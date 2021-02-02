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ТАСС

WSJ: Пентагон в будущем может обеспечивать защиту американских баз на Луне

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NASA обозначило задачи, которые будут стоять перед будущими астронавтами на Луне
NASA обозначило задачи, которые будут стоять перед будущими астронавтами на Луне.
Источник изображения: Getty images

Расширение взаимодействия Министерства обороны США и NASA связано с необходимостью противодействовать "вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай", отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли.

По их данным, со временем "взаимодействие гражданских ведомств с военными, как ожидается, будет распространено на защиту планируемых к созданию баз NASA на лунной поверхности, а также американских коммерческих операций, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых" на Луне.

Как отметила в этой связи газета, расширение взаимодействия Министерства обороны США и NASA связано с необходимостью противодействовать "вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай". Издание утверждает, что "Пентагон намерен использовать опыт частных компаний, накопленный в ходе реализации гражданских космических программ, чтобы укрепить доминирующие позиции в космосе, который может превратиться в арену боевых действий".

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космическом пространстве. В частности, 25 февраля прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе еще не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.

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