Роботы идут на войну

«Уран-9» способен бороться с целями как на земле, так и в воздухе. Фото Виталия Кузьмина.

Минобороны формирует первое бездушное подразделение

12-тонные вооруженные сверхзвуковыми противотанковыми ракетами «Атака», термобарическими боеприпасами огнемета «Шмель», 30-миллиметровыми пушками и крупнокалиберными пулеметами роботы семейства «Уран» заступают на боевое дежурство. В России формируется первое ударное подразделение, в котором люди будут играть второстепенную роль. Заявления о создании «бездушной» воинской части было сделано министром обороны Сергеем Шойгу в рамках проверки исполнения гособоронзаказа компанией «766 УПТК». Эта фирма разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины – от боевых до обеспечивающих. В настоящее время это роботы «Уран-6», «Уран-14» и «Уран-9».

Согласно анонсированным планам, в первое роботизированное подразделение должны быть направлены пять робототехнических комплексов. Всего это 20 машин. В каждый комплекс входит один пункт управления, смонтированный на базе автомобиля КамАЗ, и четыре боевых робота. Каждый из них сможет бороться с бронетехникой, живой силой, уничтожать ДОТы, системы ПВО и даже сбивать вертолеты противника.

Как поясняют в Минобороны, новое подразделение создается «для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами». В перспективе на базе нового центра будет вестись подготовка личного состава армии, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы в строевых частях, отметили в министерстве.

«Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы (разминирования) и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», – сказал министр на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.

При внешнем сходстве «Уран» представляют собой целую линейку гусеничных машин, оптимизированных под выполнение разнообразных задач. Так, «Уран-6» предназначен для выполнения работ по разминированию местности, «Уран-14» борется с пожарами, «Уран-9» – настоящий терминатор, способный наравне с БМП и танками действовать на поле боя.

Робот «Уран-6» с установленной спереди «молотилкой» блестяще показал свои возможности в ходе сплошного разминирования местности и объектов исторической части Пальмиры, городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. В общей сложности машина разминировала территорию площадью более 50 га. В настоящее время в составе сводного отряда инженерных войск он эффективно «молотит» территорию Нагорного Карабаха. По своей технической производительности он заменяет труд целого взвода саперов, а главное – спасает их жизни. В Минобороны отмечают, что применение комплекса «Уран-6» позволяет в два раза увеличить эффективность разминирования местности и объектов.

Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий говорит, что в настоящее время, помимо «Урана-6», который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию других тяжелых роботов разминирования. «Новые комплексы будут предназначены для очистки местности от существенно более мощных противотанковых мин», – уточнил военачальник. Появление этих машин можно ожидать уже в 2022 году.

Вообще развитие робототехники Сухопутных войск весьма впечатляет. Так, в ходе совещания на «766 УПТК» Сергей Шойгу обратил внимание на то, что «необходимо вести работы по модернизации робототехнических комплексов в части устойчивости их применения в условиях воздействия жесткого электромагнитного излучения, а также в условиях радиационного заражения. В частности, речь идет об устойчивости к воздействию радиации защищенных каналов связи между пунктом управления и робототехническими комплексами». Кроме ликвидации последствий аварий на атомных электростанциях, роботы должны будут уметь действовать на полях ядерных сражений.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин в разговоре с «НВО» отметил, что «роботизация – это один из главных трендов Минобороны, он определяет развитие наших вооруженных сил».

«Задача таких аппаратов – минимизировать участие человека в боевых действиях, что означает сохранение жизней военнослужащих. Роботы достаточно разнообразны: от мини-систем, занимающихся мониторингом или разминированием, до машин, которые практически представляют собой полноценные танки. Идет поиск оптимальных моделей, и то, что сегодня создается целая боевая часть, говорит о том, что этот процесс подходит к логическому осмыслению», – отметил Вадим Козюлин.

В настоящее время Российская армия закупает различные робототехнические средства. Подобные аппараты есть на вооружении Военно-морского флота, Воздушно-космических, а также Сухопутных войск. Последние как раз и представляют наибольший интерес, так как выполняют основную функцию по защите территории страны.

В Минобороны не раскрывают основных возможностей первого ударного робототехнического подразделения армии. Понятно, что оно пока ограничено непосредственным участием человека – оператора отправляющего машину в бой. Но, как сообщили «НВО» начальник отдела Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Михаил Мокляков и Михаил Сидоров, в «ближайшем будущем на перспективное развитие робототехники решающее влияние окажут всеобщая цифровизация, активное внедрение нейросетей и производство высокотехнологичных материалов. Все это приведет к созданию многофункциональных унифицированных платформ, которые значительно расширят тактико-технические характеристики и оперативные возможности робототехнических комплексов».

Высокая динамика развития технологий в области робототехники и искусственного интеллекта уже сейчас позволяет успешно создавать и применять робототехнические комплексы для решения широкого перечня задач. Выставка-форум «Армия» в подмосковной Кубинке, как ни одна другая, демонстрирует эту тенденцию. Понятно, что современные роботы это – робототехнические комплексы, не способные обойтись без человека. Тем не менее, как отмечают специалисты, уже через 10–15 лет это будут автономно действующие машины, способные принимать решения в рамках складывающейся боевой обстановки. К этому приведет развитие систем искусственного интеллекта на основе нейросетей. Открытым остается только вопрос, как регулировать правовую деятельность таких систем вооружения. Возможно, Сергей Шойгу решит его в рамках начинающейся опытной эксплуатации робототехнических комплексов в Российской армии.

Дмитрий Литовкин