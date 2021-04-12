Взошли на дрон: Минобороны наращивает производство боевых роботов

В ближайшее время в войсках будет создано первое подразделение наземных беспилотных машин

Минобороны будет расширять линейку военных роботов. Об этом в пятницу, 9 апреля, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе совещания по развитию робототехники. По его словам, уже в ближайшее время в войсках будет создано первое подразделение боевых беспилотников. В тот же день в анапском технополисе «Эра» завершилась тематическая выставка, на которой были представлены перспективные образцы боевых роботов. Среди них — аппарат для обнаружения вражеских беспилотников, манипулятор, способный работать как в космосе, так и на больших глубинах, миниатюрный дрон-разведчик «Муха». По словам экспертов, в последние годы Россия всё быстрее преодолевает отставание по некоторым видам робототехники, а по другим направлениям уже входит в число лидеров.

«Уран» и другие

Глава Минобороны Сергей Шойгу в пятницу, 9 апреля, проверил выполнение гособоронзаказа по боевым роботам. Министр посетил 766-е управление производственно-технологической комплектации (УПТК), осмотрел производство и образцы робототехнических комплексов линейки «Уран». В их число входят комплекс разминирования «Уран-6», пожарный робот «Уран-14», а также боевой робот «Уран-9». Вся эта техника уже поставляется в войска.

Министр заявил, что оснащение армии военными робототехническими комплексами стало одним из приоритетных направлений работы ведомства, и оно будет расширять линейку таких систем.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения государственного оборонного заказа АО «766-е управление производственно-технологической комплектации (УПТК)», где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения Источник изображения: Фото: РИА Новости/Юрий Савицкий

«Как предполагается, это будут тяжелые роботы (разминирования. — «Известия») и всё, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, надводных и подводных роботов», — сообщил глава военного ведомства.

Он поручил повысить защиту боевых машин от воздействия жесткого электромагнитного излучения и от радиации. В частности, инженерам необходимо обеспечить устойчивую связь между роботом и пунктом управления в любых условиях.

Как сообщили «Известиям» в военном ведомстве, в ходе совещания начальник Главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров заявил, что в вооруженных силах скоро будет создано первое подразделение боевых роботов, в состав которого войдут 20 машин «Уран-9». Сегодня в войсках несут службу единичные образцы, однако в ближайшее время предприятие-изготовитель передаст военным крупную партию. Подразделение создадут на базе одного из научно-исследовательских центров. Там будут разрабатывать тактику применения подразделений, а также обучать операторов для войск.

Робототехнические комплексы — продукция предприятия АО «766-е управление производственно-технологической комплектации (УПТК)» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Юрий Савицкий

— В России создан большой задел в производстве военных роботов, создана целая линейка наземных машин, — рассказал «Известиям» заведующий центром глобальных исследований и дипломатических отношений Дипломатической академии Вадим Козюлин. — Важно, что сейчас есть высокая конкуренция уже не с иностранными проектами, а российских разработчиков между собой. Это всегда приносит хороший результат. Такая же ситуация и с воздушными аппаратами. Россия сегодня одна из трех стран наряду с США и Китаем, которая может обеспечивать навигацию стратегических беспилотников с помощью космической связи. В постсоветские годы началось отставание по беспилотникам от передовых в военном отношении стран. Но несколько лет назад ситуация начала меняться, мы семимильными шагами преодолеваем отставание и демонстрируем хороший темп в создании новых разработок. Они показывают, что у нас сохранились и инженерные школы, и инженерные кадры, готовые к новым вызовам и в сфере искусственного интеллекта, и в киберсфере, и в других.

Выставка будущего

В пятницу в военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе завершилась тематическая выставка «День инноваций Министерства обороны». Она неслучайно совпала по времени с визитом министра на производство боевых роботов. Именно эта техника стала главной темой экспозиции.

Среди представленных экспонатов — уникальный робот-манипулятор с обратной тактильной связью, способный действовать как в космосе, так и на больших глубинах. В космической сфере новинка может выполнять функции манипулятора для спутника-инспектора, проводить техническое обслуживание и ремонт космических аппаратов, развертывать и обслуживать антенны космического базирования. В интересах ВМФ робот сможет работать в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Инженерные войска смогут использовать разработку для разминирования, а части Сухопутных войск — для заряжания боеприпасами и технического обслуживания систем вооружения.

Макет автономного необитаемого подводного аппарата для сверхглубоководных погружений «Витязь» на тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «Эра» в Анапе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Еще одна новинка — телевизионный комплекс по борьбе с беспилотниками «Хамелеон». Он обнаружит даже те аппараты, которые летят в режиме радиомолчания. Комплекс способен автоматически сопровождать цель в нескольких спектральных диапазонах с одновременной выдачей целеуказания на огневые средства. Дальность действия — от трех с половиной до девяти километров.

Беспилотный летательный аппарат «Муха» может передавать разведывательную информацию из труднодоступных зон и помещений — таких как туннели, гроты, подвалы.

В заключительный день выставки начальник военного технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский доложил главе Минобороны по видеоконференции о готовности к работе научно-производственного центра «Кулибин». По словам Ивановского, концепция развития технополиса предусматривает три научных кластера: исследовательский, образовательный и производственный. С открытием центра «Кулибин» конструкторы смогут доводить свои идеи до опытного образца.

На тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «Эра» в Анапе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

На прошедшей с 7 по 9 апреля выставке около ста предприятий ОПК, научно-исследовательских и образовательных организаций продемонстрировали свыше 200 инновационных проектов. В том числе в области искусственного интеллекта, беспилотной авиации, медицины, информационных технологий.

На выставке были также представлены первый демонстратор авиационных средств поражения с отечественным нейропроцессором на борту, автоматизированная система «Паспорт» с мобильной информационной системой «Кварц», программно-аппаратный комплекс обработки видовой информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий.

Роман Крецул