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Газета.ru

Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк

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Источник изображения: gazeta.ru

Танк «Спрут-СДМ1» прошел госиспытания в Черном море

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для ВДВ прошел этап государственных испытаний в Черном море. Машина доказала свою надежность и показала высокие водоходные качества при волнении до трех баллов, сообщили разработчики. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Хордаренок - о том, нужна ли армии реинкарнация уже существовавшей ранее боевой машины типа ПТ-76.

«В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала плюс 40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. «Спрут-СДМ1» в первую очередь предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные «Спрутом» возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», - приводят в «Ростехе» слова индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева.

В пресс-службе отметили, что на каждом этапе проверок в различных условиях проводятся стрельбы. По результатам государственных испытаний конструкторская документация на машину должна получить литеру «01», позволяющую начать серийное производство изделий.

«Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег»,

- сообщили в госкорпорации.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» разработан и создан на базе версии авиадесантной самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25 или «Спрут-СД» (индекс ГАБТУ - объект 952). СПТП 2С25 или «Спрут-СД» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений ВДВ, морской пехоты и специальных войск. Самоходная противотанковая пушка 2С25 была принята на вооружение Вооруженных сил России 9 января 2006 года приказом министра обороны РФ. Однако поставки «Спрута-СД» в войска остановили в 2010 году. Всего было произведено лишь несколько десятков машин (по некоторым данным 36 единиц).

На новой машине «Спрут-СДМ1» повышена командная управляемость за счет установки оборудования для работы в составе единой системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена новой цифровой системой управления огнем.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» вооружен танковой пушкой 2А75 калибра 125 мм. Благодаря этому орудию, «Спрут-СДМ1» может бороться практически со всеми существующими и перспективными танками.

Возможно применение управляемых ракет 9М119М1, у которых бронепробиваемость составляет до 900 мм или 800-850 мм за динамической защитой.

Помимо пушки, машина имеет спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно управляемый боевой модуль с еще одним 7,62-мм пулеметом с боекомплектом в 1000 выстрелов.

Масса «Спрута-СДМ1» составляет 18 т. Благодаря двигателю мощностью 450 лошадиных сил максимальная скорость машины по шоссе составляет 70 км/ч. Танк без дозаправки может совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Первый опытный образец легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» был собран концерном «Тракторные заводы» еще в июне 2015 года. Революционным этот образец назвать нельзя. Плавающие танки (типа ПТ-76) отечественная промышленность поставляла армии, начиная с 1951 года.

Предшественник «Спрута»

За время серийного производства, с 1951 по 1967 год, ПТ-76 неоднократно модернизировался. Всего было изготовлено 3039 танков ПТ-76, причем около 2000 машин этого типа были поставлены на экспорт.

Танк ПТ-76 имел массу 14,5 т, вооружен 76-мм пушкой с боекомплектом в 40 выстрелов, одним 7,62-мм пулеметом СГМТ, обладал бронированием толщиной от 6 до 10 мм. Двигатель В-6 обеспечивал танку скорость 44 км/ч на суше и 10,2 км/ч на плаву.

Первые серийные танки ПТ-76 поступили в подразделения Советской армии в 1952 году. Ими укомплектовывались роты плавающих танков гвардейских танковых полков танковых и механизированных дивизий. Их дополнили плавающие бронетранспортеры БТР-50, которыми оснащались мотострелковые подразделения. Таким образом, создавались группировки войск, способные с ходу форсировать водные преграды на театрах военных действий, и осуществить удержание необходимых плацдармов до завершения переправы главных сил.

Однако с принятием на вооружение ВС СССР боевой машины пехоты БМП-1 целесообразность нахождения на оснащении войск плавающего танка ПТ-76 практически отпала. Насколько сегодня необходимо возрождение проекта легкого плавающего танка - ответ в этом случае неочевиден.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в области бронетанкового вооружения отмечают, что танк «Спрут-СДМ1» уступает легким западным (и не только) аналогам по защищенности, однако разработчики отечественной машины, складывается впечатление, никогда не ставили этот показатель во главу угла.

В то же время, специалисты отмечают, что ни один проект легкого танка за последние 40 лет не имел впечатляющего успеха на поле боя.

К примеру, броня «Спрут-СДМ1» всего лишь противопульная, что может означать, что бортовая броня этой машины будет легко поражаться даже крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм типа "Браунинг" М2. В настоящее время боевые бронированные машины западных стран оснащены пушками калибра 20-40 мм. Шансов у «Спрута» одержать верх в бою с подобными боевыми машинами пехоты, есть все основания полагать, все же немного, несмотря на его мощное вооружение.

Боевые бронированные машины отечественных Воздушно-десантных войск легко выводятся из строя даже осколками 82-мм и 120-мм мин. Лобовая броня техники ВДВ «не держит» пули и снаряды калибра 14,5-мм, 23-мм и 30-мм. Даже в ходе войны в Афганистане спешенному десанту пришлось менять свои БМД-1 на БМП-1 и БМП-2 (к слову, тоже не отличающиеся высокой степенью защиты). Опыт боевых действий показывает, что боевые машины десанта (и созданная на их базе техника) чрезвычайно уязвимы от огня даже крупнокалиберных пулеметов, не говоря уже о малокалиберных пушках калибра 20 мм и выше.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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Афганистан
Россия
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
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Потешная гвардия
16 комментариев
№1
18.12.2020 02:27
Змагаром бело-красно-белым стал совсем. Берет любое вооружение РФ и давай изьяны вываливать, но не трогает продукцию белорусского впк(лепню рукодельную).
0
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№2
18.12.2020 03:36
Сколько ещё будут эти Спруты испытывать, давно уже пора по батальону в каждую бригаду морской пехоты поставить, поскольку именно там в первую очередь и должна быть плавающая бронетехника, а  батальонам Т-72 и Т-80 самое место в штате бригад береговой обороны.
После списания ПТ-76 на вооружении МП  остались БТР-80/82 и МТ-Лб с главным калибром от 12,7 до 30 мм, а САУ и ОБТ могут быть использованы фактически только для обороны своего побережья или когда "зачищен" платсдарм и туда могут относительно безопасно  подойти для высадки десантные корабли и катера.
А вот чем его зачищать непонятно, в качестве мобильных средств огневой поддержки способных самостоятельно вместе с десантом добраться до берега и поддержать десант артиллерийским и миномётным огнём пока ещё есть небольшое число стареньких САУ НОНА, но они скоро все уйдут под списание как и ПТ-76.
+2
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№3
18.12.2020 04:23
Цитата, штурм сообщ. №2
У меня сложилось впечатление что РФ не знает зачем нужена МП
Оговорюсь я мало знаком с темой
0
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№4
18.12.2020 05:17
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №3
У меня сложилось впечатление что РФ не знает зачем нужена МП
Не только,я боюсь что наши адмиралы плохо знают для чего нам флот.
-1
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№5
18.12.2020 05:24
Артзачистка берега - не задача для "плавающющих танков".
Более того, "плавающий танк" - худшее, что для этого можно придумать.
Для десанта важнее мобильность, скорость прибытия и развёртывания, а не дурацкая пушка на дырявом тазу.
От глиссирующей остроносой плоскодонки с лёгким передним бронированием несущейся со скоростью 40 узлов толку в 10 раз больше, чем от этого чуда техники.  Ну, можно один траншейный/противоминный выстрел на ней разместить. Всё, больше там ничего не нужно, скорость первична для преодоления участка, на котором десант бесполезен и уязвим.
Спрут - чудовищный гибрид недо-корабля с недо-артиллерией.
При нормальном адекватном противнике - это гроб для десанта, идеальная малоподвижная легкоуязвимая мишень.
Еще и недешёвая.
0
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№6
18.12.2020 05:36
Цитата, Викторович сообщ. №5
Если был пт76 то в рамках доктрины логично нечто крепко стреляющее и амфибийное
0
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№7
18.12.2020 05:50
80 тыс. просмотрят и ни один положительно, где наш дорогой адмирал"Восход"паша, почему не предлагает морской понтон с приводом от Спрута на второй винт.
0
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№8
18.12.2020 07:03
Цитата, Викторович сообщ. №5
Спрут - чудовищный гибрид недо-корабля с недо-артиллерией.
При нормальном адекватном противнике - это гроб для десанта, идеальная малоподвижная легкоуязвимая мишень.
Еще и недешёвая.
1) в Спруте НЕТ десанта .
2) он создавался для ВДВ , а не для  МП
3)  он по сути ПТ САУ , а не плавающий танк .
4) в некоторых случаях и его способность плавать очень может пригодиться , например при форсировании больших рек , где трубы для подводного передвижения танков слишком коротки , а понтоны еще не поставили или их уже уничтожили . и 125мм пушка на берегу может очень сильно помочь десанту , особенно сейчас когда в НАТО ставит КАЗ на всю БТТ в Европе .
+3
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№9
18.12.2020 07:26
Цитата, просто экспл сообщ. №8
1) в Спруте НЕТ десанта .
2) он создавался для ВДВ , а не для  МП

Что еще пародоксальней, так как

Цитата, просто экспл сообщ. №8
3)  он по сути ПТ САУ , а не плавающий танк .

Для ПТ САУ его бронирование оставляет желать лучшего, мягко говоря.

Цитата, просто экспл сообщ. №8
в некоторых случаях и его способность плавать очень может пригодиться , например при форсировании больших рек

В ситуации именно форсирования это отличная мишень, не более.
Машина годится как пушка с возможностью самостоятельной переправы через водные преграды со слабым течением при отсутствии огня противника.
В Волгу я бы на нём не полез - на другом берегу скоро и близко не окажешься.
0
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№10
18.12.2020 07:39
Цитата, Викторович сообщ. №9
В Волгу я бы на нём не полез - на другом берегу скоро и близко не окажешься.
Это где переплывать. На водохранилище, конечно сложно, а в средней полосе - очень даже. 1-1,5 км на скорости 8 км/час при пологих берегах самое то. Переплыть без переправы, прикрыть артиллерией плацдарм для переправы основных сил. Пушки на понтонах были бы лучше? У них броня не лучше, если вообще есть.
0
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№11
18.12.2020 07:41
Цитата, gerrfrost сообщ. №10

Там течение местами больше 8км/час :) Ну да ладно, не все реки - Волги.
0
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№12
18.12.2020 07:43
Цитата, Викторович сообщ. №11
В нашей полосе такой нет. Ускоряется только когда на плотинах воду спускают. Около Ярославля даже спокойно Ярсы через Волгу переправляли. Было бы такое течение - вряд ли бы рискнули. Было видео в инете.
0
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№13
18.12.2020 07:51
Средняя скорость течния 2~4км/ч, в узостях в паводок до 7, на банках ясно ноль, обратные течения до 3км/ч, а в стремнинах бывает сильно больше 7, даже в районе Ульяновска.
0
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№14
18.12.2020 10:53
На Волге нет ни одного подразделения МП, что вы со своими течениями и заводями "воду мутите", Сталинград собрались освобождать или Ульяновск?

Спрут - это лёгкий плавающий танк, который нужен для огневой поддержки десанта.
Если нужно уничтожать танки противника то Спрут это сделает с дистанции 4-5 км управляемыми ракетами.
Если нужно подавить укреплённые пулемётные гнёзда и уничтожить бронетехнику, то с этим справиться 125 мм пушка.
Идти на Спрутах в лобовую атаку совсем не обязательно, нужно работать из-за укрытий и чаще менять позиции.
Стрелять осколочно-фугасными снарядами например по расчётам ПТРК танковая пушка может на дальности до 10 км.
+2
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№15
18.12.2020 11:17
Цитата, q
бортовая броня этой машины будет легко поражаться даже крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм типа "Браунинг" М2.
Приицельная дальность М2 1800 метров, а "кровавое правило" для ПТ САУ и для лёгких танков из Великой Отечественной - "ПТ не танк, в прямой бой нельзя" - даже в исключительных случаях - отойти и с закрытой позиции.
Дальность у Спрута больше чем 1.8 км - 4-5, а значит против средних и легких ББМ работать на расстоянии, против тяжёлых не вступать в длительный позиционный бой, наводить средства арт- и авиа- поддержки.
0
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№16
18.12.2020 11:26
Цитата, штурм сообщ. №14
           На Волге нет ни одного подразделения МП, что вы со своими течениями и заводями "воду мутите", Сталинград собрались освобождать или Ульяновск?  
Кажется, ВДВ располагает оным железом. В Европе хватает рек всяких разных)))
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