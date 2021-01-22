ОАЭ подписали соглашение о приобретении 50 американских истребителей F-35A и 18 БЛА MQ-9B

Как сообщило информационное агентство Reuters, 20 января 2021 года, всего за час до вступления в должность нового президента США Джо Байдена, Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты подписали межправительственное соглашение (в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) о поставке ОАЭ по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 50 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, управляемого вооружения для них, а также 18 беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B с вооружением. Общая стоимость соглашений составила 23,37 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Таким образом, ОАЭ станут первой арабской страной, получившей истребители F-35, что стало возможным благодаря недавнему урегулированию отноений между ОАЭ и Израилем.

Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 388-го истребительного крыла (4-я экспедиционная истребительная эскадрилья) ВВС США на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, 24.04.2019 (с) Chris Drzazgowski / ВВС США

При этом сообщается, что, наиболее вероятно, что поставка самолетов F-35A ВВС ОАЭ будет начата только в 2027 году.

Напомним, что в ноябре 2020 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомления о планируемой предстоящей продаже Объединенным Арабским Эмиратам по линии американской программы FMS 50 истребителей F-35A, управляемого вооружения для них, а также 18 беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B с вооружением, с общей предполагаемой стоимостью 23,37 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

В уведомлении о планируемой продаже ОАЭ истребителей F-35A сообщалось, что общая стоимость их поставки составит 10,4 млрд долл (без стоимости вооружения, закупаемого отдельно).

Уведомление о продаже управляемого авиационного вооружения для ОАЭ стоимость предполагаемой поставки оценивало в 10 млрд долл. Согласно уведомлению. в поставку должны войти 802 управляемые ракеты Raytheon AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней и большой дальности; 150 противорадиолокационных ракет Northrop Grumman AGM-88E AARGM; 50 управляемых ракет Raytheon AGM-154E JSOW-ER класса "воздух-поверхность"; 650 планирующих управляемых бомб Raytheon AGM-154C JSOW; 2000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-38 JDAM калибра 500 фунтов; 1000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-32 JDAM калибра 1000 фунтов; 1000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-31 JDAM калибра 2000 фунтов; 2500 комплектов малогабаритных управляемых бомб Boeing GBU-39 SDB-I калибра 250 фунтов; а также некоторое количество учебных и практических боеприпасов этих типов.

Стоимость поставки ОАЭ 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B (в вариантах SkyGuardian и SeaGuardian) в соответствующем уведомлении оценена в 2,97 млрд долл. БЛА должны быть оснащены оптико-электронной станцией Raytheon Multi-Spectral Targeting System-D (MTS-D), радиолокационной станцией General Atomics AN/APY-8 Lynx с синтетической апертурой: и станцией радиоразведки RIOTM Communication Intelligence System. Аппараты должны быть поставлены с вооружением, включающим 515 управляемых ракет AGM-114R Hellfire, а также 27 комплектов управляемых бомб (12 Boeing GBU-38 JDAM калибра 500 фунтов; четыре Boeing GBU-39 SDB-I калибра 250 фунтов: четыре Raytheon GBU-12 Paveway II калибра 500 фунтов и семь Raytheon GBU-58 Paveway II калибра 250 фунтов); бомбы закупаются главным образом для учебных целей. Для части БЛА закупаются противолодочные комплекты, включающие систему управления с акустическим процессором и радиогидроакустические буи типов AN/SSQ-36B (термометрический); AN/SSQ-53G (пассивный); AN-SSQ-62F (активный).

Отношение новой администрации США к данному соглашению пока неясно, однако, как представляется, ОАЭ вряд ли пошли бы на подписание соглашения без получения твердых гарантий его реализации со стороны Байдена и его окружения. Выдвинутый Байденом на пост государственного секретаря США Энтони Блинкен заявил журналистам в конце октября 2020 года, что эта сделка - "то, что мы будем рассматривать очень и очень внимательно" из-за обязательств США по сохранению качественного военного превосходства Израиля над арабскими странами.

В декабре Сенат США голосами преимущественно республиканцев отклонил попытки заблокировать данную продажу. Первое голосование в Сенате касалось продажи ОАЭ БЛА MQ-9B управляемого вооружения и провалилсь с 46 голосами "за" и 50 "против". Второе голосование касалось продажи ОАЭ истребителей F-35А и получило только 47 голосов "за" и 49 "против".

Изображение приобретаемого ОАЭ разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой дальности General Atomics MQ-9B в варианте морского патрулирования и противолодочном SeaGuardian (с) General Atomics