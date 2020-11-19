Артиллерия ВДВ более чем на 70 проц. обеспечена современными и модернизированными образцами артвооружения

ЦАМТО, 18 ноября. Процесс развития вооружения артиллерии ВДВ стройно вписывается в общую систему перевооружения Вооруженных Сил. Мы уже более чем на 70 проц. обеспечены современными и модернизированными образцами артиллерийского вооружения.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" в преддверии отмечаемого 19 ноября Дня ракетных войск и артиллерии сообщил начальник артиллерии Воздушно-десантных войск полковник Алексей Кострица.

Ниже приведено несколько фрагментов интервью полковник Алексея Кострица газете "Красная звезда".

"Основа перевооружения – глубокая модернизация 120-мм CAO 2С9 "Нона" до уровня САО 2С9-1М и командирской машины управления 1В119 "Реостат" до уровня 1В119-1, с автоматизацией процессов артиллерийской разведки, подготовки данных по целям и передачей данных на средства огневого поражения. Также в 2020 году батареи 120-мм минометов оснащены современными минометными комплексами 2С12А "Сани". Не забыта и противотанковая артиллерия. 100 проц. батарей ПТУР войск оснащены противотанковыми комплексами "Корнет".

В настоящее время в интересах артиллерии ВДВ разрабатываются и в ближайшие годы поступят на оснащение самоходное артиллерийское орудие, возимо-носимый минометный и противотанковый ракетный комплексы. Все перспективные огневые средства, десантируемые парашютным способом, по базовому шасси унифицированы с боевыми средствами парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений, а по боеприпасам – с артиллерией Сухопутных войск. Машины оснащены средствами автоматизированного управления. С выполнением данных работ и принятием на вооружение новых образцов артиллерия войск существенно увеличит свои огневые возможности по дальности и скорострельности стрельбы, маневренности и автоматизации процессов управления…

Опыт последних войн и локальных конфликтов показывает, что одним обычным вооружением и личным составом, каким бы ни были его боевой дух и желание победить, успеха добиться почти невозможно. Нужны современные подходы к применению средств огневого поражения, автоматизация управления им. В связи с этим на первую линию выходят средства получения и анализа информации. В артиллерии Воздушно десантных войск сделаны значительные шаги в совершенствовании средств разведки и управления. В этом году завершена работа по созданию принципиально новой командирской машины управления, которая, кроме обычной оптической разведки, в режиме реального времени способна принимать и обрабатывать данные со всех автоматизированных разведывательных средств, затем передавать их на средства огневого поражения, осуществлять целеуказание и корректировать огонь, в том числе наводить и управлять огнем противотанковых средств и других перспективных систем. При этом минимизируется цикл "разведка-поражение", что позволяет в несколько раз сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения. Данная машина является ключевым звеном в создании разведывательно-огневой системы артиллерии Воздушно-десантных войск. Мы продолжаем работу в этом направлении, создавая новые перспективные, высокотехнологичные средства огневого поражения, разведки и управления".

В полном варианте интервью начальника артиллерии ВДВ полковника Алексея Кострица опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".