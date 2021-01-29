Новая администрация США приостановила недавние оборонные контракты с ОАЭ и Саудовской Аравией

Американские СМИ сообщили 27 января 2021 года, что Государственный департамент США приостановил реализацию ряда недавно заключенных соглашений по продаже вооружений по линиям межправительственных иностранных военных продаж (Foreign Military Sales - FMS) и прямых коммерческих продаж компаниями (Direct Commercial Sales - DCS) с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, "чтобы дать новой администрации Байдена возможность определить, соответствуют ли они текущим целям США".

Истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 388-го истребительного крыла (4-я экспедиционная истребительная эскадрилья) ВВС США на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, 26.04.2019 (с) Chris Thornbury / ВВС США

Сообщается, что американская оборонная промышленность была проинформирована о приостановке реализации соглашений в начале этой недели.

В частности, как сообщается, под приостановку попал подписанный 20 января 2021 года всего за час до вступления в должность нового президента США Джо Байдена нащумевший пакет соглашений общей стоимостью 23,37 млрд долл о поставке ОАЭ по линии FMS 50 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, управляемого вооружения для них, и 18 беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian с вооружением.

Также приостановлена выдача корпорации Raytheon Technologies лицензии по линии DCS на продажу Саудовской Аравии 7500 управляемых авиационных бомб Paveway IV калибра 500 фунтов на сумму 478 млн долл.

Впрочем, по широко распространенному мнению, приводимому агентством Bloomberg, в итоге администрация Байдена, скорее всего, не захочет отменить сделку с ОАЭ, потому что это может поставить под угрозу мирное соглашение этой страны с Израилем - достижение администрации Трампа, которое высоко оценил президент Джо Байден.

Во время слушаний по утверждению его кандидатуры на пост нового Государственного секретаря США в Сенате на прошлой неделе, Энтони Блинкен (утвержденный в должности 26 января) предположил, что новая администрация займет более жесткую позицию в отношении Саудовской Аравии и ОАЭ в связи с их участием в гражданской войне в Йемене. Он заявил сенаторам, что администрация Байдена "прекратит нашу поддержку военной кампании, проводимой Саудовской Аравией в Йемене".

Выступая 27 января перед журналистами, Блинкен охарактеризовал приостановление реализации ряда оборонных соглашений проверку как рутинный вопрос в начале работы новой администрации. "Когда дело доходит до продажи оружия, обычно в начале работы администрации проверяют все незавершенные продажи, чтобы убедиться, что то, что рассматривается, способствует достижению наших стратегических целей и нашей внешней политике", - сказал он. - "Так вот это мы и делаем".

Многие представители оборонного сообщества США уверены, что администрация Байдена в целом ужесточит контроль за продажей американских вооружений на Ближний Восток. Во время телеконференции на этой неделе генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что корпорация отказалась от потенциальной продажи "системы наступательного вооружения" на сумму 519 млн долл "заказчику на Ближнем Востоке". "Мы предполагали, что сможем получить лицензию на поставку этих систем наступательного оружия нашему заказчику", - сообщил Хейс, - но "со сменой администрации становится менее вероятным, что мы сможем получить лицензию на это".