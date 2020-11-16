Планируемая продажа ОАЭ истребителей F-35A и беспилотных летательных аппаратов MQ-9B

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 10 ноября 2020 года направило Конгрессу США уведомления о планируемой предстоящей продаже Объединенным Арабским Эмиратам по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 50 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, управляемого вооружения для них, а также 18 беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B с вооружением. Поставки одобрены Государственным департаментом США, и их общая предполагаемая стоимость составит 23,37 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 388-го истребительного крыла ВВС США на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабскиъ Эмиратах, апрель 2019 года (с) ВВС США

В уведомлении о планируемой продаже ОАЭ истребителей F-35A сообщается, что общая стоимость поставки составит 10,4 млрд долл (без стоимости вооружения, закупаемого отдельно). ОАЭ станут первой арабской страной, которой разрешена закупка самолетов F-35, и это стало возможным благодаря недавнего урегулированию отноений между ОАЭ и Израилем.

Уведомление о продаже управляемого авиационного вооружения для ОАЭ стоимость предполагаемой поставки оценивает в 10 млрд долл. В поставку должны войти 802 управляемые ракеты Raytheon AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней и большой дальности; 150 противорадиолокационных ракет Northrop Grumman AGM-88E AARGM; 50 управляемых ракет Raytheon AGM-154E JSOW-ER класса "воздух-поверхность"; 650 планирующих управляемых бомб Raytheon AGM-154C JSOW; 2000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-38 JDAM калибра 500 фунтов; 1000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-32 JDAM калибра 1000 фунтов; 1000 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-31 JDAM калибра 2000 фунтов; 2500 комплектов малогабаритных управляемых бомб Boeing GBU-39 SDB-I калибра 250 фунтов; А также нкоторое количество учебных и практических боеприпасов этих типов.

Стоимость поставки ОАЭ 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B (в вариантах SkyGuardian и SeaGuardian) в соответствующем уведомлении оценена в 2,97 млрд долл. БЛА должны быть оснащены оптико-электронной станцией Raytheon Multi-Spectral Targeting System-D (MTS-D), радиолокационной станцией General Atomics AN/APY-8 Lynx с синтетической апертурой: и станцией радиоразведки RIOTM Communication Intelligence System. Аппараты должны быть поставлены с вооружением, включающим 515 управляемых ракет AGM-114R Hellfire, а также 27 комплектов управляемых бомб (12 Boeing GBU-38 JDAM калибра 500 фунтов; четыре Boeing GBU-39 SDB-I калибра 250 фунтов: четыре Raytheon GBU-12 Paveway II калибра 500 фунтов и семь Raytheon GBU-58 Paveway II калибра 250 фунтов); бомбы закупаются главным образом для учебных целей. Для части БЛА закупаются противолодочные комплекты, включающие систему управления с акустическим процессором и радиогидроакустические буи типов AN/SSQ-36B (термометрический); AN/SSQ-53G (пассивный); AN-SSQ-62F (активный).

Напомним, что неделей ранее было выпущено уведомление DSCA о планируемой продаже Тайваню четырех БЛА General Atomics MQ-9B в варианте для морского патрулирования (то есть SeaGuardian).