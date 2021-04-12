Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по разработке и выпуску робототехнических комплексов

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК) в Подмосковье, где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

Глава военного ведомства осмотрел производство и представленные образцы робототехнических комплексов линейки «Уран» - комплекс разминирования «Уран-6», пожарный робот «Уран-14» и боевые роботы «Уран-9», а также заслушал доклад генерального директора компании Дениса Горского.

По итогам рабочей поездки Сергей Шойгу провел совещание с представителями руководства предприятия, Минобороны и Минпромторга России.

«Оснащение Российской армии робототехническими комплексами военного назначения - одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня обсудим состояние и перспективы развития акционерного общества и ход выполнения государственного оборонного заказа», - сказал Министр обороны, открывая заседание.

Сергей Шойгу отметил, что на предприятии «достигнут серьёзный прогресс, начались серийные поставки. Параллельно с этим идут новые работы, новые НИРы, что-то находится в стадии испытаний. У нас довольно большая, серьёзная работа впереди». Глава военного ведомства добавил, что получил удовлетворение после осмотра производства. «Был тут несколько лет назад, видел то, что тут было. Сейчас слова благодарности тем, кто все это делал».

«Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжёлые роботы (разминирования) и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», — сообщил Министр обороны на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.

В Минобороны РФ сообщили, что ОАО «766 УПТК» разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями— от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы «Уран-6», «Уран-14» и «Уран-9» стоят на вооружении Российской армии.

«Уран-6», в частности, применялся для разминирования в Сирии. В настоящее время такой робот также применятся инженерно-саперными подразделениями российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.