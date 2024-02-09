Просчитать невозможно. "Авангарды" заставили Пентагон сменить тактику

В США завершилось проектирование перспективной системы ПРО

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон запустил очередной этап модернизации системы противоракетной обороны, прикрывающей континентальную часть страны. Корпорации Northrop Grumman и Lockheed Martin завершили проектирование образцов перспективного перехватчика. В Пентагоне уверяют, что он сможет сбивать современные российские и китайские межконтинентальные баллистические ракеты на встречных курсах. Как это повлияет на геополитическую обстановку — в материале РИА Новости.

Защита от "Авангарда"

Новые противоракеты должны заступить на боевое дежурство уже в середине 2020-х и со временем сформировать ядро системы ПРО. Пентагон решил перевооружиться, усомнившись, что МБР России и Китая по зубам имеющимся перехватчикам. В первую очередь речь идет о маршевом участке полета (Ground-Based Midcourse Defense — GMD).

Испытания наземной системы противоракетной обороны США Источник изображения: © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Программа NGI (Next-Generation Interceptor — перехватчик следующего поколения) стартовала в апреле прошлого года, когда Агентство по противоракетной обороне (MDA) обратилось к промышленности с запросом на варианты соответствующих проектов. На разработку и создание изделия выделили 4,9 миллиарда долларов и пять лет. Вместе с Lockheed Martin и Northrop Grumman в конкурсе участвовала и компания Boeing, производитель противоракет GMD, однако ее предложения Пентагон не заинтересовали.

Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в Пентагоне неоднократно подчеркивали, что национальная ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".

Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Неясно, как именно американцы собираются перехватывать маневрирующий боевой блок. Ключевое отличие противоракеты системы ПРО от зенитной в том, что она наводится на упреждающую точку, в которой через определенное время окажется цель. Поскольку траектория боевого блока "Авангарда" крайне непредсказуемая, заокеанским конструкторам придется придумать что-то очень нетривиальное.

Сегодня эффективная система ПРО для защиты от противника со сравнимым научно-техническим и экономическим потенциалами невозможна. Стратегия сдерживания угрозой ответного или ответно-встречного удара баллистических ракет куда более надежная. Впрочем, нельзя сказать, что разработка перспективного перехватчика — пустая трата денег. Это позволяет выйти на новые технологии и технические решения, которые пригодятся в будущем.

Сбили половину

Основной компонент национальной ПРО США — около 60 противоракет GMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на маршевом участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением. Впрочем, испытания выявили их низкую эффективность — сбивали лишь половину учебных ракет.

Американцы неоднократно пытались улучшить континентальную систему ПРО. Прорабатывали вариант установки на противоракеты разделяющейся боевой части (Multi-Object Kill Vehicle — MOKV). Это себя не оправдало.

В середине прошлого десятилетия запустили программу Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет взамен имеющихся кинетических заатмосферных перехватчиков. Выделили 5,8 миллиарда долларов. Концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin должны были завершить разработку к 2025-му, однако в августе 2020-го агентство по ПРО отменило контракт. По информации американских СМИ, причина — "конструктивные проблемы изделия".

Тогда-то в Пентагоне и сообщили, что не собираются больше вкладываться в модернизацию платформы GMD, нужен принципиально новый перехватчик. А пока перспективную технику не примут на вооружение, Вашингтон намерен усиливать ПРО континентальной части страны за счет других сил и средств.

Российский ответ

Речь идет в первую очередь о кораблях с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами семейства Standard. Сейчас большинство таких вымпелов действует в Тихом океане. Концепция обновленной многослойной ПРО предполагает, что часть эсминцев "Арли Бёрк" и крейсеров "Тикондерога" станут постоянно дежурить у американских берегов.

Эсминец типа "Арли Бёрк" с УРО Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Проблема в том, что противоракеты семейства Standard предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности и фактически не в состоянии перехватывать межконтинентальные баллистические цели. В агентстве по ПРО отмечают, что успех новой концепции во многом зависит от испытаний последней модификации перехватчика Standard SM-3 Block IIA. В ходе тестовых пусков в 2020-м он сбил цель, имитирующую боевую часть МБР, в районе Гавайских островов.

Кроме того, не исключают размещения наземного варианта Aegis — Aegis Ashore — на территории Соединенных Штатов, в частности на Гавайях. Элементы подобных комплексов американцы развернули в Польше и Румынии. Собирались и в Японии, однако Токио отказал.

Еще одним слоем национальной ПРО станут наземные противоракетные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Предполагается, что THAAD будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории. Сколько именно этих комплексов понадобится для прикрытия США, не сообщается.

Американцы только приступают к созданию новой системы ПРО, а в России подобные работы идут полным ходом. Минобороны провело уже 11 успешных пусков перспективной ракеты комплекса А-235 "Нудоль" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В отличие от действующей системы А-135, прикрывающей Москву и центральный промышленный район, "Нудоль" — мобильная. То есть разместить ее можно в любой точке страны.

Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Скриншот видео, опубликованного Минобороны РФ Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Кроме того, уже приняли на вооружение зенитную ракетную систему С-500, способную перехватывать как высокоскоростные аэродинамические и баллистические цели в плотных слоях атмосферы, так и объекты на высотах более 200 километров. Тактико-технические характеристики этой ЗРС, информация о количестве комплексов на боевом дежурстве совершенно секретны. Однако, по словам военных, С-500 на испытаниях продемонстрировала высокую эффективность против всех типов целей.