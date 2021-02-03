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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ в 2020 году получило 147 самолётов и вертолётов - Шойгу

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Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года
Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы РФ в 2020 году получили 147 самолетов и вертолетов, в этом году нужно наращивать производство истребителей пятого поколения Су-57 и транспортников Ил-76МД-90А, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В прошлом году предприятия ОАК поставили в Вооруженные силы 147 летательных аппаратов, в том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57", - заявил Шойгу на селекторе во вторник.

Он напомнил, что в 2020 году были завершены поставки по двум долгосрочным контрактам - на истребители Су-35С и бомбардировщики Су-34. Кроме того, совершили свои первые полеты глубоко модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ.

"В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения - многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А", - подчеркнул министр обороны.

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