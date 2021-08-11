Арсенал крылатой пехоты

В Алабино впервые продемонстрировали перспективные образцы техники ВДВ

Любой праздник – это еще и повод оглянуться назад, подытожить сделанное, задуматься о будущем. Не стал исключением и День Воздушно-десантных войск, который в России отмечается 2 августа. Он прошел, как всегда, ярко, зрелищно. Но сегодня речь не о боевой подготовке (она в ВДВ традиционно на высоком уровне, как и традиции патриотизма, чести, достоинства), а о боевой технике, которая в последнее время поступает в войска.

Командование ВДВ поступило очень правильно, наряду с традиционными разделами праздника показав на этот раз боевые возможности и новые ВВТ в подмосковном Алабино, где прошел большой военно-спортивный праздник в честь 91-й годовщины ВДВ. После его открытия, на котором присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, воины-десантники отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою с прохождением полосы препятствий. Затем состоялся динамический показ различных боевых машин ВДВ.

Вальс на БМД-4М

Министр обороны осмотрел представленные на выставке новые и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники. В том числе десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», который планируется к поставке в соединения и воинские части. На площадках перед Курганом Славы демонстрировались также современные средства десантирования, раритетная техника.

“На ходовых испытаниях машины «Спрут-СДМ1» должны пройти 8 тысяч километров – полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем”

В ходе динамического показа впервые были представлены новые и перспективные образцы артиллерии ВДВ: комплект автоматизированного управления на базовом шасси «Тайфун-ВДВ» «Завет-Д», 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос», самоходная артиллерийская установка 2С41 «Дрок» на базе колесного бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».

Впервые широкой публике была продемонстрирована доставка 82-мм миномета на системе «Юнкер-ОТ» в универсальной парашютно-грузовой обвязке, а также специалиста, не имеющего парашютной подготовки, на парашютной системе «Тандем-400».

Открыл динамический показ пролет в сомкнутом боевом порядке группы из пяти беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3» и «Орлан-10», а также проходящие опытную эксплуатацию БЛА «Ласточка». Вниманию зрителей были представлены в работе летательные аппараты вертолетного типа «Суперкам» с флагами РФ, Минобороны России и ВДВ.

Мимо трибун прошла техника разведподразделений и спецназа ВДВ: мотовездеход АМ-1, автомобили «Рысь», «Тигр-М», бронетранспортер БТР-82А, бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Затем основных подразделений десанта – БМД первого, второго, третьего и четвертого поколений, БТР-МДМ «Ракушка».

Фото: yandex.ru

В колонне артиллеристов ВДВ находились пункт разведки и управления огнем «Реостат», 120-мм самоходная артустановка 2С9-1М «Нона-СМ», ПТРК «Корнет», 120-мм буксируемая гаубица Д-30, 120-мм возимый миномет 2С12А «Сани», 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД».

Боевая техника ПВО ВДВ была представлена модулем разведки и управления МРУ-Д, десантируемым модулем планирования МП-Д 9С931 на базе БТР-МДМ «Ракушка», ЗРК «Стрела-10МН» и ПЗРК «Верба».

Одним из самых зрелищных эпизодов стал вальс на БМД-4М и армейских мотовездеходах АМ-1, а также показательные выступления на лошадях вьючно-транспортного взвода Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова.

Прошел показ боевых возможностей подразделений ВДВ, в рамках которого состоялось высотное десантирование с высоты 1500 метров, продемонстрированы действия разведывательных групп в ходе налета, форсирование водной преграды, высадка тактического воздушного десанта, ведение наступательного боя парашютно-десантной ротой.

Зрители увидели розыгрыш тактического эпизода с выводом передового подразделения спецназа ВДВ на парашютных системах «Арбалет-2», нанесением удара армейской авиацией, высадкой главных сил тактического воздушного десанта из вертолетов Ми-8 и действиями парашютно-десантной роты на БМД-4М в обороне.

От САУ до танка

Особо хотелось бы рассказать о самоходной противотанковой пушке «Спрут-СД». Она принята на вооружение, но в ходе дальнейшей модернизации с ней произошла удивительная метаморфоза. Несмотря на то что самоходная пушка 2С25 относится к классу противотанковых САУ, по своим возможностям и спектру решаемых задач «Спрут-СД» является легким танком. Причина, по которой САУ 2С25 изначально была классифицирована как противотанковая пушка, состояла в том, что заказывающим управлением опытно-конструкторских работ являлось ГРАУ, не имевшее полномочий для разработки танков. Поэтому по существу легкий плавающий танк называли самоходной противотанковой пушкой.

Основными представителями предыдущего поколения этого класса техники являются легкие танки ПТ-76Б. САУ 2С25 сочетает в себе огневую мощь основного танка с высокими характеристиками маневренности и проходимости легкого, что позволяет ей быть современной заменой танка ПТ-76Б в подразделениях морской пехоты и сухопутных войск. Использование же СПТП «Спрут-СД» в подразделениях ВДВ поможет решать задачу борьбы с бронированными машинами противника.

Фото: yaroslavl-news.net

Более того, работа над ее модернизацией не закончилась, хотя в 2006 году она принята на вооружение. Но трансформация в танк продолжается. В конце 2020 года в ходе госиспытаний легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для ВДВ продемонстрировал высокие водоходные качества в акватории Черного моря и доказал свою надежность на плаву. Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег.

В создании этой техники участвуют специалисты Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ» и «Курганмашзавода» – обе входят в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха.

«С учетом своего назначения машина должна соответствовать очень серьезным требованиям. В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов, и прошел их успешно», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Спрут-СДМ1» в первую очередь предназначен для российских десантников, но можно ожидать, что показанные «Спрутом» возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков. Каждый этап проверок в различных условиях предусматривает стрельбовые испытания. По их результатам конструкторской документации должна быть присвоена литера «О1», позволяющая приступить к серийному выпуску машин. На сегодняшний день «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний, повторим, в морских условиях. На втором этапе машина должна подтвердить возможности комплекса вооружения на плаву. В частности, продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря. А на ходовых испытаниях машины «Спрут-СДМ1» должны пройти 8 тысяч километров – полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем

«Спрут-СДМ1» не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Его комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасов с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до пяти километров. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три человека со скоростью до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде.

Машина способна решать сложные тактические задачи: разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории. Весь цикл планируется завершить в начале 2022 года. По результатам госиспытаний «Спрут-СДМ1» будет рекомендован для принятия на вооружение Российской армией.

Так будет и впредь

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-десантные войска готовы решать любые задачи. «Сегодня ВДВ – это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск, без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащенные новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь», – сказал Шойгу на торжествах в связи с Днем ВДВ.

По словам министра, личный состав ВДВ демонстрирует безупречное боевое мастерство, непоколебимую силу духа и умение во что бы то ни стало добиваться решения поставленных задач. «Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные и ответственные задания, с которыми они справлялись неизменно четко, оперативно и слаженно. Безупречная выучка, отвага и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага», – отметил глава Минобороны.

Сегодня, в эпоху санкций, провокаций против России и информационных войн, важно не потерять эстафету славы наших дедов и отцов, не отдать нашу молодежь на растерзание различных зарубежных фондов Сороса и НКО. И тут одними призывами «жить дружно» не обойтись.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (893) за 10 августа 2021 года