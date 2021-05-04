Украинская карта Вашингтона

Сенатор Роберт Менендес в очередной раз послал Украине сигнал о ее поддержке в противостоянии России. Фото Reuters.

США продолжают провоцировать конфликт Киева и Москвы

Радикально настроенные политики и функционеры Америки продолжают активно содействовать росту напряженности в Украине. Они всеми доступными средствами стремятся убедить своих соотечественников и мировую общественность в том, что действия Москвы по отношению к Киеву являются преддверием реально грядущего нападения на Украину.

21 апреля пресс-служба Комитета по международным отношениям (КМО) Сената сообщила, что его члены большинством голосов утвердили новую редакцию проекта закона «О партнерстве в области безопасности Украины». В пресс-релизе указывается, что «этот закон увеличивает и улучшает военную поддержку США Украине и посылает сигнал о том, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Украины, его способность защищать себя и осуществлять переход страны к демократии».

Председатель КМО сенатор Роберт Менендес заявил: «Я рад, что комитет, подавляющим большинством голосов приняв этот законопроект, выразил непоколебимую двухпартийную преданность Соединенных Штатов нашим друзьям в Украине, которые находятся на переднем крае российской агрессии. В то время как Путин продолжает обострять ситуацию вдоль границы с Украиной, мы в один голос подтверждаем нашу твердую поддержку народу Украины и приверженность защите интересов национальной безопасности США и наших ближайших партнеров». Он выразил уверенность в том, что членам комитета удастся убедить весь состав Сената принять «этот важнейший пакет мер по обеспечению безопасности».

Заместитель председателя Джим Риш, в свою очередь, заявил, что «сегодня, когда Россия сосредоточила более 100 тыс. военнослужащих на украинской границе, больше, чем когда-либо с момента вторжения в 2014 году» он гордится своими коллегами, выразившими полное согласие по данному вопросу. «Украинцы имеют право выбирать свое собственное будущее, и этот законопроект способствует этому, поддерживая военные реформы западного образца, летальную и нелетальную военную технику для защиты от России и дипломатическую поддержку США в мирных переговорах», – объявил заместитель.

За день до голосования по проекту нового закона пресс-служба украинского МИДа сообщила, что между его главой Дмитрием Кулебой и Робертом Менендесом состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация с безопасностью в Донбассе и вдоль госграницы Украины. Председатель КМО рассказал, что в Сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угрозам, которые нынешние действия Москвы представляют для Киева и Европы.

Сенатор заверил Кулебу «в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины». Он также сказал, что сенат США и в дальнейшем будет «решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России».

В проекте закона указывается, что США сохранят свою приверженность демократическим преобразованиям в Украине, будут принимать все меры по сдерживанию российской агрессии и вновь заявляют об «отказе признать незаконную аннексию Крыма».

В разделе о военной помощи Украине указывается, что до 2026 года Киев будет ежегодно получать помощь в размере 300 млн долл. Кроме того, закон санкционирует ежегодное выделение в этот период 4 млн долл. на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).

В проекте определяется стратегия США по поддержке Украины и указывается, что до 30 сентября госсекретарь должен создать Рабочую группу США–Европа по Украине. Кроме того, законопроект содержит требование к президенту США назначить специального посланника по вопросам Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Крыму на совещании, посвященном итогам действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок, заявил, что Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России.

«В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки», – сказал Шойгу. Министр также отметил, что действия сил блока в районе будущих учений альянса находятся под непрерывным контролем. «Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», – заявил военный министр.

Отвод российских войск после учений в Крыму разрядил обстановку в Черноморском регионе. Кадр из видео Министерства обороны РФ

По словам Шойгу, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье». «В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», – сказал глава Минобороны и приказал руководителям войск быть в готовности к немедленному реагированию. «Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe 2021. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», – указал подчиненным Шойгу.

Хотя кризис в отношениях России и Украины продолжает обостряться, чему всеми силами и доступными мерами способствуют заокеанские приверженцы демократии, эксперты Международной кризисной группы (ICG), влиятельного аналитического центра, расположенного в Брюсселе, утверждают, что Российская Федерация не располагает достаточным количеством войск у границ Украины, чтобы начать полномасштабное наступление. «Несмотря на российские танки, которые подвозят к границе с Украиной, вероятность того, что кровопролитные бои, потрясшие Донбасс в 2014 и 2015 годах, обязательно повторятся, кажется низкой», – написали аналитики ICG в докладе под названием «Реагирование на новый кризис на границах Украины», опубликованном 20 апреля. Свое мнение эксперты объяснили так: «Хотя количество и конфигурация войск вызывают обеспокоенность, они не соответствуют требованиям ведения наступательных действий».

Как утверждают специалисты, «последние перемещения войск и риторика России указывают на то, что она может становиться все более недовольной и, вероятно, пытается надавить на Украину, чтобы та пошла на уступки». Но их окончательный вывод звучит так: если Запад не найдет правильный подход к России, то возникнет «большая угроза еще одной эскалации».

Как отмечает государственная немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle, о действительной численности российских войск у границы Украины и в Крыму в настоящее время не существует единого мнения. В Киеве сначала говорили о 80 тыс., а уже 14 апреля министр обороны Андрей Таран заявил, что их может быть 110 тыс. В тот же день временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен объявила, что Россия переместила 15–25 тыс. солдат к границе Украины и в Крым в дополнение к уже находящимся там силам. По оценкам Пентагона, численность российских войск составляет 80 тыс., что «приблизительно вдвое больше, чем четыре недели назад». В Евросоюзе исходят из цифры в 100 тыс.

Для современной войны, отмечает DW, одна лишь численность войск мало что означает. Крайне важными факторами являются количества и типы вооружений, организация формирований, их тыловое обеспечение, а также многие другие составляющие, определяющие боеспособность войск, например, запас топлива и боеприпасов.

Россия, по некоторым данным, продолжает наращивать свой потенциал у границ Украины. Например, в ЕС заявили о наличии данных о развертывании Россией полевых госпиталей. А издание WSJ сообщило о размещении в Крыму истребителей Су-30, которых там не было еще в марте. Снимки со спутников свидетельствуют о развертывании в Крыму подразделений десантных войск, ударных вертолетов, разведывательных БЛА и оборудования для радиоэлектронной борьбы.

DW сообщила, что группа независимых российских блогеров Conflict Intelligence Team (CIT) на юге от Воронежа выявила новый полевой лагерь ВС РФ. Авторы расследования указывают на то, что лагерь расположен ближе всего к Харьковской области и контролируемой Киевом части Луганской области. В CIT считают, что такая диспозиция «носит скорее наступательный, чем оборонительный характер».

Издание Der Spiegel сообщило о двух новых базах возле села Марфовка в районе Керчи. Там, где еще в середине марта было чистое поле, в апреле журналисты по спутниковым снимкам насчитали более 1000 военных машин. В CIT также обнаружили факты переброски на север Крыма псковских десантников с БТР и БМД. Есть также сообщения о том, что Россия отправляет в Азовское море корабли и суда Каспийской флотилии.

Глава МИД Украины Кулеба в одном из своих последних выступлений заявил, что ожидает, что численность военных РФ до конца апреля достигнет 120 тыс. «Мы не можем точно знать, начнет ли Москва новый этап агрессии против Украины, но она будет готова сделать это уже через несколько недель», – уверен дипломат.

Военные обозреватели указывают на то, что весенние погодные условия неблагоприятны для проведения наступательных операций. Но уже в мае ситуация будет меняться, когда грунт будет сохнуть и становиться все более проходимым для тяжелой военной техники.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»