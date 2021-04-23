Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России

По словам главы Минобороны РФ, усиливается разведывательная деятельность альянса, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки

ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 22 апреля. /ТАСС/. Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу в Крыму на совещании, посвященном итогам действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", - сказал Шойгу.

Военные РФ отслеживают действия НАТО в районе будущих учений альянса, отметил министр. "Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", - заявил Шойгу.

По его словам, "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье". "В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника", - сказал глава Минобороны. Он приказал быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития ситуации. "Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe 2021. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", - подчеркнул министр.

Изменения ситуации вблизи границ

Вооруженные силы России адекватно отвечают на все изменения ситуации близ границ, заявил Шойгу. "Российские вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ. Здесь, в Крыму, в ходе внезапной проверки отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья", - сказал Шойгу на совещании по итогам проверок войск Южного военного округа и ВДВ.

"В ходе учений военнослужащие показали высокий уровень профессиональной подготовки. Объединения, соединения и воинские части выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, перемещению на большие расстояния, созданию группировок войск и сил, успешному выполнению ими учебно-боевых задач", - отметил министр.

Он напомнил, что в учениях были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", беспилотники "Иноходец", патрульные катера "Раптор", а также "другие новейшие и перспективные образцы вооружения".

Межвидовые учения в Крыму

Шойгу в Крыму также проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса, который развернут в районе проведения межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ. Министр заслушал доклад командира корпуса о действиях частей и подразделений в рамках основного этапа маневров. В практических действиях войск на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Учения идут в рамках внезапной проверки боеготовности.

В апреле 2021 года, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях, проходят контрольные проверки. Войска выводятся на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех четырех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

По данным Минобороны, основные учебно-боевые действия пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа, где проверку проводит комиссия Генерального штаба.

В общей сложности в апреле в Вооруженных силах РФ будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.