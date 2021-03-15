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В России рассказали о возможности отправить эсминец ВМС США на дно Черного моря

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Источник изображения: Фото: Alyssa Weeks / Reuters

Россия обладает возможностями потопить корабли НАТО, в частности Военно-морских сил (ВМС) США, находящиеся в Черном море, рассказывается в публикации «Звезды».

«Как отмечают специалисты, вооружения российских самолетов было вполне достаточно, чтобы отправить эсминец на дно Черного моря», — утверждается в статье, посвященной последнему заходу корабля Donald Cook типа Arleigh Burke в море.

Согласно публикации еженедельника, подобные действия американской стороны «помогают боевому совершенствованию нашей армии».

В публикации, в частности, утверждается, что Donald Cook «по пентагоновскому сценарию должен был подобраться слишком близко к российским рубежам и ожидать ответную реакцию», на что Воздушно-космические силы (ВКС) России «откликнулись и подняли в небо пока что шесть истребителей для отражения нападения потенциального противника».

Там же отмечается, что США могут «приобрести политический статус черноморской державы», для чего им достаточно взять в аренду у одного из своих союзников «один квадратный километр на 49 или 99 лет».

В марте издание The Drive написало, что эсминцы типа Arleigh Burke ВМС США, базирующиеся в Испании, располагают системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способными «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
П-800 Оникс
Проекты
NATO
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