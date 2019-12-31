The New York Times (США): Россия развертывает свое гиперзвуковое оружие, потенциально возобновляя гонку вооружений

Новое российское оружие способно развивать сверхзвуковые скорости и обходить традиционные системы противоракетной обороны. США стараются не отставать но, меняет фокус автор, возможно, российские разработки послужат началом новой главы в продолжительной гонке вооружений.

Вашингтон - В пятницу, 27 декабря, вооруженные силы России сообщили о развертывании гиперзвукового оружия, способного развивать сверхвысокие скорости и с легкостью обходить американские системы противоракетной обороны. Вполне возможно, этот шаг России послужит началом новой главы в продолжительной гонке вооружений между двумя крупнейшими ядерными державами в мире.

В пятницу, 27 декабря, американские чиновники сообщили, что у них нет сомнений в том, что в распоряжении россиян есть функциональное гиперзвуковое оружие - которое установлено на модифицированной ракете и способно нести ядерные боезаряды, развивая при этом скорость более чем 6000 километров в час.

Москва много лет работала над этими технологиями и вложила в них огромные средства. Она была решительно настроена не допустить повторения сценария холодной войны, когда ей постоянно приходилось догонять Америку, активно разрабатывавшую ядерные системы вооружений. По словам американских чиновников, если новая система под названием "Авангард" будет работать так, как рассказывал президент России Владимир Путин год назад, она существенно расширит потенциал и без того мощных российских ядерных сил.

Гиперзвуковое оружие развивает очень высокие скорости и может маневрировать по непредсказуемой траектории, в результате чего его невероятно трудно засечь, не говоря уже о том, чтобы сбить. По словам высокопоставленных чиновников американских вооруженных сил, Соединенные Штаты планируют развернуть свое собственное оружие к 2022 году, однако некоторые эксперты считают эти сроки чересчур оптимистичными.

Между тем, по словам некоторых действующих и бывших дипломатов, объявление России о развертывании гиперзвукового оружия, вполне вероятно, направлено не столько на то, чтобы начать новую гонку вооружений, сколько на то, чтобы инициировать новый раунд дипломатических переговоров. Москва очень хочет, чтобы президент Трамп согласился на продление последнего действующего соглашения о контроле над вооружениями между США и Россией - договора СНВ-III, который ограничивает количество ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Срок действия этого договора истекает почти сразу после инаугурации нового американского президента в 2021 году.

Администрация Трампа пока не давала никаких обещаний касательно продления этого соглашения, а сам Трамп неоднократно говорил о том, что он согласится на его продление только в том случае, если Китай и другие ядерные державы тоже его подпишут. Китай заявил, что он не заинтересован в наложении каких-либо ограничений на его ядерный арсенал, который составляет примерно одну пятую часть арсеналов России или Америки.

В ноябре госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) заявил о том, что "мир изменился" за то десятилетие, которое прошло с момента подписания СНВ-III администрацией Обамы и что теперь в соглашениях о контроле над вооружениями должны участвовать не только Соединенные Штаты и Россия.

Однако, демонстрируя свое новое оружие, Россия, возможно, пытается заставить президента Трампа начать переговоры. Ранее на этой неделе Путин сказал, что в области гиперзвуковых технологий Россия опережает все остальные страны, - казалось, он искренне наслаждается редким моментом превосходства российских технологий над американскими и китайскими. В прошлом российский лидер не боялся прибегать к приемам "ядерной дипломатии", и Москва уже некоторое время разрабатывает новое оружие, которое может угрожать Соединенным Штатам.

Несколько раз Трамп призывал к началу новой гонки вооружений, заявляя о том, что в конечном счете американское оружие одержит победу. Однако, хотя некоторое время назад Соединенные Штаты считались неоспоримым лидером в области гиперзвуковых технологий, последнее время скорость разработок снизилась.

"Китай и Россия сделали гиперзвуковое оружие национальным приоритетом. Мы этого не сделали, - сказал в пятницу, 27 декабря, Уильям Роупер (William B. Roper), отвечающий за закупки и технологии в ВВС США. - Теперь в каждом виде войск появилась своя программа разработки гиперзвукового оружия, поскольку министерство пытается догнать [Россию]".

У ВВС США уже есть два прототипа гиперзвукового оружия, которые в настоящее время проходят испытания, но, хотя разработки ведутся в ускоренном темпе, это оружие не поступит на вооружение раньше 2022 года. Другие управления Пентагона, включая Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, работают над другими инициативами в области гиперзвукового оружия, однако пройдет много лет, прежде чем они получат желаемые результаты.

Тем не менее, по словам экспертов, угроза для США, возникшая в связи с развертыванием российского гиперзвукового оружия, не так уж и велика. Россия развернула ограниченное число комплексов, вполне возможно, не более пары десятков, о чем сообщил Дэрил Кимбалл (Daryl G. Kimball), исполнительный директор Ассоциации сторонников контроля над вооружениями в США. По словам Кимбалла, развертывание этих систем "существенно не повышает угрозу для Соединенных Штатов и мира" со стороны уже достаточно внушительного российского ядерного арсенала.

Однако, по его мнению, России и США необходимо обсудить гиперзвуковое оружие в рамках нового раунда переговоров по вопросу контроля над вооружениями.

"Вашингтону и Москве необходимо немедленно начать переговоры по вопросу о том, как можно регулировать новые военные технологии и все виды ядерного оружия, чтобы ни та, ни другая сторона не решила, будто она может получить некое преимущество, "обогнав" соперника", - сказал Кимбалл.

Новое российское оружие - ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком - может лететь в более низких слоях атмосферы, избегая радаров противоракетной обороны. Гиперзвуковой планирующий боевой блок устанавливается на межконтинентальную баллистическую ракету, то есть сначала к цели его несет традиционная ракета. Но по мере приближения к цели этот блок развивает сверхзвуковую скорость и начинает двигаться по непредсказуемой траектории, всерьез затрудняя задачу обнаружения и перехвата. Принцип работы большинства американских комплексов противоракетной обороны заключается в том, чтобы сначала просчитать траекторию движения ракеты, а затем выпустить по ней ракету-перехватчика.

В пятницу, 27 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство. Об этом сообщило Министерство обороны России. Позже командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал Сергей Каракаев сообщил, что новые ракеты были развернуты в городе Ясный Оренбургской области, недалеко от границы с Казахстаном.

Пентагон отказался прокомментировать заявления России, но другие американские чиновники отметили, что у них нет никаких причин сомневаться в том, что Москва действительно развернула новое оружие.

Ничто в действующем договоре о контроле над вооружениями не запрещает России устанавливать новое оружие на межконтинентальные ракеты. В ноябре российские военные продемонстрировали это новое оружие американским чиновникам, как того требует действующий договор, похваставшись новыми технологиями перед США.

То оружие, на котором Путин делал акцент последние несколько лет, способно достичь территории США.

"Русские разрабатывают оружие, с помощью которого они смогут нас атаковать, - сказал генерал Клинтон Хиноут (S. Clinton Hinote), высокопоставленный чиновник ВВС США, в интервью ранее в декабре, то есть еще до того, как Россия объявила о развертывании своего нового оружия. - Если посмотреть на некоторые системы вооружений, о которых Россия объявила, становится ясно, что они разработаны с целью проведения наступательных атак на Соединенные Штаты".

Проект "Авангард" стал одним из тех новых российских стратегических комплексов, которые Путин представил во время своего обращения к Федеральному Собранию в марте 2018 года. Тогда Путин заявил, что "он идет к цели как метеорит, как огненный шар" и что "это делает его абсолютно неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны".

Россия начала искать способы увеличить потенциал своих ракетных войск стратегического назначения после того, как в 2002 году Соединенные Штаты вышли из Договора о противоракетной обороне, чтобы расширить свою систему ПРО.

Россия ведет разработку и других проектов, включая торпеду большой дальности, способную взорвать ядерную боеголовку у западного побережья США, а также крылатую ракету с ядерной энергоустановкой. СНВ-III не охватывает ни одну из этих систем, однако до их развертывания пройдет не один год.

В отличие от новой российской системы два прототипа ВВС США разработаны таким образом, чтобы устанавливать их на самолетах, а не на межконтинентальных баллистических ракетах.В новом американском военном бюджете выделяется достаточно много средств на разработку нового оружия и новых средств обороны от атак гиперзвукового оружия. Каких успехов уже удалось добиться, остается неясным. Но представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер (Robert Carver) сказал, что гиперзвуковое оружие "остается приоритетом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".

По словам Роупера, ВВС США работают более агрессивно, чем обычно, над испытаниями прототипов в попытке как можно скорее создать новое оружие. Даже если новые прототипы окажутся функциональными, по его словам, американцам не стоит на этом успокаиваться, и Соединенным Штатам необходимо будет продолжить разработку нового гиперзвукового оружия, "если мы хотим доминировать в сфере гиперзвукового оружия".

Джулиан Барнс (Julian E. Barnes), Дэвид Сангер (David Sanger)