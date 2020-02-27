Первый импортер «Искандеров»

Потенциал вооруженных сил Армении может быть неизвестен даже им самим

Из четырех стран, с которыми граничит Армения, самая к ней дружественная – шиитский Иран. Мало кто еще в мире находится в таком, мягко говоря, замысловатом геополитическом положении.

И выхода к морю Армения не имеет. Тем не менее уже четверть века пользуется плодами победы в войне, из которой родилась армия страны да и по сути сама Армения.

Ее ВС («Форпост с вопросами»), как большинство постсоветских армий, кроме прибалтийских и таджикской, возникли из обломков Вооруженных Сил СССР. В данном случае в ходе крайне жестокой войны за Нагорный Карабах против формально гораздо более сильных ВС Азербайджана («Армия одной войны»). И если Украина, Белоруссия и некоторые страны Центральной Азии забрали себе все вооружение и имущество СА, находившиеся на их территориях, то странам Закавказья пришлось делиться с Россией.

Из трех мотострелковых дивизий Советской армии, дислоцированных в Армении, республике полностью досталась лишь 15-я мсд, находящаяся в урезанном составе и оснащенная в основном устаревшей техникой (танки Т-54, БМП-1, БТР-60/70, гаубицы Д-30). Относительно современными были лишь танки Т-72 и РСЗО БМ-21 «Град». Более качественная 127-я мсд осталась под юрисдикцией России и позже составила основу для 102-й военной базы ВС РФ в Армении. 164-я мсд была «раздергана»: ее 344-й мсп передан 127-й мсд, остальные части дивизии либо достались на местах дислокации, либо отправлены в Читинскую область РФ, где преобразованы в одну из баз хранения техники.

“ Какая-то часть оружейного импорта Армении скрывается, поскольку техника перетекает в Карабах ”

На начало 1993 года республика имела лишь 77 танков, 150 БМП, 39 БТР, 160 артсистем, 3 самолета, 13 вертолетов, существенно отставая от Азербайджана по военному потенциалу. При этом, правда, формировавшиеся параллельно ВС Нагорного Карабаха (НКР) получили некоторую часть техники 366-го мотострелкового полка (9 Т-72, 5 БРМ-1, 49 БМП-1, 28 БМП-2, 5 БТР-70). В ходе войны, закончившейся в 1994 году перемирием, Армения признала потерю 52 танков Т-72, 54 БМП, 40 БТР, 6 орудий и минометов, 1 штурмовика Су-25, 2 боевых вертолетов Ми-24. Потери армии Нагорного Карабаха, естественно, неизвестны.

С другой стороны, значительная часть потерянной Азербайджаном техники была захвачена либо в полной исправности, либо с незначительными повреждениями и вошла в состав ВС Армении и НКР. А таких трофеев было довольно много, поскольку армянско-карабахские силы одержали полную победу (под их контролем оказалась не только почти вся территория НКР, но и прилегающие к нему районы собственно Азербайджана). Баку официально признал потерю 186 танков (160 Т-72, 26 Т-55), 111 БМП (12 БРМ-1, 38 БМП-1, 61 БМП-2), 8 БТР-70, 7 САУ (6 2С9, 1 2С1), 40 гаубиц Д-30, 7 120-мм минометов ПМ-38, 5 РСЗО БМ-21. Более того, нельзя исключать, что некоторое количество техники, которую Армения декларировала как потерянную, на самом деле тоже было передано армии НКР.

С 1994 года на линии перемирия в целом сохраняется статус-кво. Армения и Карабах, не имеющие выхода к морю и не граничащие с Россией, остаются в транспортной блокаде со стороны Азербайджана и Турции, почти нет транзита и через Грузию. В итоге большая часть грузов в Армению от ее главного союзника – России идут кружным путем через Иран. Поддержка им православной Армении против шиитского Азербайджана выглядит несколько парадоксально. Объясняется это тем, что главный союзник Азербайджана – Турция – геополитический противник Ирана в регионе.

Феноменом стали ВС НКР, которые, по-видимому, по ряду параметров сильнее «официальной» армянской армии, но их как бы «не существует». По крайней мере по ним не дается никаких отчетов, в том числе для ДОВСЕ, хотя армянская и карабахская армии представляют собой по сути единый военный организм, а их строительство и боевая подготовка ведутся по общим планам.

Далеко не все ясно и с военным импортом Армении. Какая-то его часть, по-видимому, скрывается, поскольку техника «перетекает» в НКР. Отсутствие точных данных на этот счет позволяет азербайджанской стороне представлять произвольные цифры военного потенциала карабахской армии, вряд ли имеющие отношение к реальности.

Первые поставки оружия из РФ в Армению имели место в середине 90-х. Они не афишировались, но сомнений не вызывают. Считается, что в эти поставки вошли 8 ПУ ОТРК Р-17 (и 24 ракеты к ним), 84 танка Т-72, 50 БМП-2, 36 122-мм гаубиц Д-30, по 18 152-мм орудий Д-20 и Д-1 и РСЗО БМ-21, 4 БРДМ-2 с ПТРК «Конкурс», 9 батарей (27 ПУ) ЗРК «Круг», 40 ПЗРК «Игла». В конце 90-х были куплены в Китае 4 273-мм РСЗО WM-80 (больше эти системы, по-видимому, никуда не экспортировались).

“ Не исключено, что Армении досталась часть трофейной техники, захваченной у Грузии в ходе пятидневной войны ”

В 2000-е годы зафиксированные поставки оружия в Армению были весьма ограниченны. Ереваном куплены 26 Д-30 (10 в Белоруссии, 16 в Черногории), 2 транспортных самолета Ил-76 и 2 дивизиона ЗРС С-300ПС в России, 10 штурмовиков Су-25 в Словакии, 6 учебных самолетов L-39С на Украине. Не исключено (но и не подтверждено), что Армении (точнее – НКР) досталась часть трофейной техники ВС Грузии, захваченной российскими войсками в ходе пятидневной войны.

В 2011 году, возможно, были приобретены в Молдавии 11 РСЗО «Ураган» и 21 самоходный ПТРК «Штурм-С», а также 2 вертолета Ми-24В в России, однако подтверждены эти закупки не были (это опять же может означать, что техника ушла в армию НКР). В 2013 году из РФ поступили 35 Т-72 и 110 БТР-80.

При этом Москва начала массовые поставки современной боевой техники Азербайджану, что вызвало крайне негативную реакцию в Ереване и Степанакерте. В качестве компенсации Ереван получил кредиты, на которые были приобретены 4 ПУ ОТРК «Искандер» и примерно 25 ракет к ним (Армения стала первым зарубежным покупателем «Искандеров»), 6 РСЗО «Смерч», до 100 ПТРК «Корнет», до 100 ПЗРК «Игла» и, возможно, сходное количество ПЗРК «Верба» (в этом случае Армения также стала первым его покупателем), не менее 2 ЗРК на колесном шасси «Тор-М2КМ» и, наконец, 4 истребителя-бомбардировщика Су-30СМ. Кроме того, армянская армия получила единственный танк Т-90С, выигранный ее командой на соревнованиях по «Танковому биатлону». При этом ходят слухи о том, что «Искандеры» не куплены Арменией, а лишь арендованы из состава ВС РФ.

В ноябре 2014 года азербайджанцы сбили Ми-24 ВВС НКР. В ходе короткой войны 2–5 апреля 2016-го («Карабах на троих») руководство НКР признало потерю 14 танков Т-72, что, по-видимому, составило 10 процентов парка этих машин карабахской армии (данные о наличии у ВС НКР 300-400 Т-72 не имеют объективных подтверждений). Впрочем, безвозвратно потеряны, возможно, лишь 6 карабахских Т-72. С другой стороны, азербайджанская армия в этих боях потеряла всего 1 Т-72 и 1 Ми-24. Кроме того, было сбито по несколько разведывательных БЛА с обеих сторон. Хотя апрельские бои нельзя считать победой Азербайджана, они тем более не стали успехом для армян, которые явно несколько «потеряли форму» за 22 года мира. В мае 2017 года был уничтожен ЗРК «Оса» ПВО НКР (видимо, с помощью азербайджанского БЛА-камикадзе израильского производства, как и большинство карабахских Т-72 годом ранее).

С помощью массовых закупок вооружений (не только в России) Азербайджан постепенно добивается весьма значительного превосходства над объединенными силами Армении и НКР. Экономические возможности Еревана не позволяют переломить данную ситуацию, что может создать для него и Степанакерта существенные проблемы в весьма обозримом будущем.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (820) за 25 февраля 2020 года