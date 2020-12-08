Новая серия «Спрута»: десант получит легкие плавающие танки

Минобороны приняло решение о начале закупок самоходных артиллерийских установок «Спрут-СДМ1». По огневым возможностям машины не уступают танкам, при этом способны преодолевать водные преграды и десантироваться парашютным способом. Операции ВДВ, в соединения которых они поступят, будут проходить гораздо эффективнее, отметили эксперты. Кроме того, по словам специалистов, такая техника незаменима на местности, где много водных преград.

Минобороны приняло решение о начале закупок самоходных артиллерийских установок «Спрут-СДМ1». По огневым возможностям машины не уступают танкам, при этом способны преодолевать водные преграды и десантироваться парашютным способом. Операции ВДВ, в соединения которых они поступят, будут проходить гораздо эффективнее, отметили эксперты. Кроме того, по словам специалистов, такая техника незаменима на местности, где много водных преград.

Долгий путь

Количество заказанных военным ведомством машин пока неизвестно. По словам источников «Известий» в Минобороны, вопрос, в какие соединения и в каком количестве будет поставляться техника, сейчас прорабатывается. Однако принципиальное решение о формировании подразделений самоходных установок уже принято.

Также, по словам собеседников издания, со следующего года в 242-м учебном центре ВДВ начнется подготовка командиров установок «Спрут»

Базовая версия машины — «Спрут-СД» — была принята на вооружение в 2006 году. Ее производили на шасси БМД-4. До конца прошлого десятилетия в войска было поставлено более десятка образцов. Однако в 2010 году руководство Минобороны от техники отказалось. Этому предшествовал инцидент во время парада 9 мая — у одного из «Спрутов» загорелся двигатель сразу после прохода по Красной площади. Первую установку критиковали за неудачную конструкцию и слабое бронирование, защищающее только от пуль.

«Спрут-СДМ1» — принципиально новая техника, унифицированная с новейшей БМД-4М. Для модернизированной машины разработана более мощная защита, которая повысит ее живучесть на поле боя. Изделие полностью интегрировано с цифровой системой управления огнем, благодаря чему не только повысилась точность стрельбы, но и стала возможной стрельба по низколетящим и малоскоростным целям, например вертолетам и беспилотным летательным аппаратам противника.

В арсенале самоходки есть ракета, выстреливаемая через ствол пушки, — она создана на базе «Инвар-М». Кумулятивный заряд расположен в носовой части боеприпаса и обеспечивает преодоление динамической защиты, в том числе выполненной во встроенном варианте. Он непосредственно и поражает цель. Для уничтожения укрепленных инженерных сооружений разработан вариант ракеты с фугасной боевой частью термобарического действия.

— Машина, способная преодолевать водные преграды и десантироваться с самолета, вооружена такой же 125-мм пушкой, как и все основные танки с полной номенклатурой боеприпасов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Она создавалась для огневой поддержки десанта. Раньше в распоряжении бойцов были только 120-мм самоходки «Нона-С», которые не могли эффективно бороться с бронетехникой. Концепция новой установки сразу казалась несколько спорной, поэтому ее внедрение задержалось. Разработка велась в 1980-е и 1990-е годы. В нынешней модификации у машины полностью переработана система управления огнем, установлен тепловизионный прицел, благодаря чему огневые возможности стали такими же, как у новейших танков. По сути, «Спрут-СДМ1» и есть легкий плавающий танк. В последние годы вообще наблюдается мировой тренд на создание подобного класса техники. Аналогичные разработки есть у многих стран. По боевым возможностям они примерно соответствуют «Спруту», однако машин, способных десантироваться и плавать, нет ни у кого.

Эксперт отметил, что благодаря ходовым характеристикам «Спруты» особенно актуальны для местности, где много рек и других водоемов.

С новыми машинами подразделения ВДВ смогут воевать против противника, оснащенного тяжелой бронетехникой, рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Потребность в мобильных противотанковых средствах в войсках всегда была, — пояснил он. — К примеру, БМД-2 оснащены 30-мм пушкой, которая не может уничтожить танк. И, по сути, из противотанковых средств у подразделений на этой технике были только ручные гранатометы (РПГ) и управляемые ракеты (ПТУР). Но дальность действия гранатомета — 400 м, при этом надо еще суметь попасть, а гарантированно поразить цель можно лишь метров с двухсот. У пусковых установок ПТУР небольшой боекомплект — три-четыре ракеты. Установки были в противотанковой батарее полка, и командир ставил ее на танкоопасные направления. Но сейчас танки становятся всё более маневренными, и они просто обойдут эту батарею и пойдут атаковать десант с других направлений. Поэтому мощное орудие с боекомплектом в десятки снарядов необходимо войскам. Благодаря ему десантные подразделения станут более автономными.

Новый облик

Сегодня ВДВ составляют основу российских сил быстрого реагирования. Их можно оперативно перебросить в любую точку страны или далеко за ее пределы по воздуху, земле или морем. Для этого подразделения оснащают специальной техникой, которую не встретишь в других видах и родах войск.

Помимо противотанковых «Спрутов» для артиллерийских подразделений десанта сейчас завершается разработка 120-мм самоходно-артиллерийского орудия 2С42 «Лотос». Дальнобойность его пушки достигает 13 км. Бронированная машина способна плавать и оснащена гидропневматической подвеской для перевозки в самолетах военно-транспортной авиации.

Налажен выпуск новых, хорошо вооруженных БМД. В 2020 году ВДВ должны получить три их батальонных комплекта. В состав каждого входит 31 БМД-4М и восемь бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

В настоящее время ведется эксперимент по созданию частей ВДВ нового типа, которые будут доставлять в заданное место десантирования не самолетами, а вертолетами. Их грузоподъемность недостаточна для перевозки БМД. Поэтому пришлось разработать новую облегченную боевую технику на базе отечественных автомашин высокой проходимости. Уже продемонстрированы скоростные багги, способные разгоняться до 150 км/ч, а также вооруженные образцы с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет» и 120-мм минометами.

В полном составе батальон нового типа из 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады обкатали в этом году на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Там вертолеты Ми-8 и Ми-26 не только доставили на поле боя десантников. Они же перевезли батарею гаубиц Д-30 с боеприпасами и вооруженные автомашины. Прикрывали развертывание десантников ударные Ми-28Н и Ка-52. Высаживали бойцов как посадочным способом, так и по специальным тросам с высоты 20–25 м.

В перспективе ВДВ планируют оснастить собственными вертолетными соединениями. Сообщалось о скорых планах введения в их структуру бригады армейской авиации, вооруженной как ударными, так и транспортными машинами.