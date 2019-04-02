Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария". Это произошло на следующий день после первого тура выборов президента Украины. "Газета.Ru" разбиралась, долго ли выстоят в случае вооруженного конфликта корабельные группировки альянса в акватории Черного моря.

"Канадский корабль прибыл в 08.00, а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале", - приводит украинское агентство УНН слова Евгения Прокопца, менеджера по связям с общественностью Одесского морского порта. При этом Прокопец уточнил, что

речь идет о фрегате королевских ВМС Канады Toronto и фрегате ВМС Испании Santa Maria.

Ранее в посольстве Канады на Украине сообщали, что два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля после выполнения задач по патрулированию в Черном море. Капитаны кораблей, как отметили в диппредставительстве, проведут встречи с украинскими моряками, а также с представителями городских властей. Для жителей Одессы будет организовано посещение фрегатов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, в конце февраля, в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США "Дональд Кук". Два корабля НАТО под турецкими флагами позднее также посетили порт Одессы.

Первого марта украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году.

В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений "Rapid Trident-2019", "Sea Breeze-2019", украинско-румынских учений "Riverine-2019", многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений "Warrior Watcher-2019".

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещалось функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Боевые возможности обоих фрегатов НАТО, отшвартовавшихся в Одессе, охарактеризовал для "Газеты.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Эксперт напомнил, что фрегат УРО FFG-333 "Торонто" вошел в состав ВМС Канады 29 июля 1993 года. Это сравнительно небольшой корабль - его водоизмещение составляет 4770 тонн. До этого "Торонто" заходил в Черное море в 2014 году.

"Артиллерийское оружие "Торонто" включает одну артиллерийскую установку калибра 57 мм, 20-мм шестиствольную установку "Вулкан-Фаланкс" и шесть 12,7-мм пулеметов, - пояснил Макиенко. Ракетное оружие "Торонто" представлено противокорабельными ракетами "Гарпун" и зенитным ракетным комплексом "Си Спарроу".

Фрегат ВМС Испании "Santa Maria" (F 81), напомнил Макиенко, является модификацией американских фрегатов типа "Oliver Hazard Perry". Этот корабль уже немолод, он введен в строй 12 октября 1986 года. Вооружение его типовое для фрегатов подобного типа - одна артиллерийская установка калибра 76 мм, противокорабельные ракеты "Гарпун", зенитный ракетный комплекс Mk13.

"По своим боевым возможностям оба корабля НАТО уступают тактико-техническим характеристикам российских фрегатов проекта 11356, а в составе Черноморского флота уже три таких корабля - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров",

- подвел итог Константин Макиенко.

Но даже не это главное. Самый насущный вопрос, который ставится военными аналитиками - возможно ли в связи с участившимися заходами кораблей Североатлантического альянса в Черное море военное столкновение России и НАТО?

Многие политологи всерьез рассматривают подобную ситуацию. Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся весьма скептически, и об этом ранее писала "Газета.Ru".

"Еще со времен Второй Мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может", - пояснил в свое время изданию экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его словам, без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы не ввел бы в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Поэтому любые разговоры о каких-либо коалициях в водах Черного моря по большому счету лишены смысла, считает военачальник.

Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена, подчеркивает генерал.

По мнению Запаренко, ситуация в настоящее время выглядит следующим образом - на Черном море будет господствовать либо наша авиация, либо вообще никакая. К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство, напоминает генерал. Акватория Черного моря весьма ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35, К300П "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс"). К этому следует добавить береговой противокорабельный шахтного базирования "Утес" с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 "Прогресс", а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 "Берег".

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море. И появляться там вражеским судам сегодня практически самоубийственно, заключает генерал Запаренко.

В мирное время корабли НАТО в Черном море могут находиться в соответствии с положениями Конвенции Монтре от 1936 года. Именно этот документ определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания.

Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тыс. тонн. Помимо этого, корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более чем 21 день.

Михаил Ходаренок