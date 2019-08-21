"Армату" ждет долгая дорога

Сергей Шойгу оценил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе

12 августа Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Центрального военного округа, где посетил предприятия ОПК, в частности Уралвагонзавод. Министр проверил ход выполнения гособоронзаказа, заслушал доклады руководителей предприятий, командования Центрального военного округа.

Чем был вызван стремительный визит главы военного ведомства в кузницу российского танкостроения? В прессу просочились лишь короткие сообщения.

Просто посмотреть, как строятся танки, Сергей Шойгу, конечно же, не полетел бы. Для этого достаточно его заместителей, один из которых по долгу службы непосредственно курирует это направление. Раньше им занимался ставший вице-премьером Юрий Борисов, сейчас – пришедший ему на смену Алексей Криворучко.

Личный визит министра всегда связан с решением серьезных вопросов. В том числе таких, которые требуют принятия срочных организационных или финансовых мер. Судя по тому, что его сопровождала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, курирующая вопросы денежного обеспечения Вооруженных Сил РФ, можно сделать вывод, что вопрос касался не только сроков выполнения ГОЗ, но и оплаты уже заключенных контрактов, которые могли оказаться под угрозой срыва. Ведь Департамент финансового обеспечения МО РФ как раз занимается мониторингом гособоронзаказа.

Но главное даже не в этом. Поездка министра на одно из ведущих оборонных предприятий страны – повод поговорить о ситуации с поставкой в войска бронетанковой техники и прежде всего создаваемой на платформе "Армата". Поясним в связи с этим, что Министерство обороны, образно говоря, не интересуют единичные поступления образцов ВВСТ в войска. Оно заключает контракты для поставок как минимум батальонных комплектов. Речь в данном случае о Т-14 (танк "Армата"), Т-15 (БМП на той же платформе) и Т-16 (БРЭМ – бронированная ремонтно-эксплутационная машина). Тут как раз могли возникнуть проблемы.

“ Основная прибыль танкового производства УВЗ – от экспорта Т-90С в Азербайджан и Алжир, а в последнее время – в Ирак и Вьетнам ”

В соответствии с контрактом, заключенным с Уралвагонзаводом, за три года в Вооруженные Силы должно поступить 132 танка "Армата". Речь о контракте на опытно-войсковую партию машин на перспективной тяжелой гусеничной платформе "Армата", подписанном МО РФ с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" еще в конце 2015 года. В 2018-м на форуме "Армия-2018" он был пролонгирован и предполагает поставки, повторим, суммарно 132 единиц техники, включая танки Т-14, БМП Т-15 и БРЭМ Т-16, которые должны были начаться с конца прошлого года. Согласно заявлению Юрия Борисова, на тот момент заместителя министра обороны, данный контракт для опытно-войсковой эксплуатации предусматривает поставку двух батальонных комплектов Т-14 и одного тяжелых БМП Т-15. Их опытно-войсковая эксплуатация будет проходить с 2020 года во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

Делим 132 на три и приходим к выводу, что завод должен поставлять по 44 танка ежегодно. Но как стало известно "Военно-промышленному курьеру", до конца 2019 года завод поставит лишь 16 машин, четыре из которых – БРЭМ. Хорошо, если предприятие выполнит это обещание. Но даже с учетом данной партии его задолженность составит 28 машин. Произвести их за оставшееся до конца 2019 года время нереально. Налицо явное отставание от графика.

К тому же государственные испытания машин на платформе "Армата" еще не завершены и продолжатся до конца 2019 года. Только после этого будет принято окончательное решение о серийных закупках, которые могут быть скорректированы, возможно, в меньшую сторону.

Есть и другая сторона вопроса. После смены генерального директора и большей части менеджмента Уралвагонзавод до сих пор находится в стадии реформирования. Нынешний его глава Александр Потапов заступил на должность в марте 2017 года и вынужден был резко сменить основной состав топ-менеджеров. В целом за последние два года в НПК "Уралвагонзавод" прошло несколько этапов обновления управленческой команды. Ее покинули как минимум пять бывших заместителей экс-гендиректора Олега Сиенко. Причины не назывались, но, по некоторым данным, это было связано с финансовыми злоупотреблениями. На освободившиеся посты пришли бывшие первые лица федеральных ведомств. Безусловно, новой команде потребовалось время, чтобы, во-первых, вникнуть в суть производственных процессов, во-вторых, разобраться с финансовыми коллизиями. "Старые болячки" не могли не сказаться на ритмичной работе предприятия, сроках выполнения ГОЗ. Косвенно это подтверждает тот факт, что на недавнем собрании акционеров Уралвагонзавод впервые за последние годы зафиксирована реальная прибыль, полученная заводом. Получается, до этого он едва сводил концы с концами.

Справедливости ради: НПК "Уралвагонзавод" – ведущий производитель бронетехники. На протяжении последних лет стабильно входит в сотню крупнейших мировых производителей ВВТ по версии Стокгольмского института проблем мира. Спецтехника УВЗ характеризуется не только модернизационным потенциалом, но и высоким качеством, тактико-техническими характеристиками. Это достигается благодаря эффективному взаимодействию предприятия и Уральского КБ транспортного машиностроения, которое является головным разработчиком тяжелой российской бронетехники и непрерывно улучшает ее боевую эффективность. Сегодня осваиваются и производятся изделия с ТТХ, опережающими время.

Так случилось, видимо, и с танком "Армата", который стал заложником множества внедренных в него новых технологий и систем. Сначала это выглядело более чем новаторски и вызвало взрывной интерес. Но машина оказалась запредельно дорогой. В результате в МО РФ пришли к выводу, что можно особо не спешить с большими партиями "Арматы". А упор сделать на танки Т-72, Т-80, Т-90, используя заложенный в них еще в советское время огромный модернизационный потенциал. Обоснованное и оправданное решение. Получив современные лазерные дальномеры и системы прицеливания, управления огнем, инфракрасное видение, защиту от ПТУРС ("Арена", "Штора"), эти машины становятся еще более грозным оружием, не уступая в боевой мощи "Абрамсам", "Леопардам" и другим.

Кроме того, ряд систем вооружения "Арматы", как мы уже сказали, требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках. Судя по всему, такая доработка может коснуться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса. Для танкового орудия предстоит разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории полета. Есть вопросы и к контролю экипажа, находящегося в бронированной капсуле, за боевой обстановкой вокруг танка. Повернуть капсулу, как башню, не представляется возможным, поэтому упор делается на оптические средства и электронику, которые в бою могут подвести. Все это побуждает Минобороны проявлять предельную осторожность в решении о закупках больших партий. Так, на тематическом селекторном совещании 5 февраля 2019 года Шойгу предложил вернуться к рассмотрению хода выполнения ОКР "Армата", в том числе возникших в связи с этим проблем.

В этот раз в ходе поездки на завод министр обороны посетил цех сборки танков, но не задержался у конвейера, где производят "Армату". Он заслушал доклады руководства, ознакомился с новыми разработками боевых роботов, в частности высокозащищенных РТК тяжелого класса на базе танка Т-72Б3. По заключению генерального конструктора УВЗ Андрея Терликова каждый из этих комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. В частности, один из них представляет безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй – аналогичную, но с автоматическими пушками.

В целом же до конца года в войска должно поступить свыше 400 разнообразных новых и модернизированных единиц бронетехники. Среди них танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-1АМ.

О внимании Минобороны к этим машинам говорит и подписанный ведомством 21 августа 2018 года с Уралвагонзаводом второй контракт на закупку танков Т-90М, согласно которому поставки будут произведены в 2019-м. Добавим, что заключен контракт на капитальный ремонт 230 боевых машин пехоты БМП-2. Хотя основная прибыль танкового производства УВЗ, как выяснилось, идет от экспорта Т-90С в Азербайджан и Алжир, а в последнее время – в Ирак и Вьетнам.

К сожалению, полноценное развитие завода тормозит большое количество обязательств, в том числе перед коммерческими банками. "Фактически вся рентабельность, которая у нас имеется, идет на обслуживание кредитного портфеля", – заявил еще в 2016 году прежний генеральный директор Олег Сиенко. Получается, на передовых изобретениях и прорывных технологиях предприятий ОПК вовсю паразитируют отечественные банки, которые ничего не производят, но непомерно задирают ставки по кредитам.

Как подчеркнул глава военного ведомства, нельзя останавливаться в модернизации наших Вооруженных Сил. Поэтому сегодня МО РФ, с одной стороны, повышает объемы современного вооружения в том числе в силах общего назначения, что не раз подчеркивалось на совещаниях руководящего состава. С другой – вынуждено максимально экономить средства в связи с непредвиденными расходами, возникающими в Сирии и в связи с выходом США из ДРСМД. Сергей Шойгу поручил Алексею Криворучко в короткие сроки открыть соответствующие ОКР исходя из выделенных по ГОЗ ассигнований. Более того, дал добро на перераспределение финансовых средств для выполнения указанных работ. Приходится учитывать и политику некоторых изготовителей ВВСТ, излюбленным приемом которых стало затягивание с выпуском новой продукции. Например, ОАК сдвинул сроки выхода в серию турбореактивного двигателя ПД-14 для самолета МС-21 чуть ли не на три года. А это дополнительные затраты.

Нельзя не учитывать и курс, взятый в стране на сокращение гособоронзаказа и его финансирования государством. Речь о диверсификации ОПК, которая вступила в решающую фазу. В 2016-м в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил предприятиям задачу – к 2020 году увеличить объем выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 17 процентов от общего объема производства, к 2025-му – до 30 процентов, а к 2030-му – до 50 процентов. На совещании по развитию оборонной отрасли страны 21 ноября 2018 года в Сочи президент подчеркнул: "Диверсификация ОПК – это одна из ключевых, стратегических национальных задач". Но не повторим ли ошибку 90-х, когда под знаком конверсии перед "оборонкой" ставили задачу производить кастрюли и поварешки? Санкции и развернувшаяся информационная, считай, холодная война, требуют пересмотреть контрольные цифры.

Если танк "Армата" выдержит все пертурбации, как и предписано к концу 2019 года, то Министерство обороны, повторим, проведет комплексные войсковые испытания, прежде чем принять решение о массовых закупках. Об этом говорил Юрий Борисов. Машину проверят в разных условиях эксплуатации, прогонят через различные климатические зоны, пока не убедятся, что она по всем параметрам отвечает требованиям танка ХХI века. Так что перед серийной "Арматой" еще довольно долгий путь в войска.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (795) за 20 августа 2019 года