Предполагаемая продажа Тайваню беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian

Агентствo министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 3 ноября 2020 года направило в Конгресс США уведомление о возможной продаже Тайваню по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B в варианте для морского патрулирования (то есть SeaGuardian).

Изображение беспилотного летательного аппарата большой дальности General Atomics MQ-9B в варианте для морского патрулирования SeaGuardian (с) General Atomics

Общая стоимость предполагаемой поставки составит 600 млн долл. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Как обычно, официальным получателем систем в уведомлении указан Офис экономического и культурного представительства Тайбэя (Taipei Economic and Cultural Representative Office - TECRO) в Вашингтоне, выполняющий функции официального представительства Китайской Республики в США.

Согласно уведомлению, помимо четырех аппаратов MQ-9B, в поставку должны войти также две подвижные и две станционарные наземные станции управления, а также сопутствующее оборудование. Вооружение в поставку не входит, хотя указывается, что БЛА должны быть приспособлены для его несения (Weapons-Ready).

Оборудование аппаратов должно включать электронно-оптическую систему L3Harris WESCAM MX-20, радиолокационную станцию обнаружения надводных целей Raytheon AN/APS-134 SeaVue и станцию радиотехнической разведки Leonardo SAGE 750. Силовая установка БЛА состоит из турбовинтового двигателя Honeywell TPE-331-10GD.

Cо стороны bmpd напомним, что БЛА MQ-9B SkyGuardian (в морской версии - SeaGuardian) является разработанным корпорацией General Atomics дальнейшим развитием БЛА серии MQ-9A Reaper, и ранее обозначался как Certified Predator B. Аппарат разработан в соответствии с уже принятыми либо перспективными американскими (со стороны FAA) и европейскими сертификационными требованиями к БЛА, в первую очередь в области безопасности полетов, а также соответствующим стандартом НАТО STANAG-4671. БЛА должен быть сертифицирован для полетов в контролируемом диспетчерскими службами воздушном пространстве общего пользования, в первую очередь в Европе. Установлены специально разработанная аппаратура предотвращения столкновений в воздухе и навигационная РЛС. Повышены прочность планера БЛА и его устойчивость к повреждениям, включая столкновения с птицами и удары молний. В конструкцию внедрен комплекс мероприятий, обеспечивающих выполнение полетов в неблагоприятных погодных условиях, включая условия обледенения. Также внедрено более надежное программное обеспечение управления полетом, а для управления БЛА используется наземная станция нового поколения. Согласно заявлениям General Atomics, продолжительность полета MQ-9B SkyGuardian также значительно увеличена (до "более 40 часов") по сравнению с Reaper (для которого указывается "до 27 часов").

Стартовым заказчиком БЛА типа MQ-9B SkyGuardian в 2016 году выступило министерство обороны Великобритании, заказавшее эти аппараты под обозначением Protector RG.1 для замены в британских ВВС парка разведывательно-ударных БЛА MQ-9A Reaper. Первый полет первого серийного Protector RG.1 для Великобритании состоялся 25 сентября 2020 года, однако поставки будут начаты только в середине 2024 года, всего британцами планируется приобрести 20 БЛА.

В мае 2020 года тайваньские СМИ сообщили, что правительство Тайваня ведет переговоры с США о закупке четырех БЛА MQ-9А Reaper. Первый транш средств на их приобретение для ВВС Тайваня в размере более 5 млрд тайваньских долл (более 167 млн долл США) планировалось внести в оборонный бюджет 2021 года с началом получения аппаратов в 2023-2024 годах. Как теперь видно, фактически планируется приобретение более совершенных БЛА серии MQ-9B.

Стоит отметить, что 21 и 26 октября DSCA обнародовало также официальные уведомления о возможной продаже Тайваню по линии FMS еще четырех систем вооружения - 135 авиационных оперативно-тактических крылатых ракет Boeing AGM-84H SLAM-ER (предполагаемая стоимость поставки 1,008 млрд долл); 11 боевых машин М142 наземной ракетной системы Lockheed Martin HIMARS c 64 оперативно-тактическими ракетами М57 ATACMS с моноблочными боевыми частями (предполагаемая стоимость поставки 436,1 млн долл); шести авиационных подвесных разведывательных контейнеров Collins Aerospace MS-110 вместе с тремя подвижными и одной стационарной наземной станциями приема данных (предполагаемая стоимость поставки 367,2 млн долл); и 25 подвижных береговых ракетных противокорабельных комплексов Harpoon Coastal Defense Systems (HCDS) со 100 подвижными пусковыми установками, 25 радиолокационными постами и 400 противокорабельными ракетами Boeing RGM-84L-4 Harpoon Block II (предполагаемая стоимость поставки 2,37 млрд долл). Таким образом, за последние две недели были выпущены уведомления о возможной продаже Тайваню по линии FMS американского вооружения на общую сумму 4,781 млрд долл.