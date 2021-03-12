США научатся тысячами уничтожать российские танки

Пентагон планирует научиться уничтожать российские танки и китайские корабли тысячами, пишет Forbes, ссылаясь на материалы презентации временно исполняющего обязанности заместителя министра обороны США по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Теренса Эммерта.

Согласно публикации американского журнала, соответствующий проект Assault Breaker II предполагает разработку технологий, позволяющих одновременно ликвидировать множество ударных сил противника. «Если мы все правильно сделаем, нам не потребуется Assault Breaker III», — сказал Эммерт.

Издание напоминает, что название проекта восходит ко временам холодной войны, когда в рамках Assault Breaker I велись работы, предполагающие поиск способов уничтожения тысяч советских танков, прорывающихся с востока на запад через границы стран НАТО. Тогда для реализации подобного проекта предлагалось задействовать, в частности, обширную сеть радаров, ударные самолеты и наземное ударное ракетное вооружение.

Журнал допускает, что новая разработка может основываться на старых идеях.

В марте издание The Drive написало, что эсминцы типа Arleigh Burke ВМС США, базирующиеся в Испании, располагают системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способными «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс».

Иван Потапов