ВВС Азербайджана совершили более 600 боевых вылетов во время Второй Карабахской войны

Согласно опубликованному азербайджанским ресурсом Haqqin.az материалу, летчики военно-воздушных сил Азербайджана совершили более 600 боевых вылетов во время Второй Карабахской войны с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. При этом был потерян только один штурмовик Су-25, сбитый армянскими силами ПВО 4 октября в районе Джебраила. Пилотировавший самолет полковник Заур Нудиралиев погиб.

Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана, 2017 год (с) министерство обороны Азербайджана

В материале дословно сообщается:

В победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне особые заслуги имеют Военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны. Ведь перед началом войны противник приобрел средства противовоздушной обороны нового поколения.

Не секрет, что первоочередной боевой задачей, стоящей перед ВВС Азербайджана, было уничтожение средств ПВО противника. Для того, чтобы добиться этого, ВВС мобилизовали все имеющиеся средства и силы. Для уничтожения вражеских ПВО подразумевалось использование и штурмовиков СУ-25. Для этих целей командование ВВС Азербайджана поручило использовать на самолетах СУ-25 новые тактические приемы. Эта работа была поручена полковнику Зауру Нудиралиеву, сообщает АзерТАдж.

Заур Нудиралиев - опытный пилот, прошедший обучение за рубежом и накопивший опыт в учениях, проходивших в различных странах. Полковник блестяще справился с поставленной задачей. В многочисленных учениях он выработал уникальный способ бомбардировки математическим методом с больших высот, не прицеливаясь. Этот метод, соответствующий стандартам НАТО, был перенят и другими пилотами.

По словам участника Отечественной войны майора Джавида Фараджева, штурмовик СУ-25 предназначен для использования на низких высотах. Но полковнику Зауру Нудиралиеву удалось использовать все возможности штурмовика СУ-25.

"Когда СУ-25 летит на низких и средних высотах, высока вероятность его поражения средствами противовоздушной обороны. Благодаря своему опыту и исследованиям Зауру Нудиралиеву удалось разработать не имевшую аналогов тактику. В Отечественной войне противника сломили точечные бомбовые удары СУ-25 с больших высот. Он также впервые осуществил сброс бомб с лазерным наведением со штурмовика СУ-25. Благодаря всем этим тактикам, которым он обучил и своих учеников, мы смогли получить большое превосходство в боях", - сказал он.

Заур Нудиралиев на своем СУ-25 нанес сокрушительные удары по врагу в направлении Агдере, Физули и Джебраила. Во время своего последнего полета он стал мишенью для вражеских ПВО.

"4 октября Заур Нудиралиев на своем СУ-25 приближался к назначенной ему цели в направлении Джебраила. В этот момент в центральный командный пункт поступила информация о действиях средств ПВО противника. По нашей развединформации, на той территории не должно было быть средств ПВО. Был велик риск того, что самолеты СУ-25 могут быть сбиты. Нам сразу приказали вернуться обратно. В это время Заур Нудиралиев уже поразил свою цель и возвращался обратно. После этого он перестал выходить на связь. Его самолет уже был сбит. Несмотря на свое ранение, полковник все еще мог катапультироваться. Но он не сделал этого, чтобы не попасть в плен. Пожертвовав своей жизнью, он направил самолет на участок скопления вражеских сил и техники и героически погиб", - рассказывает полковник-лейтенант Эльчин Мамедов, который летел вместе с Зауром Нудиралиевым.

Но кровь шехида Нудиралиева не осталась неотомщенной. ВВС Азербайджана полностью уничтожили средства ПВО противника в этом направлении. Это открыло широкие возможности для использования ударных беспилотников, боевых вертолетов и самолетов. Благодаря им было уничтожено большое количество артустановок, танков, техники и живой силы противника. Силы специального назначения и пехота смогли с минимальными потерями освободить Джебраил, Физули и поселок Гадрут.

Благодаря новому тактическому приему во время Отечественной войны азербайджанские летчики совершили более 600 боевых вылетов и уничтожили большое количество техники и живой силы врага. Именно благодаря этой тактике за всю Отечественную войну был потерян лишь один штурмовик СУ-25. За свой подвиг полковник Заур Нудиралиев был посмертно удостоен звания "Герой Отечественной войны".

Вдова погибшего полковника Назиля Нудиралиева рассказывает, что ее муж был примерным семьянином. Его самым большим желанием было достойно воспитать своих детей. Он уделял особое внимание учебе своих детей и был несказанно рад, когда его дочь Пери поступила в университет, набрав 600 баллов. Назиля Нудиралиева сказала, что дети вырастут достойными имени своего отца.

Cо стороны bmpd напомним, что министерство обороны Азербайджана до середины октября активно отрицало применение пилотируемой авиации со своей стороны, а потери своих самолетов отрицало до конца конфликта.

Видео (с) Haqqin.az :