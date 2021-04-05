Вторая Корея: чем для России обернется поддержка Украины со стороны США

Военный эксперт оценил возможные меры поддержки Украины со стороны США

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Хватит ли у России ресурсов для противостояния совместным американо-украинским силам и кто может стать ее союзником, рассказывает военный корреспондент "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

1 апреля состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Дж. Остина III с главой военного ведомства Украины Андреем Тараном. Обсуждали ситуацию с региональной безопасностью. Глава Пентагона подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских вооруженных сил для более эффективной защиты от "российской агрессии".

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине военную помощь на сумму более $2 млрд с учетом недавно объявленного пакета на $125 млн, который включает оборонительное оружие и другие ключевые возможности для повышения летальности, возможностей ВСУ в сфере управления и ситуационной осведомленности.

Сразу следует подчеркнуть, что министр обороны США высказал по этим вопросам далеко не собственное мнение, а озвучил консолидированную позицию высшего военно-политического руководства США. По-другому в Вашингтоне просто не бывает.

Надо прямо сказать, что геополитическая и военно-стратегическая обстановка для Кремля в этом регионе (да и в мире в целом) сегодня складывается далеко не самым благоприятным образом. И в ее оценке важно оставаться на реалистичных позициях.

Москва впервые за много десятилетий оказалась без влиятельных союзников. Иными словами, Россия находится в полном геополитическом одиночестве. Венесуэлу и Сирию как союзников принимать в расчет не стоит, а Александр Лукашенко за последние семь лет не поддержал Москву ни в одном значимом для Кремля вопросе.

Надежды на какое-либо военно-политическое взаимодействие и сотрудничество с Китаем, которые питают отдельные представители российского политического класса, более чем призрачны. Пекин из-за Москвы не станет ввязываться в какое-либо противостояние с коллективным Западом.

Расклад сил и все предыдущие голосования в ООН по вопросам взаимоотношений Москвы и Киева по Крыму и востоку Украины более чем ясно демонстрируют, какова будет позиция этой международной организации в случае эскалации конфликта.

Какими-либо заметными политическими, военными и экономическими рычагами, которые могли бы существенно изменить общую обстановку в свою пользу, Москва в настоящее время не располагает.

В чисто военном отношении в случае эскалации конфликта на востоке Украины, помимо поддержки ВСУ со стороны США и их союзников вооружением, военной техникой и материальными средствами, вполне возможны и другие шаги. Например, поддержка Киева и специалистами на соответствующей технике, причем под флагом Украины - летчиками, танкистами, артиллеристами, специалистами в сфере разведки и РЭБ.

Гипотетически нельзя даже исключать ситуацию 1950 года, когда после вторжения войск Ким Ир Сена в Южную Корею на стороне Сеула под флагом ООН выступили вооруженные силы 14 государств. Тогда наиболее мощный контингент выставили США - от 302 до 480 тыс. человек и Великобритания - до 63 тыс. солдат.

Кроме того, свои войска в Южную Корею отправили Канада, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Турция, Нидерланды, Бельгия, Греция, Франция, Таиланд и некоторые другие страны.

Надо прямо сказать, что боевые и оперативные возможности Вооруженных сил Российской Федерации в сфере ведения военных действий (тем более длительного характера) с применением только обычных средств поражения сегодня не так уж и велики.

К примеру, российские Сухопутные войска по своему боевому и численному составу сравнимы с соответствующими показателями нашего ближайшего южного соседа - турецкой армии. Черноморский флот даже уступает турецким ВМС. Российская боевая авиация если и превосходит ВВС Турции, то далеко не на порядок. А на какой стороне окажется Анкара в конфликте между Россией и Украиной - ясного ответа на сегодня нет.

Наконец, необходимо дать и объективную оценку состояния боеспособности современных вооруженных сил Украины.

Сегодня это далеко не та армия, которая в 2014 году вела боевые действия на юго-востоке Украины.

Ее боеготовность и боеспособность существенно повысились. Наконец, и это самое главное - в сфере суверенитета и целостности страны сегодня в украинском обществе нет никаких других мнений, кроме демонстрации морально-политического единства.

Говорить же о возможном применении с российской стороны ядерного оружия в этой ситуации не вполне реалистично.

Что касается авантюрных высказываний разного рода «собирателей земель русских», то в этом случае они должны предельно ясно ответить на следующий вопрос - какова будет цена «собирания земель» (а в складывающейся обстановке она будет, можно не сомневаться, непомерно высока) и готово ли ее сегодня заплатить российское общество.

Вместе с тем есть некоторые основания полагать, что обстановка на юго-востоке Украины в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля и имеющиеся разногласия все же будут решаться переговорным путем. Нельзя исключать, что на состоявшихся 30 марта трехсторонних переговорах Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина поднятые выше вопросы так или иначе затрагивались. Вполне возможно, что были и проведены соответствующие красные линии.

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Михаил Ходаренок