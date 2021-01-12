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ТАСС

СМИ: Индия направит в Россию военных специалистов для обучения эксплуатации С-400

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Радар дальнего обнаружения 92Н6А ЗРК С-400
Радар дальнего обнаружения 92Н6А ЗРК С-400.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Первый полковой комплекс ЗРС С-400 планируется принять на вооружение ВС Индии в конце 2021 года или в начале 2022 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Первая группа в составе 100 индийских военных специалистов и военнослужащих в конце января отправится в Россию для обучения эксплуатации и боевому применению зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом в понедельник сообщила газета The Times of India со ссылкой на индийское министерство обороны.

"В преддверии поставок С-400, которые начнутся в сентябре-октябре, большая группа представителей Вооруженных сил (ВС) Индии в последнюю неделю января будет направлена в Россию для обучения работе и обслуживанию комплексов С-400, - цитирует издание заявление представителей оборонного ведомства. - Через несколько месяцев в РФ с этой же целью отправится вторая группа военнослужащих. Первый полковой комплекс ЗРС С-400 планируется принять на вооружение ВС Индии в конце 2021 года или в начале 2022 года. Контракт с Россией о поставках этих систем ПВО будет выполнен к 2025 году".

По словам источников, российские ракеты "Триумф" "произведут революцию в системе ПВО Индии, они будут дислоцированы в западном, северном и восточном регионах Индии, учитывая угрозы как со стороны Китая, так и Пакистана".

Индия уже выплатила России "существенный" авансовый платеж по контракту о поставках С-400. Остальные платежи будут осуществлены после создания механизма, который позволит обойти режим санкций США за покупку С-400, отмечает The Times of India.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

С-400 "Триумф" является российской зенитной ракетной системой большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км. Разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов, генеральный конструктор - Александр Леманский.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз Расплетина
Персоны
Путин Владимир
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