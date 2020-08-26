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Интерфакс-АВН

Гособоронзаказ уточнен в части развития корабельной группировки, опережающего переоснащения Вооруженных сил РФ

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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Источник изображения: © РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Государственный оборонный заказ скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"При уточнении государственного оборонного заказа в полном объеме учтены решения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина в части развития корабельной группировки в дальней морской зоне, в части опережающего оснащения Вооружённых сил Российской Федерации, обеспечения поддержки и дальнейшего развития предприятий ОПК Дальнего Востока и Сибири", - сказал Криворучко на форуме "Армия-2020" на церемонии подписания контрактов с предприятиями ОПК.

"Органами военного управления Минобороны России проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал Криворучко.

Криворучко заявил, что в результате реализации контрактов, подписанных на военно- техническом форуме "Армия-2020", Вооруженные Силы РФ получат "самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники".

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Криворучко Алексей
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АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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