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ТАСС

Рогозин заявил, что российская лунная программа в 10 раз дешевле американской

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Гендиректор Роскосмоса добавил, что Россия ни в какой гонке к Луне участвовать не будет, пока не поймет "смысл призового фонда"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская лунная программа стоит в разы дешевле, чем американская, однако принесет не меньшие результаты науке, убежден гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в 10 дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых", - написал Рогозин во вторник в своем канале в Telegram.

По словам главы Роскосмоса, в науке, когда меньше ресурсов, "нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит". Рогозин подчеркнул, что он неоднократно во время переговоров с руководством NASA и американскими политиками обсуждал лунную программу. "Самое любопытное это то, что они сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну. На мой простой вопрос главе NASA Брайденстайну (20 января Джим Брайденстайн ушел в отставку - прим. ТАСС) если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул", - отметил он.

В то же время гендиректор госкорпорации добавил, что РФ ни в какой гонке к Луне участвовать не будет, пока не поймет "смысл призового фонда".

Ранее Рогозин заявил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. Так он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, которая со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли сообщила, что министерство обороны США в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов на лунной поверхности. Как отметило издание, расширение взаимодействия Министерства обороны США и НАСА связано необходимостью противодействовать "вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай".

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космическом пространстве. В частности, 25 февраля прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе еще не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.

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