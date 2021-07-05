Скандал в отношениях между ОАЭ и Италией

Как уже сообщал наш блог, Объединенные Арабские Эмираты потребовали от Италии до 2 июля 2021 года закрыть свою передовую авиабазу ​​материально-технического снабжения, действующую на эмиратской авиабазе Аль-Минхад в Дубае, и вывести оттуда весь контингент (около 100 человек итальянских военнослужащих и два военно-транспортных самолета ВВС Италии). Наш блог публикует материал одного из авторов ЦАСТ о подоплеке нынешнего скандала в отношениях между ОАЭ и Италией.

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22 декабря 2020 года Комиссия по иностранным делам Палаты Депутатов итальянского парламента приняла резолюцию (авторы - представители тогдашней правящей коалиции "Движения пяти звезд" и "Демократической партии"), которая аннулировала уже действующие лицензии на поставку вооружений в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это первый (!) случай, когда парламент реализует свое право, гарантированное законом 185 от 1990 года об экспорте вооружений, и приостанавливает действие уже согласованных лицензий, в том числе выданных правительством Италии несколькими годами ранее. Выдача новых лицензий этим двум странам также была приостановлена. Правительство Итали обязывалось рассмотреть возможность распространения эмбарго на другие виды вооружений, а также расширения списка стран (не только ОАЭ и Саудовская Аравия, но и остальные страны, принимающие участие в конфликте в Йемене) - до тех пор, пока не будет подвижек в йеменском мирном процессе.

Триггером к подобному решению послужила обострившаяся обстановка в Йемене и поведение ОАЭ и Саудовской Аравии, которые наносили удары "на поражение", в трм числе по гражданскому населению.

Большое влияние на действия итальянских властей на протяжении всех лет саудовской прокси-войны на Аравийском полуострове оказывало итальянское гражданское общество и неправительственные организации (НПО) - в Италии идеологема мира является востребованной, особенно среди населения. Представители НПО указывали на то, что в зонах бомбардировок в Йемене обнаруживаются остатки бомб итальянского производства, доходило даже до того, что пацифистские организации подавали в суд на возбуждение уголовного дела о непредумышленном убийстве в отношении руководителей итальянских компаний-экспортеров вооружения и Службы выдачи лицензий (является специальной структурой МИД Италии).

Декабрьские решения парламента и правительства Италии коснулись шести лицензий на экспорт в Саудовскую Аравию и ОАЭ, в том числе рекордных контрактов на поставку авиационных бомб, авиационных некправляемых ракет и снарядов, которые были согласованы при правительстве премьер-министра Маттео Ренци в 2016 года (однако большая часть продукции уже была поставлена). Также приостановлена поставка запасных частей для самолетов итальянского производства Aermacchi MB-339NAT пилотажно-демонстрационной группы ВВС ОАЭ Al Fursan.

29 января 2021 года министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо (именно МИД Италии является главным органом по выдаче лицензий на экспорт вооружений) выступил с официальным заявлением о приостановке выдачи и действия лицензий в отношении ОАЭ и Саудовской Аравии. В его речи содержалась отсылка к соблюдению прав человека, соблюдение которых для Италии является "неоспоримым" - однако этот аргумент никогда не мешал Италии поставлять свои вооружения в Египет, Турцию, Индонезию, Катар и другие страны, нарушающие права человека, либо находящиеся в состоянии военного конфликта.

Однако ОАЭ незмедлили нанести Италии ответную пощечину, когда для этого представилась удобная возможность. В мае 2021 года военно-транспортному самолету ВВС Италии, который направлялся на торжественную церемонию по случаю вывода итальянского контингента из Афганистана, с высокопоставленными офицерами и журналистами на борту, было отказано в транзите через воздушное пространство ОАЭ. В результате, итальянской делегации ничего не оставалось, кроме как совершить вынужденную посадку в Даммаме (Саудовская Аравия).

Последовавшее затем требование ОАЭ о закрытии итальянской базы в Аль Минхад является скорее политическим жестом, выражающим неудовольствие Абу-Даби в отказе поставок вооружений; реальные итальянские интересы от этого решения вряд ли пострадают. К тому же база использовалась в основном для обеспечения проведения операций в Афганистане - откуда западные войска и так сейчас ускоренно выводятся.

Итальянский внешнеполитический подход в регионе предполагает балансирование между Сциллой и Харибдой - то есть наличие стратегического диалога как с ОАЭ, так и с Саудовской Аравией.

Однако с ОАЭ диалог носил более привилегированный характер - в 2003 году странами был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области обороны - практически сразу же, после начала использования логистической авиабазы Аль-Батин в Абу Даби (использовалась с 2002 по 2015 годы). Последние три года этот меморандум пересматривается сторонами.

С саудитами итальянцами также подписан Меморандум о взаимопонимании, но в сфере инвестиций (11 января 2021 года), заложивший основу стратегического диалога.

И ОАЭ, И Саудовскую Аравию с Италией связывают прежде всего торгово-экономические отношения; для Италии ОАЭ и Саудовская Аравия - одни из основных поставщиков нефти и источники инвестиций (в свое время итальянским правительством был взят курс на диверсификацию поставок и снижение зависимости от российских энергоресурсов, с тех пор доля арабских стран в экспорте только росла).

Италия является восьмым торговым партнером ОАЭ в целом и первым в Европе. Цель сохранения доли эмиратского рынка, которую Рим поставил в 2020 году, была достигнута, и товары "Мade in Italy" охватывают долю рынка в ОАЭ 2,68%. Импорт из ОАЭ в Италию резко вырос в 2020 года на 401,6% (это баснословное увеличение обусловлено закупкой Италией золота, на которые пришлось 92% итальянского импорта из ОАЭ). В результате, торговый баланс, который исторически был положителен для Рима, по итогам 2020 года стал отрицательным (- 680 млн евро).

Благодаря поступившим инвестициям из ОАЭ удалось спасти две итальянские компании - авиастроительную Piaggio Aero и авикомпанию Alitalia.

В целом можно пока говорить о том, что инцидент с базой не нарушает прагматичных отношений между Римом и Абу Даби, которые продолжают развиваться - так, 22 июня 2021 года Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила соглашение на сумму около 420 млн евро с итальянской компании Saipem для расширения мощностей крупнейшего в мире завода Shah Gas в Абу-Даби по пераработке сверхкислого (высокосернистого) газа (проект Optimum Shah Gas Expansion). Кроме этого, обе страны уже запустили проект "InnovItaly ОАЭ" в рамках всемирной выставки "Экспо 2020", которая проводится в этом году. Проект направлен на углубление двустороннего сотрудничества между Италией и ОАЭ в следующих областях: кибербезопасность, космос, умные города и устойчивая мобильность, так называемые "науки о жизни", пищевые технологии, экономика замкнутого цикла и агротехнологии.

28 июня 2021 года в Риме состоялась встреча глобальный антитеррористической коалиции с участием Саудовской Аравии и ОАЭ, накануне (27 июня) Ди Майо встречался с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

Решение Италии об введении фактического эмбарго на поставки вооружений в ОАЭ и Саудовскую Аравию согласуется с позицией США - новая американская администрация Джо Байдена с приходом к власти сразу же приостановила только что подписанные военные контракты с Абу-Даби (на поставку 50 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II и 18 беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian) и Эр-Рияду (авиационное управляемое вооружение). Приход Байдена совпал со сменой правительства в Италии - кресло премьера занял бывший председатель Европейского Центрального банка и Банка Италии Марио Драги, который не скрывает своих связей с американским истеблишментом и является убежденным "атлантистом". Позиции Байдена и Драги во многом совпадают. В целом, после прихода Драги мы наблюдаем возвращение Италии "на круги своя" в своей внешней политики - это чувствуется и в отношении России и Китая (с КНР Италия намерена пересмотреть Меморандум о взаимононимании).

Конфликт с ОАЭ по вопросу "защиты прав человека" работает и на внутриполитическое потребление в Италии и востребован итальянскими политиками - поскольку именно тогдашний премьер, а ныне лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци продвигал эти контракты. Соответственно, другие партии используют этот сюжет (а также многочисленные другие - Ренци регулярно встречается с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии) для дискредитации своего политического оппонента.