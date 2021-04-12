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Российская газета

Новейший тяжелый робот разминирования разработают для российской армии

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Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо с помощью робототехнического комплекса «Уран-6»
Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо с помощью робототехнического комплекса «Уран-6».
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

В интересах российской армии разрабатывается новейший тяжелый робототехнический комплекс разминирования. Как сообщили в минобороны РФ, начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал Сергея Шойгу, что сейчас, помимо робота "Уран-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжелых роботов разминирования.

Новые комплексы будут разминировать местность от более мощных противотанковых мин. В 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов тяжелых роботов.

Сергей Шойгу в пятницу, 9 апреля, проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК) и провел на предприятии совещание.

В ходе совещания Шойгу заявил, что необходимо модернизировать робототехнические комплексы для применения в условиях воздействия жесткого электромагнитного излучения, а также в условиях радиационного заражения. В частности, должна быть устойчивость к воздействию радиации защищенных каналов связи между пунктом управления и робототехническими комплексами.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Компании
766 УПТК
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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Робот
РТК
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