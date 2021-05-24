Ударное разноцветье

Воздушно-десантные войска вооружат крупнокалиберной артиллерией

День Победы в Великой Отечественной войне традиционно стал поводом презентации новейших образцов вооружения и военной техники. Не стал исключением и Парад Победы нынешнего года. Правда, на этот раз наиболее интересные системы вооружения прошли 9 Мая не по брусчатке Красной площади, а были показаны в регионах.

В Хабаровске в параде приняли участие Т-80БВМ, специально доработанные для арктических условий. Вместо традиционного защитного цвета «восьмидесятки» были покрашены в характерный бело-серо-черный камуфляж. В Ростове-на-Дону в составе парадного расчета проехали новейшие медицинские бронеавтомобили «Линза». Скорее всего новинки принадлежат недавно сформированной артиллерийской бригаде 8-й общевойсковой армии.

В Туле была представлена целая линейка модернизированных боевых машин. В частности, зрители смогли увидеть БМД-2М с новым модулем вооружения «Берег». Последний оснащен современными оптико-электронными системами, прицельным комплексом, электронными вычислителями. Боевая мощь «Берега» увеличилась за счет установки двух пусковых установок противотанкового комплекса «Корнет».

Также в Туле впервые были представлены две уникальные разведывательные машины семейства ПРП-5 «МАРС». Новинки выполнены на базе боевой машины пехоты БМП-3, а также бронетранспортера БТР-82. На их борту находятся современные системы радиотехнической, а также визуальной разведки.

Но наиболее интересным можно назвать парад, прошедший в Нижнем Новгороде. В нем приняла участия колонна новейших артиллерийских систем. В ее составе прошли орудие 2С40 «Флокс», самоходный миномет 2С41 «Дрок», а также буксируемый – 2Б24 «Дева». Впервые широкой общественности была представлена артиллерийская установка 2С43 «Мальва».

Артиллерия в голубых беретах

В последние годы Минобороны уделяет особое внимание развитию колесных артиллерийских систем. Помимо уже упомянутой «Мальвы» в настоящее время проходит испытания 2С35–1 «Коалиция СВ-КШ».

Это 152-я гаубица, установленная на шасси грузовика «КамАЗ». Также в высокой степени готовности находится самоходный миномет 2С43 «Дрок». Новинка выполнена на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Примечательно, что миномет сразу разрабатывался для нужд Воздушно-десантных войск. Как заявили летом 2019 года в Минобороны, новейшая минометная система предназначена для поддержки десантно-штурмовых подразделений ВДВ.

Нужно отметить, что разработка российских колесных артиллерийских систем во многом связана именно с Воздушно-десантными войсками. Еще в начале 2010-х годов начались научно-исследовательские работы по созданию самоходного орудия для нужд ВДВ. По своим характеристикам новинка должна была превосходить основные артиллерийские системы голубых беретов – 120-мм пушку-миномет 2С9 «Нона» и 122-мм буксируемую гаубицу Д-30.

В 2012 году стартовала работа, получившая индекс 2С36 и название «Зауралец-Д». Ее целью было создание самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск. В качестве шасси рассматривалось три варианта – боевая машина десанта БМД-4, бронетранспортер БТР-Д, а также бронеавтомобиль ВПК-39373 «Волк-3».

Самоходка должна была быть выполнена в двух калибрах – 120 мм и 152 мм. Первый вариант предназначался для замены 2С9 «Нона» и Д-30. А вот второй должен был радикально повысить огневую мощь артиллерийских полков Воздушно-десантных войск (последние по штату есть в составе всех десантно-штурмовых и воздушно-десантных дивизий).

Летом 2016 года стало известно, что вместо продолжения работ по «Зауральцу» стартовала новая программа, получившая название «Лотос». Позже глава ЦНИИТОЧШАМ Дмитрий Семизоров сообщил, что работа завершилась предварительными испытаниями, которые показали: «Мы идем в правильном направлении. В «Зауральце» мы получили серьезный научно-технический задел, который сейчас перенесен в работу по «Лотосу». 120-мм гусеничная самоходная артиллерийская установка 2С43 «Лотос» – это одна из самых долгоиграющих работ в современном российском оборонном комплексе. Ожидалось, что на тестирование новинка выйдет уже в 2019 году, а ее серийные поставки в войска стартуют в 2020 году. Но только в ноябре прошлого года «Лотос» вышел на приемо-сдаточные испытания.

«Мы ожидаем, что следующий этап – предварительные испытания – начнется уже в этом году», – заявил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Набросок», далее везде

В 2015 году стартовала новая опытно-конструкторская работа «Набросок». Ее целью было создание нескольких современных артиллерийских систем, в том числе и в интересах Воздушно-десантных войск. При этом орудия должны были быть выполнены максимально унифицированными и подходящими для нужд как Сухопутных войск, так и Береговых войск ВМФ и ВДВ.

Первым о начале разработки комплекса «Набросок» с различными вариантами базового шасси заявил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков в 2016 году. Не исключено, что появление новой опытно-конструкторской работы привело к завершению работ по «Зауральцу», в частности по его 152-мм версии на колесном шасси. Ее место должна была занять единая для Вооруженных сил артиллерийская машина.

2С43 «Дрок» создан на высокозащищенном шасси «Тайфун-ВДВ». Машина совмещает маневренность и огневую эффективность. Фото предоставлено АО «НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»

В настоящее время в рамках «Наброска» создано уже несколько систем. Так, в высокой степени готовности – самоходный миномет 2С41 «Дрок». Изделие предназначено для вооружения минометных батарей в общевойсковых и десантных батальонах, а также в батальонах морской пехоты.

В декабре 2019 года Минобороны анонсировало начало государственных испытаний «Дрока». Согласно сообщению военного ведомства, новинка поступит не во все части и соединения ВДВ. Ожидается, что «Дрок» пополнит арсенал только десантно-штурмовых батальонов.

В прошлом году первые серийные 2С41 успели принять участие в юбилейном Параде Победы, после чего они стали экспонатами на военно-техническом форуме «Армия-2021» в подмосковной Кубинке. Также «Дроки» приняли участие в показательных выступлениях, посвященных юбилею Воздушно-десантных войск.

В рамках ОКР «Набросок» была создана еще одна достаточно интересная артиллерийская система. Речь о 152-мм самоходном орудии на колесном шасси 2С43 «Мальва». В 2019 году в интернете появились первые снимки новинки. В отличие от «Коалиции-СВ-КШ» «Мальва» выполнена на шасси грузовика повышенной проходимости БАЗ-6010–027. Орудие артустановки не размещено в башне, а смонтировано на открытой площадке. Поэтому 2С43 значительно выигрывает у 2С35–1 в габаритах.

Летом прошлого года генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных подтвердил, что работы по «Мальве» ведутся. 2С43 подходит для локальных конфликтов, действий в особых условиях местности и климата. При этом, как отмечалось в информационных сообщениях, данная система может быть востребована и для крупных военных конфликтов, войн благодаря своей мобильности и возможности быстро перебрасываться военно-транспортной авиацией (ВТА) в любые регионы.

В мае нынешнего года стало известно, что «Мальва» может поступить на вооружение артиллерийской бригады ВДВ. Хотя 2С43 нельзя десантировать с помощью парашюта, ее можно перевозить на борту военно-транспортных Ил-76. А вот конкурент «Мальвы» – колесная «Коалиция-СВ-КШ» – из-за наличия в конструкции достаточно высокой башни скорее всего в грузовой отсек «семьдесят шестого» не войдет.

Артиллерийское деление

В приоритете частей и подразделений воздушно-десантных дивизий будет десантируемая техника. Поэтому главным калибром артиллерийских батарей парашютно-десантных полков, а также дивизионных артполков будут САУ «Лотос». Но полностью заменить «Ноны» «Лотосы» в обозримом будущем не смогут. Минобороны ведет работы по модернизации парка 2С9 до уровня 2С9–1М. Главное отличие обновленной «Ноны» – наличие бортового компьютера, а также терминала автоматизированной системы управления. В арсенале модернизированной самоходки появились и управляемые артиллерийские снаряды. Поэтому можно предположить, что в дивизионах парашютно-десантных полков останутся 2С9–1М. В то же время артиллерийские полки дивизий перейдут на более современные и мощные «Лотосы».

Более серьезный апгрейд ждет десантно-штурмовые бригады, полки и дивизии. Привычные минометы 2С12 «Сани» будут заменены на самоходные 2С41»Дрок». Новинки хорошо отвечают современному облику десантно-штурмовых частей: они способны совершать скоростные марши на десятки и даже сотни километров. А в случае необходимости их можно использовать во время аэромобильных действий. В этом случае «Дрок» будет применяться как переносная система – для этого ее достаточно снять с бронемашины. В исключительных случаях новинку во время вертолетного десанта можно использовать и на колесном шасси – перевезти с помощью Ми-26.

На вооружении артиллерийских полков, а также артдивизионов десантно-штурмовых полков и бригад скорее всего останутся 122-мм гаубицы Д-30. Если проанализировать доступные видео и фотографии учений аэромобильных подразделений ВДВ, то хорошо видно, что «Ноны» ни разу в них не участвовали.

Для огневой поддержки десантных подразделений нового типа на вертолетах Ми-8 перебрасывались гаубицы Д-30. Перевезти таким образом «Ноны» или «Лотосы» будет сложно. Под брюхо Ми-8 они не помещаются. Поэтому единственным транспортом станет Ми-26. А значит, большое количество самоходок за раз перебросить не удастся. Также огневая мощь 120-мм снарядов пушек-минометов все-таки проигрывает 122-мм боеприпасам Д-30. Единственный недостаток буксируемых гаубиц – отсутствие управляемых снарядов.

Главным калибром новой артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск станут самоходные гаубицы 2С43 «Мальва». Не исключено, что эти системы также могут поступить и на вооружение артиллерийских полков десантно-штурмовых дивизий.

В отличие от их парашютно-десантных соединений, «штурмовики» действуют преимущественно посадочным способом. В составе ДШД в настоящее время уже есть не десантируемые парашютным способом танки Т-72. При этом у батарей 2С43 есть неоспоримое преимущество – уникальное сочетание маневренности, дальности стрельбы и могущества боеприпасов. Поэтому подразделения, оснащенные «Мальвами», смогут оперативно выйти в район, где проводится аэромобильная операция, и там поддержать огнем подразделения нового типа.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – редактор отдела «Армия» газеты «Известия».