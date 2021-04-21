Дроиды, стать в строй!

В Минобороны РФ отслеживают выполнение гособоронзаказа по созданию роботокомплексов

Глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения. Он осмотрел производство и представленные образцы линейки «Уран» – комплекс разминирования «Уран-6», пожарный робот «Уран-14» и боевые роботы «Уран-9», а также заслушал доклад гендиректора компании Дениса Горского.

По итогам рабочей поездки министр провел совещание с представителями руководства предприятия, руководства Минобороны и Минпромторга. «Оснащение Российской армии робототехническими комплексами военного назначения – одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня обсудим состояние и перспективы развития акционерного общества и ход выполнения государственного оборонного заказа», – сказал Шойгу, открывая заседание.

“ В 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия – тяжелых роботов разминирования ”

Он отметил, что на предприятии достигнут серьезный прогресс, начались серийные поставки. «Параллельно с этим идут новые работы, новые НИР, что-то находится в стадии испытаний. У нас довольно большая, серьезная работа впереди». Глава военного ведомства добавил, что получил удовлетворение после осмотра производства. «Был тут несколько лет назад, видел то, что тут было. Сейчас слова благодарности тем, кто все это делал», – подчеркнул он.

Компания «766-е УПТК» разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями – от боевых до обеспечивающих. «Уран-6», «Уран-14» и «Уран-9» стоят на вооружении Российской армии. «Уран-6», в частности, применялся для разминирования в Сирии. В настоящее время такой робот используется инженерно-саперными подразделениями российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Минобороны РФ продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения, которые востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы разминирования. Ждут также роботов радиационной и химической разведки, для надводных и подводных работ.

Новинку ждут в войсках

В ходе заслушивания министром обороны РФ докладов руководства предприятия и руководства центральных органов управления Минобороны начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий сообщил, что в настоящее время, помимо «Урана-6», который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжелых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин. В 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия.

Пожарный робот «Уран-14». Фото: Twitter

В Российскую армию сегодня поставляются робот разминирования «Уран-6», робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14» и ударный робот «Уран-9». Все они предназначены для работы в крайне сложных условиях, в том числе боевой обстановки. А это предъявляет повышенные требования к радиационной защите, где есть еще ряд нерешенных проблем. В связи с этим министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил повысить защиту от радиации для российских военных роботов. В частности, их устойчивость в условиях воздействия жесткого электромагнитного излучения, радиационного заражения. Речь о воздействии радиации на защищенные каналы связи между пунктом управления и робототехническими комплексами. Это особенно важно для боевых роботов, таких как «Уран-9». Ведь серьезный сбой в приемопередающем устройстве приведет не только к блокированию системы. Опасность в том, что он может открыть огонь по своим войскам. Хотя это практически исключено, но техника есть техника, а она может отказывать. Кстати, в один ударный комплекс «Уран-9» входят пункт управления на базе машины КамАЗ и четыре огневые машины, вооруженные 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами. Могут входить также противотанковые управляемые ракеты «Атака», огнеметы «Шмель».

Из истории известно, как появление нового оружия меняло тактику действия войск и ее организационную структуру. Такие изменения, судя по всему, произойдут в ближайшее время и в Вооруженных силах. В частности, в армии РФ создадут первое подразделение с ударными роботами на вооружении. Уже в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения. Как сказал начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров, в состав такого подразделения войдут пять роботокомплексов «Уран-9» или 20 боевых машин. Для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами на базе одного из научно-исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение. Продолжится и подготовка специалистов, которые потом в строевых частях будут эксплуатировать ударные робототехнические комплексы.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года