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

- Как были запланированы маневры, так они и были проведены, - подчеркнула она.

Если кто-то расценивает прошедшие маневры как сигнал, демонстрацию силы и возможностей российских войск – это их право так трактовать, добавила эксперт.

Антон Лавров