Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк

Танк «Спрут-СДМ1» прошел госиспытания в Черном море
Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для ВДВ прошел этап государственных испытаний в Черном море. Машина доказала свою надежность и показала высокие водоходные качества при волнении до трех баллов, сообщили разработчики. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Хордаренок - о том, нужна ли армии реинкарнация уже существовавшей ранее боевой машины типа ПТ-76.
«В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала плюс 40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. «Спрут-СДМ1» в первую очередь предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные «Спрутом» возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», - приводят в «Ростехе» слова индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева.
В пресс-службе отметили, что на каждом этапе проверок в различных условиях проводятся стрельбы. По результатам государственных испытаний конструкторская документация на машину должна получить литеру «01», позволяющую начать серийное производство изделий.
- сообщили в госкорпорации.
Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» разработан и создан на базе версии авиадесантной самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25 или «Спрут-СД» (индекс ГАБТУ - объект 952). СПТП 2С25 или «Спрут-СД» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений ВДВ, морской пехоты и специальных войск. Самоходная противотанковая пушка 2С25 была принята на вооружение Вооруженных сил России 9 января 2006 года приказом министра обороны РФ. Однако поставки «Спрута-СД» в войска остановили в 2010 году. Всего было произведено лишь несколько десятков машин (по некоторым данным 36 единиц).
На новой машине «Спрут-СДМ1» повышена командная управляемость за счет установки оборудования для работы в составе единой системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена новой цифровой системой управления огнем.
Возможно применение управляемых ракет 9М119М1, у которых бронепробиваемость составляет до 900 мм или 800-850 мм за динамической защитой.
Помимо пушки, машина имеет спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно управляемый боевой модуль с еще одним 7,62-мм пулеметом с боекомплектом в 1000 выстрелов.
Масса «Спрута-СДМ1» составляет 18 т. Благодаря двигателю мощностью 450 лошадиных сил максимальная скорость машины по шоссе составляет 70 км/ч. Танк без дозаправки может совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.
Первый опытный образец легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» был собран концерном «Тракторные заводы» еще в июне 2015 года. Революционным этот образец назвать нельзя. Плавающие танки (типа ПТ-76) отечественная промышленность поставляла армии, начиная с 1951 года.
Предшественник «Спрута»
За время серийного производства, с 1951 по 1967 год, ПТ-76 неоднократно модернизировался. Всего было изготовлено 3039 танков ПТ-76, причем около 2000 машин этого типа были поставлены на экспорт.
Танк ПТ-76 имел массу 14,5 т, вооружен 76-мм пушкой с боекомплектом в 40 выстрелов, одним 7,62-мм пулеметом СГМТ, обладал бронированием толщиной от 6 до 10 мм. Двигатель В-6 обеспечивал танку скорость 44 км/ч на суше и 10,2 км/ч на плаву.
Первые серийные танки ПТ-76 поступили в подразделения Советской армии в 1952 году. Ими укомплектовывались роты плавающих танков гвардейских танковых полков танковых и механизированных дивизий. Их дополнили плавающие бронетранспортеры БТР-50, которыми оснащались мотострелковые подразделения. Таким образом, создавались группировки войск, способные с ходу форсировать водные преграды на театрах военных действий, и осуществить удержание необходимых плацдармов до завершения переправы главных сил.
Однако с принятием на вооружение ВС СССР боевой машины пехоты БМП-1 целесообразность нахождения на оснащении войск плавающего танка ПТ-76 практически отпала. Насколько сегодня необходимо возрождение проекта легкого плавающего танка - ответ в этом случае неочевиден.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в области бронетанкового вооружения отмечают, что танк «Спрут-СДМ1» уступает легким западным (и не только) аналогам по защищенности, однако разработчики отечественной машины, складывается впечатление, никогда не ставили этот показатель во главу угла.
К примеру, броня «Спрут-СДМ1» всего лишь противопульная, что может означать, что бортовая броня этой машины будет легко поражаться даже крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм типа "Браунинг" М2. В настоящее время боевые бронированные машины западных стран оснащены пушками калибра 20-40 мм. Шансов у «Спрута» одержать верх в бою с подобными боевыми машинами пехоты, есть все основания полагать, все же немного, несмотря на его мощное вооружение.
Боевые бронированные машины отечественных Воздушно-десантных войск легко выводятся из строя даже осколками 82-мм и 120-мм мин. Лобовая броня техники ВДВ «не держит» пули и снаряды калибра 14,5-мм, 23-мм и 30-мм. Даже в ходе войны в Афганистане спешенному десанту пришлось менять свои БМД-1 на БМП-1 и БМП-2 (к слову, тоже не отличающиеся высокой степенью защиты). Опыт боевых действий показывает, что боевые машины десанта (и созданная на их базе техника) чрезвычайно уязвимы от огня даже крупнокалиберных пулеметов, не говоря уже о малокалиберных пушках калибра 20 мм и выше.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок