В войска в 2020 году поступило 147 самолетов и вертолетов

В прошлом году предприятия Объединенной авиастроительной корпорации поставили в Вооруженные Силы 147 летательных аппаратов, в том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57, сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, совершили первые полеты модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ.

Кроме того, завершены два долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

"В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения - многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А", - подчеркнул министр.

Он отметил, что не менее важная задача - воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиационном заводе.

Александр Степанов