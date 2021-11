Армянская газета "Голос Армении" опубликовала занятную ругательную статью "Странный унисон-2: Пухов кроется в деталях" относительно недавно изданной Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) под редакцией Руслана Пухова книги "Буря на Кавказе". Книга квалифицируется в статье как работа "ангажированных экспертов", ставящих целью "убедить читателя, в том числе и армянский социум, в полном провале армянской стороны в военном отношении как до начала последней войны, так и в ходе ее". Газета, видимо, считает, что Вторая Карабахская война осени 2020 года была для армянской стороны успехом.

ЦАСТ напоминает, что скачать бесплатную электронную версию книги "Буря на Кавказе" и найти подробную информацию о приобретении печатной версии можно по ссылке.

Сделанный 03.10.2020 спутниковый снимок предполагаемых истребителей Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon ВВС Турции в азербайджанском аэропорту Гянджи (с) Planet Labs / Christiaan Triebert @trbrtc

В период и после окончания Четвертой (исходя из логики предыдущих войн 1918-20, 1991-94 и 2016 гг.) карабахской войны в российских СМИ было размещено огромное количество материалов, дезориентирующих читателя относительно хода и деталей военных действий, оценок потерь сторон и других деталей. Весьма характерно, что подобные созвучные материалы можно встретить как в финансируемых Баку, так и в официозных кремлевских СМИ.

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ТЕЗИСОВ ЭТИХ ПУБЛИКАЦИЙ было убедить читателя, в том числе и армянский социум, в полном провале армянской стороны в военном отношении как до начала последней войны, так и в ходе ее. Мы дали общую характеристику подобный публикаций и разобрали конкретный пример передергивания фактов в предыдущем материале . В названных СМИ данные о потерях сторон в технике и вооружениях приводятся исключительно со ссылкой на официальные источники в Баку, хотя очевидно, что они не могут быть объективными и носят заметный пропагандистский отпечаток, о чем мы еще поговорим отдельно.

А сейчас разберем работы некоторых ангажированных экспертов.

8 сентября "Московский комсомолец", gazeta.ru , ряд других ангажированных Баку российских СМИ дали материалы о вышедшей в свет книге Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) "Буря на Кавказе". Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе". Название книги претенциозно перекликалось с известной многонациональной операцией США и их союзников по разгрому иракской армией и освобождению Кувейта, в чем легко просматривается пропагандистский след бакинского происхождения (азерпроп еще в позднее советское время сравнивал азербайджано-карабахский конфликт, "агрессию Армении", по версии Баку, с захватом Ираком Кувейта).

Книга тиражом в 300 экземпляров - своего рода сборник из публикаций разных авторов. Она вышла под общей редакцией главы ЦАСТ Руслана Пухова. Пухов - издатель журнала "Экспорт вооружений", член Общественного совета при Минобороны России. Он же перевел с английского языка две статьи, специально для сборника заказанные в Великобритании. В целом, в книге немало интересных размышлений общего плана, но крайне много дезинформации, неточностей, домыслов. Очевидно также, что разношерстный коллектив авторов был сплочен некой общей идеей. И здесь, как всегда, дьявол кроется в деталях.

Важная деталь: термин "вторая карабахская война" в отношении 44-дневной войны присутствует повсюду, единомыслие коллектива авторов удивительно! Об этой навязываемой социуму одновременно как находящимися на содержании анкаро-бакинского тандема проазерскими, так и официозными кремлевскими СМИ идеологеме мы писали в материале "Третья или четвертая карабахская?" от 8 сентября сего года.

Сборник статей "Буря на Кавказе", на наш взгляд, представляет собой хорошо завуалированную попытку убедить читателя в тех самых тезисах, которые предлагал азерпроп и И. Алиев в своих многочисленных выступлениях и прежде всего - в выступлении от 16 августа с. г. Сборник содержит ряд подтасовок и натяжек, призванных убедить читателя в полном военно-техническом провале армянской стороны противостоять Азербайджану в ходе прошлогодней войны. Выбранный для этого метод - преувеличить потери армянской стороны в технике и вооружениях и показать ее полную неподготовленность и неумение вести современную войну.

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ СБОРНИКА - ПРИНИЗИТЬ УЧАСТИЕ Анкары в четвертой карабахской войне.

Отметим также, что как минимум двое из трех авторов с армянскими фамилиями, принявших участие в сборнике "Буря на Кавказе", - профессор социологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Георгий Дерлугьян и директор ереванского института Кавказа (действующего на западные гранты) Александр Искандарян - не являются военными экспертами и никогда в качестве таковых не выступали. Их статьи скорее создают некий заданный "рассужденческий" фон. Третий - москвич Леонид Нерсесян (по жизни практикующий врач-уролог) вообще непонятно, что написал для сборника, ибо из оглавления это не ясно. Но характерно, что он также внештатный автор ряда британских изданий, в том числе Jane's и Chephard Media.

Практически ничего в сборнике нет о роли и позиции Кремля после начала и в ходе азеро-турецкой агрессии. Этот вопрос затрагивается разве что в статье К. Макиенко "Россия как главная проигравшая сторона во второй карабахской войне?". Ее автор также вполне голословно утверждает: "Вторая карабахская война развеяла сложившийся по итогам карабахской войны 1991-94 гг. и удивительно долго державшийся миф о высоких боевых качествах армянской армии и армян как бойцов - миф, в который отчасти уверовали и азербайджанцы. Второго Израиля из Армении в военном отношении не получилось… Армянские вооруженные силы не продемонстрировали эффективной маневренной войны ни на равнинных, ни в горных районах".

Среди очень сомнительных данных сборника - количество потерянной сторонами техники и вооружений. Много по потерянной армянской технике и вооружениях, при этом цифры сопровождаются убедительным "по данным подтвержденных армянской стороной": "В целом по данным открытых источников (ссылка 89), подтвержденных армянской стороной, число потерянных наземных транспортных средств составило не менее 1495 единиц: по крайней мере 249 танков, 110 БТР и БМП, 343 артиллерийские установки, 112 компонентов ПВО, 178 внедорожников и 475 грузовых автомобилей" (с. 71 книги, статья британца Марка Казалета).

Как ни удивительно, но никакие официальные "подтверждения" подобных потерь с армянской стороны в открытых источниках неизвестны. При этом в книге многократно и разными авторами даются ссылки на один и тот же источник, а именно: ресурс на английском языке: Mitzer S., Oliemans J. The Fight For Nagorno-Karabakh: Documenting Losses On The Sides Of Armenia And Azerbaijan - Oryx Blog (oryxspioenkop.com). Весьма любопытно, что данные указанного сайта странным образом перекликаются (и даже завышены) с теми данными, которые распространяла администрация И. Алиева вскоре после войны.

У ЦАСТА: "ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТЕХНИКИ, ПО-ВИДИМОМУ, было брошено в исправном или поврежденном состоянии: по меньшей мере 103 танка, 70 БТР и БМП, 110 артиллерийских орудий, 49 компонентов ПВО, 93 внедорожника и 249 грузовиков. В какой-то степени эти данные завышены…". У И. Алиева (мы писали об этом 3 декабря в статье "МИА "Россия сегодня" распространяет алиевские дезы в Армении": "…московское МИА "Россия сегодня" устами своего "военного эксперта", - доселе никому не известного в среде военных экспертов Александра Хроленко - вещает, прямо ссылаясь на Алиева: "Большое количество уничтоженной техники армянских войск можно объяснить ожесточенностью боевого противостояния, но при этом изумляют оставленные 79 танков, 47 боевых машин пехоты, 104 ствола артиллерии (пушки и минометы), 5 зенитных установок "Шилка", 93 спецавтомобиля, 270 грузовых автомобилей".

Кстати, спецавтомобили в переводе с английского превратились во "внедорожники".

Говоря о потерях азербайджанской стороны в технике, авторы сборника публикуют таблицу под названием "подтвержденные потери боевой техники". И вновь ссылаются на вышеупомянутый источник на английском языке: "посчитано по" (этому источнику). При этом по 3 из 7 позиций азербайджанских потерь в технике стоит отметка "нет данных". В сборнике есть и многие другие элементы дезинформации.

Так, в статье британца М. Казалета утверждается: "Во время конфликта между армянскими ВВС и ПВО было мало координации. По данным центра АСТ, огнем своей стороны было сбито до пяти летательных аппаратов - четыре штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8 (из которых два Су-25 были якобы (обратите внимание на это слово - А.А.) сбиты ЗРК С-125 над Варденисским районом в Армении при возвращении с боевого задания и один - из ПЗРК над Карабахом). Эти потери составляют примерно 25% общего числа Су-25 и 10% Ми-8 ВВС Армении".

При этом следует ссылка на издание The Military balance за 2017 год, то есть речь идет о численном составе ВВС Армении на тот год, откуда автор выводит свои данные о потерях авиации. Но основная цитата содержит лишь туманную ссылку на ЦАСТ. Здесь мы подходим к главному моменту, а именно: попытке британского автора и Р. Пухова скрыть прямой турецкий след в уничтожении 29 сентября, на 3-й день войны, армянского штурмовика Су-25.

Излишне говорить, что ничего подобного версии Казалета-Пухова ранее не сообщалось, а дезинформация о том, что два Су-25 были "якобы сбиты ЗРК С-125 над Варденисским районом в Армении при возвращении с боевого задания" является модификацией прозвучавшего в бакинских СМИ в конце сентября 2020-го ложного сообщения о будто бы "врезавшихся в горы" двух армянских штурмовиках Су-25. Это было пропагандистским прикрытием поражения турецким истребителем F-16 над Варденисским районом Армении, армянского Су-25, вследствие чего погиб пилот армянского штурмовика Валерий Данелин (по воле злого рока, этнический русский!). И очень напоминало инцидент, произошедший 24 ноября 2015 года, когда фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС Российской Федерации, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной истребителем F-16C ВВС Турции, в результате чего погиб подполковник ВКС РФ Олег Пешков.

Армянский Су-25 был также поражен ракетой с турецкого истребителя, находившегося в тот момент в воздухе и взлетевшего с военного аэродрома Гянджи (Гандзака), - об этом прямо заявила армянская сторона. Это происшествие явило собой открытый акт агрессии страны НАТО против страны-члена ОДКБ. Более того, Алиев официально опровергал факт присутствия турецких истребителей на военном аэродроме Гянджи.

8 ОКТЯБРЯ ЖУРНAЛИСТ АМEРИКАНСКОЙ ГAЗЕТЫ "The New York Times" Кристиан Триберт зaявил, чтo нa тeрритории аэрoпорта в азeрбайджанской Гяндже рaзмещены кaк минимум двa истрeбителя F-16, испoльзование кoторых в кaрабахском кoнфликте oтрицают в Бaку. Oн oпубликовал в Twitter спутникoвое изoбражение аэропoрта oт 3 oктября, на кoтором были видны эти вoенные самoлеты.

Алиев вынужденно подтвердил этот факт, объяснив, что турецкие истребители остались в Гяндже после совместных азербайджано-турецких учений в августе 2020 года, но отрицал факт их участия в боевых действиях. Однако первоначальное лицемерие Алиева было слишком очевидным. А в мировых СМИ стали появляться и изображения турецких самолетов, барражирующих вдоль границ Армении как с турецкой, так и с азербайджанской стороны. Они не только отслеживали цели на земле и в воздухе, передавали информацию в центры управления и корректировали атаки беспилотников на армянские позиции, но и наносили удары по целям, в том числе и на территории Армении.

Между тем в Кремле, где всегда так беспокоились по поводу прилета пары натовских самолетов в Литву или Латвию, не посчитали убедительными доказательства, представленные Ереваном и другими источниками. Таким образом, авиация страны-члена НАТО приняла открытое участие на стороне Азербайджана в агрессии азеро-турецко-террористического триумвирата против Арцаха и Армении.

А год спустя, как видно из книги ЦАСТ "Буря на Кавказе", этот факт сознательно отрицается и искажается членом Общественного совета при МО РФ Русланом Пуховым и британцем Марком Казалетом.

Хорошенький тандем, не правда ли?

Александр Андреасян