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Российская газета

Полвека в строю: БТР Type 63 служат в армии Вьетнама более 50 лет

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Источник изображения: rg.ru

Китайские бронетранспортеры Type 63, известные также как WZ-531A, продолжают оставаться на вооружении Вьетнамской народной армии.

Такие гусеничные машины были получены из КНР в конце 60-х и в начале 70-х гг. вместе со средними танками Type 59, легкими Type 62 и плавающими Type 63.

Наряду с советскими ПТ-76, Т-34, Т-54 и БТР-50 техника активно применялась в ходе операций против американских войск и сил сайгонского режима.

Несмотря на то, что после победы в 1975 году основными стали трофейные М113, от эксплуатации этих БТР не отказались. Они активно эксплуатировались во время боев в Камбодже и в ходе конфликта с Китаем в феврале-марте 1979 года.

Бронетранспортеры являлись самостоятельной разработкой конструкторов Поднебесной. Правда, некоторые элементы от полученной из Советского Союза техники все же использовались. Речь идет о двигателе и ходовой части.

"Шестьдесят третий" имеет толщину брони до 14 мм в лобовой части. Борта были более тонкими - всего 6 мм.

Масса - 12600 кг. Экипаж- 3 человека, в десантном отделении помещается 11 пехотинцев.

В качестве вооружения применяется 12,7-мм пулемет Type 54, являющийся клоном советского ДШК.

260-сильный двигатель 6150L - вариант применявшегося на Т-34 В-2 с уменьшенным до 8 количеством цилиндров.

Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч, на плаву 6 км/ч. Запас хода - 500 км.

Кроме Вьетнама они поставлялись в такие государства как Албания, Ирак, Мьянма, Пакистан, Северная Корея и др.

В иракской армии находились на вооружении пехотных соединений во время войны с Ираном и конфликта в Кувейте.

В настоящее время Type 63 считаются устаревшими, поэтому их заменяют на более современные образцы.


Алексей Моисеев

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Страны
Албания
Вьетнам
Ирак
Иран
Камбоджа
Китай
КНДР
Кувейт
Мьянма
Пакистан
США
Продукция
B-2 Spirit
M113 БТР
Type 59
БТР-50
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