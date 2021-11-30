Из Дубая с оптимизмом

Первые итоги международного аэрокосмического салона в Эмиратах

В Объединенных Арабских Эмиратах 14–18 ноября прошла 17-я международная аэрокосмическая выставка «Дубай Эйршоу-2021» (Dubai Airshow 2021). Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, на территории аэродрома Аль-Мактум в 40 километрах от Дубая были развернуты национальные павильоны многочисленных стран-участниц с экспортными образцами продукции военного назначения (ПВН) и статическая экспозиция военных и гражданских летательных аппаратов различного назначения.

АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») всегда рассматривает дубайский авиасалон в числе наиболее приоритетных зарубежных выставок для продвижения российской продукции военного назначения (ПВН), поскольку страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки входят в число наших традиционных заказчиков. Как сообщил в ходе «Дубай Эйршоу-2021» генеральный директор компании-спецэкспортера Александр Михеев, на Ближневосточный регион приходится порядка 30 процентов от портфеля заказов Рособоронэкспорта, суммарный объем которого на сегодня превышает 52 миллиарда долларов.

Характерной особенностью рынка стран – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на современном этапе является то, что благодаря своевременно принятым властями стран региона мерам этот рынок понес сравнительно небольшие экономические потери.

“На нынешнем дубайском авиасалоне Россия сделала ставку на вертолетную технику, впервые представив сразу пять винтокрылых машин – многоцелевые легкие Ка-226Т «Альпинист» и «Ансат», вертолет среднего класса Ми-171А2, а также два ударных вертолета – Ка-52 и Ми-28НЭ”

По результатам своей работы в Дубае Рособоронэкспорт подписал контракты на сумму, превышающую 1,3 миллиарда долларов, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «В ходе работы «Дубай Эйршоу-2021» Рособоронэкспортом заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели», – сказал он, отметив, что по объективным причинам не может назвать страны-заказчики. По словам Чемезова, интерес в мире к российской военной авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, сохраняется на высоком уровне.

Как в свою очередь заметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, на сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вертолетной техники включает в себя более 180 боевых машин на общую сумму около четырех миллиардов долларов, а в целом в портфеле заказов техника ВВС составляет 42 процента, ПВО – 31 процент.

В текущем году Россия поставит иностранным заказчикам 36 самолетов различного назначения и почти 60 вертолетов, а также авиационные двигатели и беспилотные летательные аппараты. По словам Михеева, среди поставляемых в 2021 году образцов российской ПВН самолеты МиГ-29М, Су-30МКИ, Су-35, Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М и Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения.

Рособоронэкспорт в ходе салона также получил обращения инозаказчиков на поставку различных летательных аппаратов, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников, на 2,5 миллиарда долларов.

Если сравнивать с международным военно-техническим форумом (МВТФ) «АРМИЯ-2021», который прошел в августе этого года, то тогда Рособоронэкспорт подписал 20 контрактов на общую сумму порядка двух миллиардов евро (2,35 млрд долл.). Как отметили тогда в компании, были подписаны соглашения на широкий спектр оборонной продукции, в том числе на самолеты Су-30, вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные средства поражения, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» и новейший «Панцирь-С1М», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха», мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие и средства ближнего боя, различные боеприпасы.

Первым делом – вертолеты

На нынешнем дубайском авиасалоне Россия сделала ставку на вертолетную технику, впервые представив сразу пять винтокрылых машин. В их числе легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т «Альпинист» и «Ансат», многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2, а также два ударных вертолета – Ка-52 и Ми-28НЭ.

Объем мирового рынка ударных вертолетов оценивается западными аналитиками в 32,15 миллиарда долларов. В течение предстоящего десятилетия (2021–2030) вертолетов этого типа будет закуплено 897 единиц. На этом рынке сегодня доминируют американские производители (62%), Россия находится на втором месте (29%), далее следуют Франция (4%), Италия (2%), Великобритания (2%) и Турция (1%).

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Всего на вооружении 67 стран в настоящее время находится 3330 ударных вертолетов, 62 процента которых произведено в США. Лидером экспортного списка по числу проданных машин (1542 единицы) является представленный в Дубае американский вертолет AH-64 «Апач» (Apache). С 2012 года производится и поставляется заказчикам вариант AH-64D Block III, получивший обозначение AH-64E «Апач Гардиан» (Apache Guardian). Количество AH-64E в мире составляет 448 единиц и будет расти в связи с интересом к этой машине со стороны западных стран и планируемыми закупками сухопутными войсками США.

Второе место на рынке ударных вертолетов, по оценкам западных аналитических центров, занимает Россия (29%), поставляющая на экспорт вертолеты трех типов: Ми-24/35, Ка-52 и Ми-28НЭ.

Семейство Ми-24 стоит вторым в мировом экспортном списке ударных вертолетов по числу проданных винтокрылых машин (521 единица). Современная модификация этого семейства Ми-35М, поставляемая с 2005 года, экспортирована в количестве 179 единиц. Вертолеты семейства Ми-24/35 применяются для ударов по наземным целям, штурмовых операций и транспортировки небольших грузов, но не являются прямым конкурентом ударных вертолетов западного производства по целому ряду причин. Поэтому, как отмечают западные аналитические центры, реальными современными представителями российских ударных вертолетов в этой рыночной нише являются Ми-28Н (133 ед.), а также Ка-52 и Ка-52К, которых заказано 204 единицы и еще 114 единиц Министерство обороны РФ планирует заказать в рамках Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы. Как Ми-28НЭ, так и экспортный вариант Ка-52 с полным набором авиационных средств поражения были представлены в Дубае на статической экспозиции и в летной программе. Оба вертолета демонстрировались с новой авиационной ракетой «Изделие 305» с дальностью действия до 14 километров, которая впервые была представлена на МВТФ «АРМИЯ-2021».

По оценкам западных аналитиков, у российских вертолетов преимущество на рынках стран, не имеющих достаточных средств для приобретения дорогостоящих винтокрылых машин западного производства, поскольку привлекательны по цене, обладают высокой надежностью.

Как отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, в ходе салона к ударным вертолетам Ка-52М и Ми-28НЭ был проявлен интерес со стороны потенциальных инозаказчиков из Армении, Казахстана, Малайзии, Мавритании, ОАЭ и Саудовской Аравии. «Коллеги из Рособоронэкспорта активно работают на продвижение, мы удовлетворены тем результатом, который есть», – подчеркнул глава холдинга.

На статической экспозиции салона был также впервые представлен глубоко модернизированный вертолет Ка-226Т. Как сообщили в холдинге «Вертолеты России», благодаря приспособленности к полетам в высокогорье проект модернизации Ка-226Т получил рабочее название «Альпинист». Это первый российский вертолет, конструкторская документация которого полностью велась в цифровом виде.

Ка-226Т «Альпинист» имеет новую конструкцию планера с существенно улучшенной аэродинамикой, фюзеляж изготовлен с применением современных облегченных материалов, модернизирована система управления и электрическая система вертолета, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, увеличен объем топливных баков с обеспечением централизованной заправки топливом. Вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования. Масса планера вертолета снижена на 400 килограммов.

Соосная схема несущих винтов обеспечивает хорошую управляемость в условиях разреженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадки на высокогорные площадки. Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор. Машина может работать на высотах до 6,5 километра. Также вертолет Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью, может осуществлять взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов.

Представленный в Дубае Ка-226Т «Альпинист» оснащен двумя французскими двигателями Arrius 2G1 мощностью 580 лошадиных сил, но в перспективе будет оснащаться двигателями ВК-650В мощностью 650 лошадиных сил. Двигатель ВК-650В на 20 процентов состоит из деталей, изготовленных с помощью технологии 3D-печати.

Ка-226 имеет максимальную взлетную массу 3600 килограммов, максимальная масса полезной нагрузки – 1000 килограммов, максимальная скорость – 250 километров в час, крейсерская – 200 километров в час, дальность полета – 560 километров.

Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т начнется в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (УУАЗ) в кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием (КуМАПП).

В 2015 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках индийской стороне легких вертолетов Ка-226Т и локализации его производства заказчиком. Планируется поставить 60 вертолетов российского производства и изготовить в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50–70 процентов. Москва также предлагает Нью-Дели рассмотреть возможность выпуска на индийских мощностях морского варианта Ка-226Т для ВМС. Для локализации производства вертолетов Ка-226Т в мае 2017 года холдингом «Вертолеты России», Рособоронэкспортом и индийской корпорацией HAL в Индии в мае 2017 года создано совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited.

Демонстрация Ка-226Т в Дубае, как подчеркнули в Рособоронэкспорте, позволила ознакомить с новой машиной широкий круг потенциальных военных заказчиков Ближневосточного региона. Не исключено, что модернизированный Ка-226Т в перспективе может стать одной из наиболее продаваемых российских винтокрылых машин.

Конкуренция жесточайшая

Несмотря на все попытки сформировать и укрепить местный оборонно-промышленный потенциал, регион Персидского залива по-прежнему зависит от импорта вооружений и военной техники, а также их модернизации. При этом, несмотря на реализуемую в последние годы Эмиратами стратегию диверсификации экспортеров приобретаемой ПВН, поле для маневра у руководства этой страны весьма ограниченное.

Согласно данным Стокгольмского института по исследованию проблем мира (СИПРИ) с 2000 по 2019 год суммарный импорт ПВН в ОАЭ составил 20,121 миллиарда долларов. Европейские эксперты классифицируют этот военный импорт в следующих пропорциях: США – 55,7 процента, Франция – 25,8, Россия – 5, Испания – 1,8, Китай – 0,8, другие страны – 8,4.

Ка-52. Фото: Николай Новичков

Если же брать рынок ССАГПЗ, то и на нем доминируют США, на которые приходится 53 процента от заключенных на военную технику контрактов. Далее следуют Франция (10%), Великобритания (10%) и Канада (9%). Американские компании сохраняют стратегическую долю оборонного рынка в регионе: «Боинг» (Boeing) занимает 17 процентов, «Дженерал «Дайнэмикс» (General Dynamics) – 15, «Локхид Мартин» (Lokheed Martin) – 14, «Рейтеон» (Raytheon) – 9. Все эти компании были представлены на салоне в национальном павильоне США, а выпускаемые ими летательные аппараты и системы вооружения демонстрировались на статической экспозиции.

Как отмечалось ранее, после 2020 года Эмираты должны были приступить к новому циклу закупок дорогостоящей ПВН, включая авиационную технику. ВВС ОАЭ необходимо обновить парк истребителей «Мираж 2000-9», а также заменить или глубоко модернизировать парк истребителей F-16E/F Block 60.

В этой связи есть высокая вероятность того, что Эмираты все же получат от Соединенных Штатов запрашиваемые истребители пятого поколения F-35A. Тем более что в ноябре 2020 года Израиль и ОАЭ объявили о соглашении по нормализации своих отношений, а администрация бывшего президента США Трампа уведомила конгресс о своем намерении продать ОАЭ до 50 F-35, а также боеприпасы на 10 миллиардов долларов. Корпорация «Локхид Мартин» впервые представила на первой линии статической экспозиции салона натурный макет истребителя F-35A, а также его двигатель F135-PW-100 компании «Пратт энд Уитни». На предыдущих авиасалонах боевые истребители F-35A демонстрировались только в охраняемом секторе статической экспозиции, где были развернуты самолеты ВВС США.

«Орион-Э». Фото: Николай Новичков

В то же время, несмотря на доминирование американских поставщиков, западноевропейские производители также сохраняют значительную долю на рынке региона Персидского залива и предпринимают попытки проникновения в те ниши, где до настоящего времени лидировали американцы.

В частности, в ходе салона Эмираты подписали контракт на покупку еще двух многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков A330 MRTT компании «Эрбас» (Airbus). Они начнут поступать заказчику с 2024 года и дополнят уже развернутые на вооружении ВВС ОАЭ три самолета A330 MRTT. Поскольку новые самолеты будут строиться в усовершенствованной конфигурации, то в рамках подписанного контракта предусматривается также модернизация до того же стандарта первых трех заправщиков A330 MRTT, полученных Эмиратами в 2013 году.

Впервые о намерениях ОАЭ увеличить свой парк транспортных самолетов-заправщиков компании «Эрбас» стало известно на авиасалоне «Дубай Эйршоу-2019». Однако в то время сообщалось, что ВВС и ПВО ОАЭ приобретут еще три A330 MRTT. Сделав выбор в пользу дополнительных самолетов компании «Эрбас», ОАЭ, вероятно, отменили ранее заявленные требования по приобретению американских самолетов-заправщиков KC-46A «Пегас» компании «Боинг» (Boeing KC-46A Pegasus).

A330 MRTT является лидером продаж на международном рынке транспортных самолетов-заправщиков. Его приобрели Австралия, Франция, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, ОАЭ, Испания и Великобритания, а также участники европейского международного многоцелевого парка транспортных самолетов-заправщиков, в числе которых Бельгия, Чехия, Германия, Люксембург, Нидерланды и Норвегия.

Фото: google.com

Помимо западноевропейских стран, Китай и Россия рассматриваются как потенциальные новые поставщики, подрывающие влияние традиционных игроков на рынке ПВН в Персидском заливе. Китай, в частности, смог выгодно воспользоваться западными ограничениями экспортного контроля, а также отсутствием соответствующих технологий у конкурентов для увеличения своей рыночной доли в регионе. В частности, боевые беспилотники стали одной из основных китайских ПВН, продаваемых на Ближний Восток, в первую очередь потому, что США неохотно дают лицензии на продажу этих технологий в регион, а израильские фирмы до настоящего времени не могли поставлять свои беспилотные системы арабским заказчикам. Однако ситуация после «Дубай Эйршоу-2021» может поменяться кардинальным образом в связи с налаживанием взаимоотношений между Израилем и арабским миром, а также масштабным участием израильских компаний в салоне со своей высокотехнологичной военной продукцией.

По состоянию на ноябрь 2021 года военно-техническое сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжало носить достаточно скромный характер, несмотря на имеющиеся определенные потенциальные возможности к переводу его на более высокий уровень. В то же время демонстрация в Дубае целого ряда российской высокотехнологичной ПВН может способствовать изменению этой ситуации в лучшую сторону.

Компания «Кронштадт», например, впервые представила на Ближнем Востоке натурный макет разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета «Орион-Э» класса MALE со спутниковой системой связи, позволяющей значительно увеличить его радиус действия и получать данные с беспилотника практически в любой точке мира. Кроме того, впервые было представлено новое автоматизированное рабочее место оператора для управления групповыми действиями комплексов с БЛА, позволяющее управлять 20 летательными аппаратами одновременно.

Санкциям наперекор

Необходимо также отметить, что российские компании начинают приспосабливаться к ограничениям, создаваемым законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» – CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), а также к более широким санкциям. «К настоящему времени мы научились работать в условиях санкций. Мы привержены нашей политике налаживания партнерских отношений со всеми государствами региона и реализуем множество проектов как в гражданских сферах, так и в сфере военно-технического сотрудничества», – заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Очевидно, что наши американские коллеги используют политическое обоснование CAATSA для сокрытия вполне конкретных коммерческих целей, – считает Кладов. – Это инструмент недобросовестной конкуренции, направленный только на то, чтобы помешать нам работать на международных рынках, в первую очередь на рынках вооружений, где мы укрепляем свои позиции».

По мнению Кладова, «закон CAATSA направлен не столько против нас, сколько более непосредственно против стран, которые покупают российское оружие и военную технику. Его цель – запугать наших партнеров и заставить их отказаться от своих планов и начать покупать американское оборудование вместо российского».

Российские компании, как полагают западные аналитики, по-прежнему будут испытывать трудности при взаимодействии со странами Ближнего Востока из-за санкций CAATSA, оказывающих сдерживающее воздействие на потенциальные закупки. Однако в отдельных областях Россия все же способна предложить оборудование, поставка которого в регион из-за экспортной политики США до сих пор ограничена и которое не могут обеспечить другие западные поставщики. В конечном итоге это создает парадоксальную ситуацию для ближневосточных заказчиков, которым приходится балансировать между возможностью испортить отношения со своим ключевым партнером по безопасности, каким являются США, и одновременной возможностью получить ПВН, отвечающую их требованиям безопасности.

Николай Новичков, кандидат технических наук, Дубай – Москва

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года