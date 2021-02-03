Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что министерство обороны США в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов на лунной поверхности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и исследований на ней являются недопустимыми.

"Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли сообщила, что министерство обороны США в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов на лунной поверхности. Как отметило издание, расширение взаимодействия Министерства обороны США и NASA связано необходимостью противодействовать "вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай".

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космическом пространстве. В частности, 25 февраля прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе еще не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.