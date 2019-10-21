Нужна ли Грузии новая война

США держат Тбилиси на грани конфликта

С 27 июля по 9 августа в Грузии прошли учения НАТО Agile Spirit 2019, в которых приняло участие свыше 3 тыс. военнослужащих из 14 стран, в том числе США, Англии, Латвии, Украины, Польши и Турции.

Цель учений – "сохранение стабильности и безопасности среды в районе Черного моря".

Любопытно, что на полигоне Вазани отрабатывался "бой в городе", где были задействованы подразделения сил специальных операций из Грузии, Польши и Бельгии.

США попрежнему увеличивают военную помощь Грузии. Так, средства на покупку оружия и военного оборудования (программа FMF) были увеличены с 30 млн долл. в 2016 году до 35 млн долл. в 2018 году.

Иностранная помощь позволила Тбилиси не только восстановить свою армию, разгромленную в 2008 году, но и существенно превзойти уровень 2007 года.

Сейчас в Вооруженных силах Грузии служат 37 тыс. человек. В ВС входят сухопутные войска, силы спецопераций, нацгвардия, а также части и учреждения центрального подчинения. До 2008 года ВС Грузии также располагали ВМС и ВВС, однако оба рода войск были практически уничтожены в ходе пятидневной войны. В дальнейшем ВВС в небольшом объеме были возрождены как подразделение сухопутных войск. Что касается ВМС, то руководство Грузии приняло решение не восстанавливать их.

В состав сухопутных войск входят пять пехотных бригад, дислоцированных в городах Тбилиси, Сенаки, Кутаиси, Вазиани и Гори. Основным стрелковым оружием в Вооруженных силах Грузии являются американские винтовки М4А1 и М4А3. Однако отдельные подразделения ВС страны используют автоматы АК74 и АК74М, TAR21, micro Galil UMP 45, АС ВАЛ.

Пару лет назад Грузия закупила сотни американских пулеметов М240, которые заменили пулеметы Калашникова, а также несколько тысяч новых автоматических американских винтовок и ПТРК Джавелин.

Самыми современными грузинскими танками являются шесть "Леопард 2А", которые по соглашению с Берлином Тбилиси обещал использовать только во время учений с подразделениями Бундесвера. Основной парк составляют 50 танков 72К, поставленных из закромов чешской армии.

Две грузинские артиллерийские бригады имеют целый музей: РСЗО – БМ21, RM70, IMI GRADLAR, DRS122, IMILAR160, M87 ORKAN, "Смерч", IMI Linx.

Авиационный парк представлен самолетами Су25КМ и Су25UB, L39, L29, вертолетами Ми8, UH1, а также израильскими беспилотниками Elbit Hermes 450, Elbit Skylark и Aerostat.

Возникает резонный вопрос, зачем Тбилиси и Вашингтону гонка вооружений и усиление напряженности в Закавказье? Можно ли ожидать нападения грузинских войск на Южную Осетию и Абхазию?

На мой взгляд, сейчас США невыгодно начинать войну в Закавказье. Однако нестабильность в регионе – лучшее средство привязать Грузию к США.

Ведь именно через Грузию идет транзит углеводородов из Центральной Азии в обход России. Вспомним, как в 1918 году англичане захватили Баку, Батум, а также нефтепровод и железную дорогу, их соединявшие. И за два года перекачки нефти в Батум англичане полностью окупили свою интервенцию в Россию.

Ну, а сейчас Белый дом стремится создать воздушный коридор для пролета своих боевых самолетов в Афганистан. Коридор для транспортных самолетов США уже имеют. Теперь янки нужен коридор для пролета бомбардировщиков через Грузию, Азербайджан и Туркменистан для атаки Ирана. На худой конец для шантажа Тегерана.

Не надо объяснять, какой серьезной угрозой России станет барражирование американских бомбардировщиков над Каспийским морем. Хотя при желании Москва и Тегеран в соответствии с действующими договорами имеют право воспрещения, включая применение силы, для любых самолетов и кораблей некаспийских стран, появляющихся на Каспии.

Таким образом, США крайне выгодно держать Грузию на грани войны с Южной Осетией и Абхазией. Но нужно ли это грузинскому народу?

Чтобы понять суть конфликта в Закавказье, надо обратиться к истории. Само название "Грузия" появилось в XVI веке, почти одновременно с названием "Украина". Другой вопрос, что тбилисские историки в подражание киевским лихо передергивают карты, заменяя в древних манускриптах "Русь" на "Украину", "Абхазское царство" на "Грузинское царство" и т.д. По мнению многих историков, термин "Грузия" происходит от персидского "страна волков". Во всяком случае, в 1878 году, когда Абхазия вошла в состав России, слово "грузин" было у абхазов ругательством.

В октябре 1800 года картлийский царь Георгий XII обратился с письмом к Павлу I, умоляя принять картвелов и кахетинцев в русское подданство. По политическим соображениям русский император в своем манифесте от 18 декабря 1800 года заявил о присоединении Грузии, то есть целого региона. Аналогичная ситуация произошла в 1653 году с присоединением к России Украины (Малороссии), когда фактически была присоединена полоса земли на левом берегу Днепра, не составлявшая и десятой части современной Украины.

Любопытно, что, открыв в Википедии статью "Картлийское царство", я увидел карту Картлийского царства в границах современной Грузии с Аджарией, Абхазией и Южной Осетией. Еще одно подтверждение формулы: "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой".

А пока шел процесс присоединения к России Картли и Кахетии, в западной части Закавказья имеретинский царь Соломон II вел упорную войну с Мегрельским, Гурийским, Сванетским и Абхазским княжествами.

2 декабря 1803 года мегрельский князь Григорий Дадьян присягнул российскому императору.

Не прошло и полугода, как в русское подданство попросился и имеретинский царь Соломон II, и тоже "в вечное и верное рабство". Хитрый Соломон попросил русские власти считать Гурийское княжество частью Имерети, хотя гурийский князь Шамия Гуриели просил царя заключить отдельный договор.

1 марта 1810 года Александр I издал манифест о приеме Абхазского княжества в состав России, ну, а Аджария вошла в Российскую империю, как уже говорилось, в 1878 году.

Никакой Грузии в составе Российской империи не было. Княжества, принятые в состав империи, были упразднены с 1811 по 1864 год. Они вошли в состав Тифлисской и Кутаисской губерний. В Аджарии (Батумская область) до 1917 году было военное управление.

Эти княжества (царства) возникли в I–XV веках. Народ каждого княжества говорил на своем языке, которые сейчас называют диалектами грузинского языка. Но если языки мингрелов, имеретинцев можно назвать диалектами грузинского языка, то с еще большим основанием можно назвать полтавское, полесское и галицийское наречие диалектами русского языка. Что же касается языка лазов, то он гораздо ближе к турецкому, нежели к грузинскому. Причем лазов в Грузии около двух тысяч, а в Турции – около полумиллиона.

В 1918 году после прихода в Грузию германских войск грузинские националисты, в основном картвелы, создали Грузинскую республику и немедленно приступили к захвату всех земель по периметру бывшей Тифлисской губернии. Так, в начале июня 1918 года грузинские войска вторглись в Абхазию. 26 июня грузины заняли Туапсе. Кучка жуликов объявила Сочи исконно грузинской землей.

В конце концов грузинские проказы надоели генералу Деникину, и он, несмотря на угрозы англичан, выбил грузин из Сочи и Адлера. Только в Сочи сдалось 700 солдат и 48 офицеров грузинской армии. Потери деникинцев – семь человек убитыми.

В Закавказье за два последних тысячелетия не было ни одного года без войны – местные разборки, нашествия византийцев, арабов, персов, татар, турок и т.д. В начале XIX века пришли русские и установили прочный мир до 1917 года. Русские ушли, и в 1918–1921 годах произошли десятки (!) войн. Воевали все против всех – грузины, абхазы, осетины, азербайджанцы, армяне, турки, немцы, англичане и т.д. В 1921 году русские вернулись, и в Закавказье вновь воцарился мир.

В 1990 году началась перестройка, и опять Закавказье стало полем боя. В результате пятидневной войны 2008 года на границах Грузии установилось хрупкое перемирие. Сейчас Вооруженные силы Абхазии составляют 2100–2200 человек, а Южной Осетии – 1200 человек. На вооружении обеих республик около 60 танков, из которых 50 устаревших Т55, а остальные – Т72.

Таким бразом, теоретически грузинская армия в течение двухтрех суток легко разобьет маленькие армии Абхазии и Южной Осетии. На самом же деле все гораздо сложнее.

В обеих республиках для полного мобилизационного развертывания потребуются не дни, а несколько часов. Подавляющее большинство осетин и абхазов ненавидят грузинских военных, и в случае конфликта все мужское население встанет под ружье.

В кровавых конфликтах 1991–2008 годов есть и комичный момент. Как говорится, "война войной, а обед по расписанию". Между Абхазией и Грузией еще в 1978 году построена самая мощная в Закавказье Ингурская ГЭС. Плотина, водоприемник и часть туннеля оказались на территории Грузии, а другая часть туннеля и здание ГЭС – на территории Абхазии. Кроме того, на абхазской стороне находятся четыре перепадные ГЭС, входящие в комплекс.

В ходе всех конфликтов обе стороны не пытались трогать эту курицу, несущую золотые яйца. В 1992 году в Тбилиси и Сухуми договорились о распределении энергии Ингурской ГЭС в пропорциях: 60% – Грузии и 40% – Абхазии.

Нет никакой гарантии, что в случае нового конфликта Ингурская ГЭС не будет повреждена или даже уничтожена. Тогда экономика Грузии окажется на грани катастрофы.

Главный же гарант мира в Закавказье – российские военные базы: 7я в Абхазии и 4я в Южной Осетии. Нетрудно догадаться, что в случае конфликта базы будут поддержаны и другими частями Южного военного округа.

Так что, на мой взгляд, Тбилиси не решится на полномасштабный военный конфликт. Оппонент возразит мне: "А как же Саакашвили в 2008 году решился начать операцию "Чистое поле" и открыть огонь по российским миротворцам в Южной Осетии?" Начну с того, что Саакашвили – человек, мягко говоря, импульсивный (вспомним его похождения в Грузии и на Украине). Но главную вину в нападении на Южную Осетию, на мой взгляд, несет российское правительство.

В 1991 году в Грузии шла гражданская война. Глава автономной республики Аджарии Аслан Абашидзе, чтобы защитить свой народ, создал собственную армию и полицию. А в Батуми была создана свободная экономическая зона. Например, все таможенные сборы оставались в республике. Аджария процветала. В 2000 году в Конституцию Грузии был включен "особый государственный статус Аджарии", то есть Грузия фактически стала федерацией с широчайшей автономией Аджарии.

Абашидзе установил тесные политические и экономические связи с Москвой. В районе Батуми с советских времен дислоцировалась 145я мотострелковая дивизия, переименованная 1 сентября 1994 года в 12ю военную базу.

Но вот в марте 2004 года Саакашвили принимает решение силой захватить Аджарию.

16 марта 2004 года Вячеслав Никонов, близкий к Кремлю политик, заявил, что Россия и США не допустят силового решения проблемы Аджарии.

Согласно Карскому договору 1921 года Турция и Российская Федерация оставили за собой право ввести войска в Аджарию и Нахичевань – автономии соответственно в Грузии и Азербайджане, в случае военного вторжения других государств в эти регионы.

То есть были силы, было юридическое обоснование образумить Саакашвили. Тем не менее Москва предпочла помолчать в тряпочку, когда грузинские войска оккупировали Аджарию. С ее автономией было фактически покончено, а в 2007 году Саакашвили выставил российскую 12ю военную базу из Аджарии.

Стоит ли удивляться, что после своего батумского триумфа Саакашвили в 2008 году напал на Южную Осетию?

Однако спустя 15 лет для Тбилиси вновь возникла проблема Аджарии. Речь идет о тихой турецкой экспансии. На начало 2019 года турецкие инвестиции в экономику Грузии составили 70%.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия и Азербайджан. Интересна динамика внешнеторгового оборота Грузии с января по март 2019 года: Турция – 701, 8 млн долл. (падение на 2%), Россия – 568, 2 млн долл. (рост на 3,6%), Азербайджан – 435,6 млн долл. (рост 0,6%).

Отрицательный торговый баланс Грузии с января по май 2019 года составил более 2 млрд долл., что составляет 41% всего внешнеторгового оборота.

Председатель региональной организации Лейбористской партии Грузии в Аджарии Давид Робакидзе писал, что на многих центральных улицах Батуми ничего грузинского не осталось. Даже названия ресторанов говорят сами за себя: "Мекка", "ДонерДюрюм", "Мевлана эль Мадин", "Керемин Йери" и так далее. А большая часть батумской набережной, которая, как и в любом приморском городе, аккумулирует внимание туристов, принадлежит туркам.

В Турции даже официальные лица не скрывают своего желания вернуть Аджарию, на что, кстати, Турция имеет право по статьям Карского договора. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батума?" В его словах есть логика. Города Батум и Ризе были основаны древними греками, позже находились в составе Византии, а затем – Османской империи.

Понимают ли в Тбилиси, что, конфликтуя с Россией, они не только никогда не сумеют вернуть себе Абхазию и Южную Осетию, но и потеряют Аджарию?

Александр Широкорад