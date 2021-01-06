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Российская газета

Учебный центр ВДВ в Омске подготовит в этом году 3 тысячи десантников

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Вес, рост, образование, наличие спортивного разряда, допризывная подготовка - все имеет значение при определении годности к службе в ВДВ.
Вес, рост, образование, наличие спортивного разряда, допризывная подготовка - все имеет значение при определении годности к службе в ВДВ.
Источник изображения: РИА Новости

Омский учебный центр, где готовят младших специалистов для Воздушно-десантных войск, вдвое увеличил набор курсантов и более чем в два раза расширил перечень военно-учетных специальностей, востребованных в ВДВ.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в этой "учебке" в нынешнем году подготовят свыше 3 тысяч военнослужащих по 25 десантным специальностям.

В каких спецах более всего нуждается крылатая пехота, командованию подсказал опыт прошлых лет. К примеру, в 2020-м Омский учебный центр направил в части ВДВ более 2500 десантников, обученных по 11 специальностям. Были, в частности, подготовлены младшие командиры, механики-водители, наводчики-операторы для различных типов боевых машин десанта, в том числе для новейшей БМД-4М. А также связисты и водители категории "С", другие специалисты, которые требуются в Воздушно-десантных войсках.

"В новом учебном году перечень военно-учетных специальностей увеличен, - отметили в Минобороны РФ. - Если раньше в учебном центре готовили только командиров гаубицы Д-30 и самоходного артиллерийского орудия 2С9 "Нона", то с 1 декабря 2020 года осуществлен набор на новые артиллерийские специальности. К занятиям приступили командиры расчетов противотанкового ракетного комплекса нового поколения "Корнет", командиры минометных расчетов и самоходных противотанковых пушек 2С25 "Спрут".

Учебный центр ВДВ в Омске имеет богатую историю и славные традиции. В сентябре прошлого года исполнилось 60 лет со дня его образования. За это время в "учебке" подготовили свыше 350 тысяч военнослужащих по различным направлениям. Более двух тысяч выпускников награждены орденами и медалями. А двое стали Героями.


Юрий Гаврилов

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Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Д-30 2А18
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