Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил повысить защиту от радиации для военных роботов

ЦАМТО, 12 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 9 апреля в ходе проверки выполнения гособоронзаказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК) в Подмосковье поручил повысить защиту от радиации для российских военных роботов.

Глава военного ведомства обратил внимание, что необходимо вести работы по модернизации робототехнических комплексов в части устойчивости их применения в условиях воздействия жесткого электромагнитного излучения, а также в условиях радиационного заражения. В частности, речь идет об устойчивости к воздействию радиации защищенных каналов связи между пунктом управления и робототехническими комплексами.

В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки "Уран" – робот разминирования "Уран-6", робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" и ударный робот "Уран-9".

В один ударный комплекс "Уран-9" входит пункт управления на базе машины КамАЗ и четыре огневых машины, вооруженных 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.