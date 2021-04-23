Войти
Российская газета

Шойгу: Внезапная проверка войск на юге и западе России завершена

360
0
0
Источник изображения: rg.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу войскам быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития ситуации в районах учений НАТО Defender Europe. Об этом Шойгу заявил в Крыму на совещании об итогах действий войск в ходе учений Южного военного округа и ВДВ.

Он подчеркнул, что военные внимательно отслеживают действия НАТО в районе будущих учений. По словам Шойгу, в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии сейчас созданы координационные центры, которые обеспечивают встречу войск НАТО и грузов. Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье. Сейчас в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника.

Ранее Шойгу заявлял, что учения Defender Europe являются самыми масштабными за последние 30 лет. В целом, говоря о действиях НАТО в регионе, Шойгу подчеркнул, что военная активность блока значительно усилилась. "Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", - сказал Шойгу.

Говоря об учениях российских войск на полигоне Опук, министр отметил, что войска успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ России. Он отметил, что цели внезапной проверки были достигнуты полностью. "В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу. Им приказано приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, а также провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.



Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
Греция
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
23.04.2021
Сергей Шойгу оценил военные учения в Крыму
23.04.2021
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
23.04.2021
Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 10:54
  • 2
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
  • 23.04 10:54
  • 1
Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком
  • 23.04 10:53
  • 1
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
  • 23.04 10:45
  • 3
США заподозрили Россию в атаках «направленной энергией»
  • 23.04 09:48
  • 169
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 23.04 09:03
  • 129
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 23.04 08:06
  • 2192
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 07:41
  • 11
В СВР сочли бредом американские заявления о причастности службы к атаке на SolarWinds
  • 23.04 05:39
  • 9
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 23.04 05:34
  • 12
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 23.04 04:27
  • 1
США готовят удар в самый беззащитный район России
  • 23.04 02:44
  • 1
Новая российская орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой - Рогозин
  • 23.04 02:17
  • 1
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ
  • 23.04 02:16
  • 1
Войска после учений на юге и западе России возвращают в места дислокации
  • 23.04 01:40
  • 2
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2