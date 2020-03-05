Чжунго цзюньван (Китай): на бомбардировщик установили «Кинжал», Россия и США снова меряются вооружением

Россия понимает ограниченность собственной военной мощи и вовсе не стремится догнать и перегнать США. Напротив, она хочет умело воспользоваться своим «гиперзвуковым» козырем, и, как отмечают авторы, у нее это хорошо получается. И теперь уже Америка пытается догнать Россию.

Не так давно ВПК составил план, в соответствии с которым, на стратегические бомбардировщики Ту-160М будут установлены гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". Все исследовательские и конструкторские работы будут завершены к концу 2020 года. Гиперзвуковые ракеты "Кинжал", "Авангард" и "Циркон" часто появляются в поле зрения, так как выступают в качестве "козыря", который российская сторона использует для прорыва западной блокады и развития "нетрадиционных средств ведения войны".

В разработке и принятии на вооружение гиперзвукового оружия Россия всегда была одной из первых. Ракеты "Кинжал" стали применяться в испытательном режиме в Южном военном округе в конце 2017 года. Впервые президент России Владимир Путин приоткрыл связанную с ними "завесу тайны" в Послании Федеральному Собранию в 2018 году. По словам российских экспертов, ракета "Кинжал" способна нести как ядерную, так и конвенциональную боеголовку, максимальная дальность ее стрельбы достигает 2 тысяч километров, она может успешно преодолеть любую существующую систему противовоздушной обороны. Ракета легкая и быстрая, однако это не делает ее менее устойчивой или точной, не оставляющей противнику ни единого шанса справиться с ней. Она похожа на кинжал, в честь которого ее и назвали.

Скорость полета гиперзвуковой ракеты "Авангард" достигает 20 Мах, на которой она способна менять траекторию, с трудом отслеживаемую современными ПРО. Первый полк, оснащенный ракетами "Авангард", заступил на боевое дежурство в прошлом году. В настоящее время работы по созданию гиперзвуковых ракет "Циркон" морского и наземного базирования идут согласно плану. Министерство обороны России неоднократно заявляло о намерении установить самые современные ракеты "Циркон" на новые корветы и модернизированные военные корабли.

Россия придает гиперзвуковому оружию такое большое значение из военных, политических и экономических соображений.

Во-первых, "нетрадиционная" стратегия подразумевает прорыв. В настоящее время гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" оснащена часть обновленных боевых самолетов МиГ-31К, их также планируют установить на стратегические бомбардировщики Ту-160М. Подобные меры сильно повысят боеспособность военно-воздушных сил России. Принимая во внимание ограниченность собственной национальной мощи, Россия вовсе не стремится догнать и перегнать вооруженные силы США во всем, она хочет выложить имеющийся козырь и получить преимущество благодаря новому "нетрадиционному" вооружению.

Во-вторых, в этой игре увеличение числа козырей повышает авторитет того или иного государства. Российское гиперзвуковое оружие способно эффективно обходить все имеющиеся системы ПРО, радиус его действия покрывает почти все западные военные базы и заграничные объекты. Этот образец передового вооружения поможет России прорваться через политическое сдерживание и военную блокаду установленные Западом, а также увеличит число козырей в рамках игры между крупными державами.

В-третьих, обеспечит поддержку для развития экономики и будет способствовать устойчивому развитию международной военной торговли. Гиперзвуковое оружие - не только символ военной мощи России, но и твердая гарантия международного авторитета отечественного вооружения. Сильный военный потенциал обеспечит стабильное развитие международного энергетического сотрудничества и социально-экономической сферы страны, а также поможет России усилить собственное влияние в новых отраслях военного дела, привлечь еще больше партнеров для военно-технического сотрудничества и поспособствует непрерывному развитию международной военной торговли.

Однако внезапное появление гиперзвукового оружия усилило беспокойство мирового сообщества в отношении контроля над вооружениями. В то время как гиперзвуковое оружие развивалось в России в течение несколько последних лет, США выходили из договоров. Примером двусторонних и многосторонних договоров по контролю над вооружениями, которые они покинули, могут быть Договор по ПРО и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. После такого международная система по контролю над вооружениями столкнулась с серьезной проблемой. Как сказал Владимир Путин, ДРСМД, подписанный бывшим СССР и США в 1972 году, был краеугольным камнем в области международного контроля над вооружениями. С того момента, как США вышли из Договора в одностороннем порядке, начала рушиться система международной безопасности.

Оставшееся между США и Россией соглашение о контроле над вооружением СНВ-III находится под угрозой. В 2021 году истекает срок его действия, а американская сторона открыто заявляет о его недостатке и малых шансах на продление срока действия договора. Под "недостатком" подразумевается невозможность ограничивать развитие гиперзвукового оружия. Не так давно правительство США внесло в парламент предложение выделить в 2021 финансовом году на исследования и разработку гиперзвукового оружия 3,2 миллиарда долларов, что на 459 миллиона больше, чем в предыдущем финансовом году. Это говорит о стремлении США догнать и перегнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, а борьба между странами в области контроля над вооружениями будет обостряться и дальше.

Ван Гоцин (王国庆), Чжу Цзяцзюнь (朱佳俊)