Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк

Танк «Спрут-СДМ1» прошел госиспытания в Черном море

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для ВДВ прошел этап государственных испытаний в Черном море. Машина доказала свою надежность и показала высокие водоходные качества при волнении до трех баллов, сообщили разработчики. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Хордаренок - о том, нужна ли армии реинкарнация уже существовавшей ранее боевой машины типа ПТ-76.

«В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала плюс 40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. «Спрут-СДМ1» в первую очередь предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные «Спрутом» возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», - приводят в «Ростехе» слова индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева.

В пресс-службе отметили, что на каждом этапе проверок в различных условиях проводятся стрельбы. По результатам государственных испытаний конструкторская документация на машину должна получить литеру «01», позволяющую начать серийное производство изделий.

«Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег»,

- сообщили в госкорпорации.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» разработан и создан на базе версии авиадесантной самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25 или «Спрут-СД» (индекс ГАБТУ - объект 952). СПТП 2С25 или «Спрут-СД» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений ВДВ, морской пехоты и специальных войск. Самоходная противотанковая пушка 2С25 была принята на вооружение Вооруженных сил России 9 января 2006 года приказом министра обороны РФ. Однако поставки «Спрута-СД» в войска остановили в 2010 году. Всего было произведено лишь несколько десятков машин (по некоторым данным 36 единиц).

На новой машине «Спрут-СДМ1» повышена командная управляемость за счет установки оборудования для работы в составе единой системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена новой цифровой системой управления огнем.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» вооружен танковой пушкой 2А75 калибра 125 мм. Благодаря этому орудию, «Спрут-СДМ1» может бороться практически со всеми существующими и перспективными танками.

Возможно применение управляемых ракет 9М119М1, у которых бронепробиваемость составляет до 900 мм или 800-850 мм за динамической защитой.

Помимо пушки, машина имеет спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно управляемый боевой модуль с еще одним 7,62-мм пулеметом с боекомплектом в 1000 выстрелов.

Масса «Спрута-СДМ1» составляет 18 т. Благодаря двигателю мощностью 450 лошадиных сил максимальная скорость машины по шоссе составляет 70 км/ч. Танк без дозаправки может совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Первый опытный образец легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» был собран концерном «Тракторные заводы» еще в июне 2015 года. Революционным этот образец назвать нельзя. Плавающие танки (типа ПТ-76) отечественная промышленность поставляла армии, начиная с 1951 года.

Предшественник «Спрута»

За время серийного производства, с 1951 по 1967 год, ПТ-76 неоднократно модернизировался. Всего было изготовлено 3039 танков ПТ-76, причем около 2000 машин этого типа были поставлены на экспорт.

Танк ПТ-76 имел массу 14,5 т, вооружен 76-мм пушкой с боекомплектом в 40 выстрелов, одним 7,62-мм пулеметом СГМТ, обладал бронированием толщиной от 6 до 10 мм. Двигатель В-6 обеспечивал танку скорость 44 км/ч на суше и 10,2 км/ч на плаву.

Первые серийные танки ПТ-76 поступили в подразделения Советской армии в 1952 году. Ими укомплектовывались роты плавающих танков гвардейских танковых полков танковых и механизированных дивизий. Их дополнили плавающие бронетранспортеры БТР-50, которыми оснащались мотострелковые подразделения. Таким образом, создавались группировки войск, способные с ходу форсировать водные преграды на театрах военных действий, и осуществить удержание необходимых плацдармов до завершения переправы главных сил.

Однако с принятием на вооружение ВС СССР боевой машины пехоты БМП-1 целесообразность нахождения на оснащении войск плавающего танка ПТ-76 практически отпала. Насколько сегодня необходимо возрождение проекта легкого плавающего танка - ответ в этом случае неочевиден.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в области бронетанкового вооружения отмечают, что танк «Спрут-СДМ1» уступает легким западным (и не только) аналогам по защищенности, однако разработчики отечественной машины, складывается впечатление, никогда не ставили этот показатель во главу угла.

В то же время, специалисты отмечают, что ни один проект легкого танка за последние 40 лет не имел впечатляющего успеха на поле боя.

К примеру, броня «Спрут-СДМ1» всего лишь противопульная, что может означать, что бортовая броня этой машины будет легко поражаться даже крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм типа "Браунинг" М2. В настоящее время боевые бронированные машины западных стран оснащены пушками калибра 20-40 мм. Шансов у «Спрута» одержать верх в бою с подобными боевыми машинами пехоты, есть все основания полагать, все же немного, несмотря на его мощное вооружение.

Боевые бронированные машины отечественных Воздушно-десантных войск легко выводятся из строя даже осколками 82-мм и 120-мм мин. Лобовая броня техники ВДВ «не держит» пули и снаряды калибра 14,5-мм, 23-мм и 30-мм. Даже в ходе войны в Афганистане спешенному десанту пришлось менять свои БМД-1 на БМП-1 и БМП-2 (к слову, тоже не отличающиеся высокой степенью защиты). Опыт боевых действий показывает, что боевые машины десанта (и созданная на их базе техника) чрезвычайно уязвимы от огня даже крупнокалиберных пулеметов, не говоря уже о малокалиберных пушках калибра 20 мм и выше.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок