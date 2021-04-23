Сергей Шойгу оценил военные учения в Крыму

Вертолет Ми-8 во время двухстороннего тактического учения соединений морской пехоты и береговой обороны на полигоне Опук в Крыму.

ЦАМТО, 22 апреля. Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня на полигоне "Опук" состоялся завершающий этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боевой готовности. Войска и силы успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ Российской Федерации", – сказал С.Шойгу, прибывший сегодня в Крым.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, было задействовано 1,2 тыс. ед. вооружения и военной техники, а также 40 боевых кораблей из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ, отмечает агентство.

На проведенном в Крыму совещании С.Шойгу заявил, что "в данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки".

"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", – сообщил С.Шойгу.

По его словам, "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье". "В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника", – сказал С.Шойгу.

"Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", – поставил задачу С.Шойгу.

Как отмечает агентство, ожидается, что НАТО в мае-июне проведет крупнейшие со времен "холодной войны" маневры Defender Europe 2021. На них, как и раньше, будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделят не Восточной, а Юго-Восточной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании с участием местных военных. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО, Венгрия послужит тылом.