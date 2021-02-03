Шойгу заявил, что важно наращивать производство самолетов Ил-76 и Су-57 для ВС России

Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в специальном цеху № 18 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала ПАО "Компания "Сухой"), 2020 год.

Министр обороны добавил, что не менее важной задачей является воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиационном заводе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Производство военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и истребителя Су-57 для Вооруженных сил РФ важно наращивать, заявил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения - многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А", - поставил задачу министр.

По его оценке, не менее важной задачей является воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиационном заводе. "Сегодня поговорим о том, как обеспечить планомерную загрузку авиационных предприятий и решить ряд технологических задач", - сказал Шойгу.

"Обсудим ход реализации государственного оборонного заказа на поставку и сервисное обслуживание авиационной техники. В прошлом году предприятия ОАК поставили в вооруженные силы 147 летательных аппаратов, в том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57", - отметил он.

Министр напомнил, что в 2020 году совершили свои первые полеты модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ. Завершены два долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34.