Второй авиапарк в мире: с чем Россия встречает день ВКС

12 августа в России отмечается 108-я годовщина со дня образования ВВС

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. После создания в 2015 году Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), в состав которых вошли ВВС страны, праздник стал отмечаться и как День ВКС. «Газета.Ru» рассказывает, в каком состоянии российские воздушные войска пребывают на сегодняшний день.

Датой основания военно-воздушного флота России принято считать 12 августа 1912 года, когда император Николай II своим указом постановил создать особый род войск, который должен был заниматься именно воздухоплаванием. Отдельные историки оспаривают наличие именно императорского указа по поводу создания первой авиационной части, мотивируя свою позицию тем, что в архивных материалах подлинника царского указа до сих пор не обнаружено.

30 июля (12 августа по новому стилю) 1912 года был издан только приказ по Военному ведомству России, подписанный военным министром генералом от кавалерии Владимиром Сухомлиновым, в котором говорится о передаче воздухоплавания и авиации в ведение особой воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

Однако какие-либо разночтения в отношении этой даты никак не сказываются на том факте, что

сегодня российский парк военной авиационной техники удерживает второе место в мире по численности.

Такие данные содержатся в ежегодном исследовании World Air Forces 2020. Согласно этому исследованию, по состоянию на декабрь 2019 года Россия располагала 4163 военными самолетами и вертолетами различного назначения (8% от общемирового показателя), уступая по этому показателю только США (13266 самолетов и вертолетов, 25% от общемирового показателя). На третьем месте расположился Китай с 3210 военными самолетами и вертолетами (6% от общемирового показателя).

По сравнению с предыдущим исследованием World Air Forces, опубликованным в декабре 2018 года, парк российской военной авиации увеличился незначительно - на 85 летательных аппаратов. За этот же период ВВС США уменьшились на 132 самолета и вертолета, а Китая - увеличились на 23 машины.

В настоящее время в составе Воздушно-космических сил РФ три рода войск: Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также Космические войска.

В состав ВВС входит Дальняя, Военно-транспортная, оперативно-тактическая и армейская авиация.

Сегодня военная авиация России насчитывает более 1800 самолетов, включая свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30СМ (около 100), Су-33, Су-35С, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации); порядка 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М и их модификации); свыше 200 штурмовиков (Су-25); около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие); около 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160); более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме того, в ВКС имеется около 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-78, а также более 20 авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

Парк вертолетов ВВС располагает порядка 1500 ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52 и некоторые другие.

В составе ВВС пять пилотажных групп: «Русские витязи» (самолеты Су-30СМ), «Стрижи» (МиГ-29), «Соколы России» (Су-30СМ, Су-35С и Су-34), «Крылья Тавриды» (Як-130) и «Беркуты» (вертолеты Ми-28Н).

Согласно данным портала bmpd, в 2019 году имело место значительное сокращение поставок новой боевой авиационной техники в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Фактически ВКС России в 2019 году получили только относительно небольшие партии истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-34 - всего суммарно 18 самолетов (десять Су-35С и восемь Су-34). Столь низкий уровень поставок последний раз был в 2011 году.

Впервые за длительное время в 2019 году не производились поставки Вооруженным Силам России истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130. Министерству обороны России были переданы для испытаний первые два предсерийных истребителя МиГ-35, но вся эта программа находится в неопределенном состоянии.

Не произошло в 2019 году давно ожидавшейся поставки ВКС первого серийного образца истребителя пятого поколения Су-57: первый построенный Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО «Компания «Сухой» самолет Т-50С-1 (бортовой номер «01 синий») разбился во время заводских испытаний 24 декабря еще до передачи заказчику.

Вместе с тем значимым событием стало заключение в 2019 году Министерством обороны серийного контракта на закупку 76 истребителей Су-57 для ВКС России, что позволит, наконец, после 2021 года начать поставки этих самолетов в строевые части.

Ранее принятая Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы предусматривала производство только 15 самолетов Су-57 - фактически предсерийного уровня, откладывая оснащение им линейных частей почти на десятилетие.

Судя по всему, в 2020 году положение с поставками авиационной техники принципиально не изменится по сравнению с 2019 годом, а более значимые поставки боевых самолетов по новым контрактам (модернизированные Су-30СМ, возможные новые контракты на дополнительные партии Су-35С, Су-34 и Як-130, начало первых ощутимых поставок МиГ-35 и Су-57) придутся только на 2021 год.

Что касается боевых машин Дальней авиации, то в конце 2019 года на Казанском авиазаводе начали серийное производство модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М новой постройки.

Первую машину планируют передать министерству обороны России в конце 2021 года.

В январе 2018 года казанский авиазавод получил от Минобороны заказ на десять модернизированных бомбардировщиков Ту-160М стоимостью 150 млрд руб. Контракт был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Казань.

Обновленный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ в конце августа текущего года будет поднят в воздух. Машина полностью обновлена, усовершенствованию подвергся даже планер самолета. Усилено крыло, заменены отдельные агрегаты планера. Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации.

Появление на вооружении ДА модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М позволит сохранить парк бомбардировщиков этого типа, подняв их тактико-технические характеристики на требуемый уровень.

Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ту-22М3М будет абсолютно новым и унифицированным с Ту-160М2. Это касается всей авионики, включая навигационно-прицельный комплекс, самолет получит стеклянную кабину с многофункциональными дисплеями. Силовая установка обновленного бомбардировщика будет идентичной Ту-160М2 - это новые двигатели НК-32-02 самарского ПАО «Кузнецов».

В отношении поставок Вооруженным cилам России в 2019 году небоевых самолетов следует отметить, что, по данным bmpd, ВКС получили три серийных военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А новой постройки АО «Авиастар-СП» (Ульяновск) - однако два из этих самолетов были построены еще в 2018 году и только один стал бортом постройки 2019 года. Поскольку изначально планировалось, что в 2019 году ВКС получат пять самолетов Ил-76МД-90А, то можно только констатировать, что программа их серийного производства продолжает серьезно пробуксовывать.

Первые два из них - самолеты Ил-76МД-90А с серийными номерами 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года, был передан ВКС 2 апреля 2019 года) и 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года, передан 16 мая 2019 года).

Лишь 30 августа 2019 года «Авиастар-СП» передало ВКС самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0202 (регистрационный номер RF-78657), совершивший первый полет в Ульяновске 13 июня 2019 года и ставший единственным сданным предприятием бортом постройки 2019 года.

Что касается развития беспилотной авиации, то, как отметил командующий Военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете «Красная Звезда»,

в настоящее в распоряжении у российских ВКС находятся комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия, малой и средней дальности.

«В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине», - сказал он.

По данным военного ведомства, в 2020 году ВВС Воздушно-космических сил получат около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.

Минобороны России до конца года заключит дополнительное соглашение на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей. На текущий момент времени в войска поступили 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 машин Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотных летательных аппаратов.

В этом году Военно-воздушные силы приступили к реализации Плана развития аэродромной сети Вооруженных Сил РФ.

До 2027 года предусматривается провести первоочередные мероприятия на объектах инфраструктуры более 100 аэродромов. В 2020 году планируется окончание ремонтных работ на 14 аэродромах.

В первую очередь, работы будут выполняться на аэродромах базирования перспективных авиационных ракетных комплексов, боевого дежурства стратегических ракетоносцев, в том числе в Арктической зоне, на аэродромах оперативно-тактической авиации.

Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы проделали большую работу по переброске личного состава и материальных средств для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военно-транспортные самолеты совершили более 130 гуманитарных рейсов в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Китай, Соединенные Штаты Америки и Армению. Успешно эвакуировали наших граждан из Китайской Народной Республики.

С целью демонстрации военного присутствия морская авиация выполнила полеты над акваториями Атлантического и Тихого океанов на значительном удалении от аэродромов постоянного базирования.

Военные летчики обеспечили воздушную часть парада в честь 75-летия Великой Победы в Москве и еще 35 городах России, а также Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех установленных норм безопасности полетов.

Михаил Ходаренок