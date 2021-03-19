Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска

Новейший Су-34 НВО направлен на службу в Южный военный округ

В части Воздушно-космических сил (ВКС) поступили первые модернизированные бомбардировщики Су-34 НВО. Их уже получил на оснащение бомбардировочный полк в Шаголе Челябинской области. Возможности Су-34 расширены за счет применения целой серии подвесных контейнеров. С их помощью самолет может вести разведку, в режиме реального времени обнаруживать штабы и пункты управления противника, а в его арсенале — новое высокоточное оружие.

Маневренный и опасный

Обновленный самолет был принят летным составом и несколько дней назад его перегнали на аэродром, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Это первый в Центральном военном округе истребитель-бомбардировщик Су-34, прошедший модернизаций и заступивший на службу.

Одно из главных новшеств в современной версии — мощная разведывательная аппаратура и система целеуказания. Это увеличивает возможности экипажа по обнаружению целей и позволяет самолету применять расширенный арсенал ударных средств.

При необходимости новые бомбардировщики могут перебазироваться и выполнить задачи в любом регионе, где возникнет необходимость, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— После модернизации на самолете установлены более совершенное навигационное оборудование и прицельный комплекс, — пояснил Горбенко. — Соответственно, расширится ассортимент применяемых боеприпасов и увеличится точность стрельбы. Это серьезные изменения.

У Су-34 изначально высокие летные характеристики и хорошая маневренность, отметил генерал. Поэтому помимо бомбометания самолет может даже вступать в воздушный бой, обороняясь от истребителей. Для этого у него есть необходимое радиоэлектронное оборудование и ракеты «воздух-воздух».

— С такими самолетами командир полка в определенных ситуациях может решать огневую задачу меньшими средствами, чем раньше, — рассказал Валерий Горбенко — В зависимости от обстановки Су-34 может быть направлен на выполнение боевой задачи без истребительного прикрытия, поскольку он способен защитить себя сам.

Главный в своем классе

Контракт на модернизацию строевых Су-34 Минобороны подписало в июне прошлого года. СМИ уже сообщали, что всего будет усовершенствовано около 20 машин. Завершить модернизацию планируется до конца 2023 года.

В рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Сыч» разработана версия Су-34 НВО (новые возможности). На бомбардировщиках улучшили радар, прицел, систему связи. Значительно расширили набор «умных» бомб и ракет, которые сможет использовать боевая машина. Модернизировали также авионику и средства радиоэлектронной борьбы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Одной из важнейших особенностей Су-34 НВО стала возможность использования унифицированных подвесных разведывательных контейнеров. Разработано три их варианта: оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный. С их помощью самолет сможет самостоятельно обнаруживать наземные, морские и воздушные цели в любую погоду на большем, чем раньше, расстоянии.

На сегодня Су-34 стали основными бомбардировщиками ВКС. По двум завершенным госконтрактам выпущено больше 120 серийных самолетов.

Налаженный производственный процесс позволил производить до 16–18 единиц в год. Кандидатами на проведение модернизации называли машины первых серий, выпущенные в начале 2010-х.

Помимо версии с НВО для Министерства обороны разработан и глубоко модифицированный вариант Су-34М. В нем учтен опыт, полученный в ходе сирийской операции и накопленный при эксплуатации их в войсках в последнее десятилетие. Как сообщали «Известия», до 2027 года запланировано производство с нуля 76 их единиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

«Тридцать четвертые» были спроектированы на базе истребителя Су-27. Поэтому они сохранили возможность применять оружие класса «воздух-воздух». На них можно подвешивать ракеты малой и средней дальности. При необходимости бомбардировщик способен и на выполнение элементов высшего пилотажа. В воздушном бою он может маневрировать с перегрузками до 7G.

С самого начала военной операции в Сирии Су-34 стали «главными специалистами» по применению высокоточного оружия в российской авиагруппе. Временами их количество на Хмеймиме достигало 14 единиц. Корректируемыми бомбами весом до 1,5 т они разрушали самые прочные укрытия боевиков, в том числе подземные. В ноябре 2015 года бомбардировщики наносили мощные удары по нефтяной инфраструктуре ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) и колоннам их нефтевозов, занимавшихся контрабандой сирийского черного золота.

Первые самолеты поступили на Урал. В последние годы Минобороны активно укрепляет силы Центрального военного округа. «Известия» уже писали, что в ЦВО была ощутимо усилена группировка ПВО. На боевое дежурство заступила новейшая автоматизированная система управления силами и средствами противовоздушной обороны. Она объединяет в единый контур новейшие зенитные системы С-400, ракетно-пушечные «Панцири» и радиолокационные средства. Это позволяет в реальном времени обнаруживать цели, распределять их между боевыми блоками и уничтожать. Система охватывает весь Урал и Поволжье, а также крупнейшую базу российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Кроме того, над промышленными регионами Урала и Сибири была развернута система радиоэлектронных помех, основу которой составили комплексы «Поле-21». Они препятствуют работе систем спутниковой навигации, полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия. Система способна не только заглушать сигналы со спутников, но и вносить в них искажения, формируя ложные координаты.

Роман Крецул