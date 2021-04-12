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Раскрыты последствия конфликта России и США в Черном море

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Источник изображения: Фото: Alyssa Weeks / Reuters

В ближайшее время эсминцы Donald Cook и Roosevelt типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США могут проследовать в Черное море, пишет американское The Drive.

В публикации издания раскрывается, что это может произойти на фоне обострения ситуации в юго-западной части Украины, и отмечается, что наличие в регионе двух эсминцев «предоставило бы дополнительные возможности для отслеживания активности России и возможность лучше реагировать на различные непредвиденные обстоятельства, если они внезапно возникнут».

«Стоит отметить, что любой крупный конфликт с участием России и США в этом регионе превратит Черное море в противокорабельный ракетный тир, где российские войска будут иметь серьезное преимущество, по крайней мере, на начальном этапе», — уверяет The Drive.

В марте в публикации «Звезды» заявлялось, что Россия обладает возможностями потопить корабли НАТО, в частности, ВМС США, находящиеся в Черном море.

В том же месяце The Drive написало, что эсминцы типа Arleigh Burke ВМС США, базирующиеся в Испании, располагают системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способными «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
П-800 Оникс
Проекты
NATO
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