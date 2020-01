The Washington Times (США): российская шумиха по поводу гиперзвука, возможно, лишена реального основания

В конце прошлого месяца российские военные развернули на Урале первый полк ракетных комплексов «Авангард». Некоторые наблюдатели ставят под сомнение способность этого оружия существенным образом «изменить правила игры».

Неприятный "рождественский подарок" для администрации Трампа пришел не из Северной Кореи, а из России. В конце прошлого месяца официальные лица в Москве объявили о том, что военные страны развернули на Урале первый полк ракетных комплексов "Авангард" с "гиперзвуковыми" планирующими боевыми блоками.

Кремль объявил о развертывании этих комплексов всего через несколько дней после того, как начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал (армии) Валерий Герасимов сообщил о том, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" прошли испытания "на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике". По его словам, одновременно развивается аэродромная сеть по всей стране для расширения географии применения этого комплекса.

Прогресс, достигнутый Россией и Китаем в области гиперзвукового оружия - речь идет о обладающих огромной скоростью, большим радиусом действия и маневренностью боевых блоках, способных преодолевать самые современные американские системы противоракетной обороны - вызвал большое количество паникерских заявлений со стороны западных военных аналитиков, однако некоторые влиятельные голоса как в Москве, так и в Вашингтоне ставят под сомнение способность ракет "Кинжал" и боевых блоков комплексов "Авангард" существенным образом повлиять в ближайшем будущем на военный баланс между Соединенными Штатами и Россией.

Александр Савельев, специалист в области ракетной техники и главный научный сотрудник расположенного в Москве Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, заявил о том, что стратегическое влияние российского гиперзвукового оружия, постоянно расхваливаемое президентом Путиным, является преувеличенным.

Гиперзвуковые системы способны достигать скорости свыше 5 Махов, что в пять раз больше скорости звука. Комплекс "Авангард" состоит из межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боеголовкой. По мнению внешних аналитиков, ее максимальный радиус действия составляет 5800 километров (3600 миль).

"Кинжал" - это, по сути, баллистическая ракета "Искандер" наземного базирования с радиусом действия в 500 километров (300 миль), размещенная на истребителе Миг-31К или на бомбардировщике среднего радиуса действия Ту-22М3. По имеющимся данным, в случае ее пуска с истребителя МиГ-31 радиус ее действия может составить 2000 километров (1200) миль, а в случае пуска с бомбардировщика Ту-22М3 - 2900 километров (1800) миль.

По мнению российских военных, ни одна из существующих или перспективных платформ противоракетной обороны не способна перехватить такие ракеты и боевые блоки. Вражеские ударные авианосные группы, танковые дивизии и военные базы могут быть мгновенно стерты с лица Земли. По их мнению, гиперзвуковое оружие способно коренным образом изменить существующие правила игры и сделать невозможной для Соединенных Штатов победу в войне с Россией с применением обычных, неядерных средств.

Сложности в оценке

Несмотря на существующую шумиху, новое экзотическое оружие Москвы пока не прошло испытания в боевых условиях, и поэтому в настоящее время сложно оценить его реальные возможности. На первый взгляд, комплексы "Авангард" и ракеты "Кинжал" не позволят российским стратегам добиться чего-то сверх того, что они способны делать в настоящее время. В конечно счете, залп российских ядерных и неядерных ракет, уже находящихся в арсенале кремлевских стратегов, способен, судя по всему, прорвать системы противоракетной обороны Соединенных Штатов и НАТО.

"Россия переоценивает эффективность новых систем, однако руководство страны уверено в том, что работы над программами по развитию американских систем противоракетной обороны будут продолжены, а их "оборонительный эффект" в будущем значительным образом повысится", - отметил г-н Савельев в беседе с корреспондентом газеты Washington Times. По его словам, именно страх перед растущими возможностями Америки является главной причиной того, что Россия разработала комплекс "Авангард" и другие виды гиперзвукового оружия.

Иван Элрих (Ivan Oelrich), приглашенный научный сотрудник Школы международных отношений имени Эллиота Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University's Elliott School of International Relations), в своей статье, опубликованной в прошлом месяце в "Бюллетене ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists), обратил внимание на "вопиющее отсутствие нормального журналистского скептицизма", а также наличие "откровенно подобострастного виляния хвостом" в мейнстримовских новостях при обсуждении гиперзвукового оружия.

Журналисты "с готовностью соглашаются с утверждениями сторонников этой точки зрения" о том, что гиперзвуковое оружие способно достигать невероятной скорости, имеет увеличенный радиус действия, с легкостью маневрирует и с высокой точностью наносит удары по целям, но при этом они не принимают в расчет инженерные вызовы и реальные физические ограничения, которые делают сочетание перечисленных возможностей сложными, если не невозможными", - подчеркнул он.

Сторонниками гиперзвукового оружия, по его мнению, являются, в основном, официальные представители военных ведомств, которые хотят получить такое оружие, оборонные фирмы, желающие создавать такое оружие, а также небольшое количество внешних экспертов в области самых современных технологий.

Г-н Савельев, который был советником в ходе американо-российских переговоров по договору СНВ-1 в период с 1989 года по 1991 год, не считает, что комплекс "Авангард" можно рассматривать как оружие первого удара, поскольку низкая точность боевого блока этой ракеты, судя по всему, ограничивает ее контрсиловой потенциал (counterforce potential).

Кроме того, он сомневается в том, что этот гиперзвуковой комплекс, на самом деле, сможет оказать реальную помощь в реализации доктрины "эскалация для деэскалации" (escalate to de-escalate), поскольку комплекс "Авангард" обладает слишком мощной боеголовкой - от 800 тысяч до 2 миллионов тонн, - и поэтому он не может использоваться в качестве приемлемого инструмента для сдерживания эскалации.

"Даже один взрыв столь мощной боеголовки может привести к огромному сопутствующему ущербу, и в таком случае полномасштабный ответный удар станет уже неизбежным", - подчеркнул г-н Савельев.

Решение администрации Трампа о выходе из заключенного в период холодной войны Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после обвинения Москвы в его нарушении, а также неопределенность относительно заключенного в 2010 году договора СНВ-3 (New START treaty) заставили г-на Путина заявить в октябре о том, что гонка вооружений с Соединенными Штатами уже началась.

Развертывание комплексов "Авангард" подпадает под действие договора СНВ-3. Он ограничивает 1550 единицами количество развернутых стратегических боеголовок и бомбардировщиков для Соединенных Штатов и России. Кроме того, участники этого договора могут иметь лишь 700 средств доставки. Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, и г-н Трамп, похоже, пока не принял решения о его будущем.

Россия и Китай утверждают, что они в значительной мере опережают Соединенные Штаты в области гиперзвукового оружия. Китайцы продемонстрировали свою гиперзвуковую ракету DF-17 1 октября прошлого года на военном параде в честь Дня образования КНР. Однако правительство Соединенных Штатов, судя по всему, не спешит ликвидировать существующее отставание или что-то противопоставить новым российским и китайским гиперзвуковым ракетам.

Организация обороны

Что касается боевых возможностей, то Армия США, как ожидается, намерена разместить первые экспериментальные гиперзвуковые ракеты в 2023 году и, кроме того, она работает с Военно-морскими силами, с Военно-воздушными силами и с Агентством по противоракетной обороне над созданием общего гиперзвукового планирующего блока. Что касается оборонительного фронта, то Закон об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act), одобренный недавно Конгрессом, требует от Агентства по противоракетной обороне разработки размещаемых в космосе датчиков для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, однако конкретная дата начала орбитальных испытаний не указана.

С учетом того, что крылатые ракеты не подпадают под действие договора СНВ-3, Соединенные Штаты пока "удовлетворены" их количеством, которое соответствует планам Пентагона и обеспечивает покрытие всех целей, отметил г-н Савельев. Он также считает, что стратегические силы Соединенных Штатов обладают значительным потенциалом в области доставки.

Этот российский аналитик считает, что, несмотря на алармистские обсуждения в американских кругах, Вооруженные силы США не испытывают острой необходимости в гиперзвуковом оружии.

Гиперзвуковое оружие, скорее всего, может быть использовано в рамках программы Быстрого глобального удара (Prompt Global Strike), которая предполагает разработку обычных ракет, способных нанести удар в любой точке земного шара в течение одного часа, и при этом следует учитывать то обстоятельство, что Россия значительно отстает в области противоракетных технологий.

"Поэтому, как я считаю, американские лидеры будут ждать получения более полной информации о российских планах и программах, и только после этого будет принято решение о том, каким будет ответ", сказал г-н Савельев.

Эмануэле Шимиа (Emanuele Scimia)