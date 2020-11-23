Чжунго цзюньван (Китай): гонка вооружений между США и Россией сосредоточена на ракетной области

В США заявили о готовности разместить в Европе ракеты. Так Америка не только сможет предотвратить «нападение», но и вести реальные переговоры по контролю над вооружениями. Речь, конечно же, идет о защите от России. Вот только Штаты своими действиями лишь подливают масла в огонь, пишет «Чжунго цзюньван».

Недавно Соединенные Штаты воспользовались "ослаблением" "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД), планируя развернуть в европейском направлении гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты, тогда как Россия, в свою очередь, специально начала усиливать свой противоракетный боевой потенциал. В контексте постоянно ухудшающейся ракетной наступательной и оборонительной конфронтации между двумя сторонами ситуация с безопасностью в Европе может столкнуться с еще более серьезными проблемами.

США заявили о готовности развернуть ракеты в Европе

Согласно сообщениям американских СМИ, Роберт О'Брайен, советник президента США по национальной безопасности, в ходе онлайн-конференции в Гудзоновском институте 28 октября заявил: "Мы разрабатываем гиперзвуковое оружие и системы доставки баллистических ракет, чтобы обеспечить безопасность Соединенных Штатов. В случае необходимости мы разместим такое же вооружение в Европе для сдерживания России".

О'Брайен отметил: "Развернув эти вооружения, мы не только тем самым будем сдерживать нападение, но это также поставит нас в такую позицию, в которой мы сможем вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем. Точно так же, как в 1980-е годы мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров". О'Брайен также сообщил, что Соединенные Штаты постепенно приближаются к соглашению с Россией о продлении "Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III).

В ответ на вышеизложенные высказывания О'Брайена посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подобные намерения Соединенных Штатов несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности и ведут к повышению конфронтационного потенциала между Соединенными Штатами и Россией: "Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте. Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира".

Российские СМИ отметили, что заявление О'Брайена имеет скорее символический смысл, чем представляет собой нечто существенное, поскольку армия и флот США все еще разрабатывают гиперзвуковые ракеты. При нынешнем прогрессе маловероятно, что первая гиперзвуковая ракета наземного базирования будет запущена до 2023 года. На создание гиперзвуковых ракет морского базирования уйдет еще больше времени. Российские СМИ также опубликовали новость о том, что О'Брайен заявил, что все эсминцы ВМС США типа Arleigh Burke будут оснащены гиперзвуковыми ракетами, но "это заявление явно сильно удивило представителей ВМС США, поскольку в бюджетном плане ВМС США не заложено таких бесполезных действий, как оснащение устаревших эсминцев новым техническим оборудованием".

Россия усиливает противоракетный потенциал

В тот же день, когда О'Брайен сделал это заявление, Минобороны России объявило, что на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Сергей Грабчук сообщил, что ракета поразила цель с заданной точностью. В Минобороны отметили, что противоракетный комплекс стоит на вооружении ВКС России и предназначен для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, для выполнения атак систем раннего предупреждения и наблюдения за космическим пространством.

Внешний мир ссылается на заявления российских военных экспертов о том, что на сей раз российская армия испытала новейшую систему противоракетной и противокосмической обороны А-235. Эта новая система ПРО заменит систему ПРО А-135, предназначенную для поражения низкоорбитальных целей в пределах атмосферы. Согласно информации, ранее раскрытой российскими СМИ, противоракетный комплекс А-235 оснащен тремя типами ракет-перехватчиков: модернизированными противоракетами дальнего перехвата на базе 51Т6, модернизированными противоракетами среднего перехвата на базе 58R6 и модернизированными противоракетами ближнего перехвата на базе 53Т6. Что касается конкретных параметров, таких как дальность и высота полета ракеты-перехватчика, то на настоящий момент авторитетного заявления еще нет, известно лишь, что ракеты-перехватчики системы ПРО А-235 могут использовать российские боеголовки направленного взрыва.

Что касается испытательных пусков противоракет, то внутрироссийская оценка достаточно высока. Как отмечается, новые противоракеты в будущем повысят боеспособность некоторых систем противоракетной обороны в Москве и Европе. Юрий Кнутов, военный эксперт в области противовоздушной обороны России и директор Музея войск ПВО, сказал, что новые противоракеты российской системы ПРО могут поражать американские спутники и межконтинентальные баллистические ракеты, тем самым делая новые системы вооружения, разрабатываемые в настоящее время в США, бесполезными.

Кроме того, некоторые военные эксперты полагают, что дальность перехвата противоракетной системы A-235, вероятно, будет больше, чем у американского противоракетного комплекса для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD, или же, возможно, будет равнозначна по выполнению миссий среднего перехвата американской противоракетной системе Standard Missile 3. Отмечается, что исследования и разработки противоракетных систем США и Советского Союза "начались" почти одновременно. Позже из-за распада Советского Союза и других факторов процесс создания систем ПРО в России, разумеется, отставал от Соединенных Штатов. В настоящее время, когда ситуация с безопасностью становится все более серьезной, Россия "догоняет" и стремится "сравняться" с Соединенными Штатами в области создания противоракетных систем.

Ситуация с европейской безопасностью ухудшается

В целом, в нынешней все более ожесточенной гонке ракетных вооружений между Соединенными Штатами и Россией, главным "виновником" являются США, поскольку они упорно отказываются выполнять свои обязательства по контролю над вооружениями. 2 августа 2019 года ДРСМД после официального выхода Соединенных Штатов утратил свою силу, и впоследствии Россия также приостановила выполнение этого договора. С тех пор Соединенные Штаты неоднократно предпринимали действия по созданию средних ракет, чем серьезно угрожали стратегической безопасности России. Отвечая на провокации Соединенных Штатов, России пришлось укрепить свой боевой потенциал в ракетной и противоракетной областях. Как недавно отметил президент России Владимир Путин, "Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" сыграл особую роль в предотвращении ракетного кризиса в Европе. Выход США сделал ДРСМД совершенно неэффективным, и это стало серьезной ошибкой, которая привела к тому, что риск новой вспышки гонки вооружений резко увеличился.

В будущем вооруженные силы США, вероятно, под предлогом реакции на "стратегическое соперничество между крупными державами" и "асимметричное военное преимущество" потенциальных противников ускорят увеличение наземных ракетных войск средней дальности, используя крылатые ракеты наземного базирования, баллистические ракеты наземного базирования и гиперзвуковые ракеты наземного базирования в качестве основы сил систем противоракетной обороны средней дальности. Эти действия будут направлены на то, чтобы компенсировать слабые места вооруженных сил США в возможностях нанесения ударов на ближней, средней и большой дальности и как можно скорее сформировать новые боевые преимущества против потенциальных противников, таких как Россия.

Стоит отметить, что США уделяют большое внимание использованию гиперзвуковых ракет для создания наступательных и оборонительных средств противодействия ракетам крупных держав. Одновременно с выходом стратегической игры между Соединенными Штатами и Россией на новый уровень, это, весьма вероятно, изменит облик будущих войн. Подобно тому, как появление самолетов, ракет и другого оружия кардинально изменило ведение войны в XX веке, гиперзвуковое оружие также влияет на облик военных действий в XXI веке. Скорость полета гиперзвукового оружия чрезвычайно высокая, и ни Соединенные Штаты, ни Россия не могут своевременно обнаружить и эффективно перехватить гиперзвуковое оружие друг друга. В будущем военное противостояние между Соединенными Штатами и Россией неизбежно будет развиваться в более быстром и адресном направлении, и "точечные" быстрые удары и "поражающие" военные действия могут происходить чаще.

Если Соединенные Штаты развернут гиперзвуковые ракеты в Европе и других подобных "критических районах", это не только окажет негативное влияние на региональную ситуацию и безопасность, но также может повлечь мощные военные контрмеры со стороны России. Из-за постоянного "подливания масла в огонь" Соединенными Штатами вскоре в мире может начаться новый виток гонки вооружений наземных ракет средней дальности и гиперзвуковых вооружений.

Лань Хайнин (兰海宁)