"Сосной" по антироссийским санкциям

На форуме "Армия-2018" НПО "Высокоточные комплексы" впервые представило зенитный ракетный комплекс-"невидимку"

26 августа в КВЦ "Патриот" завершил работу международный военно-технический форум "Армия-2018". Министерство обороны подписало с предприятиями ОПК 32 государственных контракта на сумму свыше 130 миллиардов рублей. В Вооруженные Силы РФ будет передано более 600 образцов ВВСТ, проведен ремонт с модернизацией 1500 единиц техники и вооружения. Одну из самых интересных экспозиций представило АО "НПО "Высокоточные комплексы" (входящее в госкорпорацию "Ростех") на площадке № 301. Ее посетили десятки тысяч человек, и не только потому, что здесь впервые демонстрировался новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна".

На площадке холдинга во всей своей красе возвышались уже ставший знаменитым ЗРПК "Панцирь-С1", его морской вариант "Панцирь-МЕ". Рядом – ПТРК "Корнет-Э/ЭМ" на шасси повышенной проходимости бронеавтомобиля "Тигр", боевая машина отделения ПЗРК (БМО) 9А332, машина разведки и управления командира взвода ПЗРК (МРУК) 9С937 зенитного комплекса "Гибка-С", новый боевой модуль "Эпоха" разработки тульского АО "КБП". Отдельное место заняла разно­образная высокотехнологичная продукция двойного и гражданского назначения. Но обо всем по порядку.

Скрытность – серьезный козырь

Главным событием, конечно же, стала презентация ЗРК "Сосна", которую с нетерпением ждали не только многочисленные журналисты, специалисты, но и военные. Казалось бы, что тут особенного, в ВС России состоят на вооружении многие зенитные ракетные комплексы различного назначения и класса. Одним больше, одним меньше… Но "Сосна" появилась очень вовремя. Наши так называемые партнеры на Западе не стоят на месте, активно развивают средства воздушно-космического нападения. США недавно приняли решение о создании Воздушно-космических войск, а их военный бюджет на 2019 год вырос до 724 миллиардов долларов. Эти вызовы требуют от России адекватного ответа. Его нашли, если говорить о ЗРК "Сосна", в одном из ведущих предприятий холдинга – Конструкторском бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана.

“Рядом с новейшими зенитными ракетными комплексами демонстрировались товары гражданского назначения”

Презентацию открыл заместитель генерального директора холдинга по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов. Он коротко представил своих коллег – управляющего директора АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана" Валерия Макеева, главного конструктора ЗРК "Сосна" Владимира Уклеева, начальника управления внешних связей АО "КБТочмаш им. А. Э. Нудельмана" Сергея Игнатова, поведав о том, как они пришли в "оборонку". После чего слово взял Валерий Макеев.

Валерий Александрович рассказал, что предприятие было основано в далеком 1934 году. За это время на нем разработаны системы и комплексы вооружения и военной техники различного назначения. В том числе авиационные пушки, ПТРК и комплексы управляемого вооружения, средства ПВО ближнего радиуса действия для Сухопутных войск и ВМФ. Продукция поставлялась в десятки стран мира, на все континенты, кроме Антарктиды.

Специализируясь в области создания высокоточного оружия, сплоченный коллектив предприятия сегодня опирается на созданную за десятилетия конструкторскую школу. Одно из основных направлений деятельности – разработка зенитного ракетного вооружения Сухопутных войск. АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана" – разработчик широко известного семейства зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", которые стоят на вооружении как российской, так и многих других армий мира. Объем поставок за рубеж превысил 700 единиц. "Но мы не стоим на месте, продолжаем активно работать и создавать новейшие комплексы ПВО, – подчеркнул Валерий Макеев. – Сегодня с удовольствием представляем одну из последних разработок – зенитный ракетный комплекс "Сосна".

Более детально на боевых возможностях комплекса, его тактико-технических характеристиках и преимуществах перед аналогичными ЗРК остановился главный конструктор Владимир Васильевич Уклеев.

"ЗРК "Сосна" является пассивным средством противовоздушной обороны, не имеющим в своем составе средств радиоизлучения, – сразу заострил он внимание собравшихся. – Комплекс предназначен для противовоздушной обороны войск в бою, на марше от средств воздушного нападения. Может применяться в любое время суток, простых и сложных метеоусловиях, как при работе с места, так и в движении".

ЗРК "Сосна-Р"

Стрельба с ходу на испытаниях осуществлялась на скоростях 25–30 километров в час. В полевых условиях этого вполне достаточно – примерно с такой скоростью движется танковая колонна. Разработан в блочно-модульном исполнении, что позволяет размещать боевой модуль на любых носителях грузоподъемностью не менее 3,5 тонны.

Боевая машина может базироваться как на гусеничном, так и на колесном шасси. На площадке был представлен вариант на базе МТЛБ. Допускается интеграция боевого модуля на других шасси (БМП-3, БМП-2, БТР-82А, МЗКТ), в том числе иностранного производства.

В верхней части "Сосны" находится оптико-электронная система российского производства (ОАО "Казанский оптико-механический завод"), которая является основным элементом комплекса. На ее гиростабилизированной платформе расположены целевые каналы – тепловизионный и телевизионный. Есть также лазерный дальномер и лазерная система управления ракетой.

Но почему предпочтение было отдано именно такому виду наведения и управления оружием? Как объяснил В. Уклеев, такой концептуальный подход позволил в два раза увеличить дальность полета ракеты (до 10 км), значительно уменьшить ее вес, увеличить могущество боевой части до 7,2 килограмма. И в свою очередь уменьшить стоимость ЗРК.

В составе боевого модуля – 12 зенитных управляемых ракет "Сосна-Р" в транспортных пусковых контейнерах. Вес ракеты – 42 килограмма. Доставка осуществляется любым видом транспорта. Заряжание – силами экипажа, перезарядка всего боекомплекта занимает не более 10 минут. Скорость вращения пусковой установки по двум каналам (горизонтальному и вертикальному) – не менее 50 градусов в секунду, что необходимо для отработки целеуказания и поражения маневрирующих целей. Время реакции – пять-шесть секунд. При этом ЗРК может вести огонь также по наземным легкобронированным целям.

Павильон гражданской продукции на площадке № 301

В правой носовой части машины расположено место командира (наводчика) с монитором и пультом управления. В левой – механика-водителя. Общее управление осуществляется с помощью цифровой вычислительной системы. Работа всего комплекса полностью автоматизирована. Наведение ракеты – в автоматическом или полуавтоматическом режиме. В автомате без участия оператора происходят захват цели, ее сопровождение и наведение на всем участке траектории полета с оценкой зоны пуска и производства выстрела. А вот полуавтоматический режим применяется в основном в сложной помеховой обстановке, и тогда возможно вмешательство оператора.

Изюминка комплекса – высокая скрытность его работы. Она обеспечивается применением высокоточной стабилизированной оптико-электронной системы, не излучающей радиосигналов, которые может засечь противник. В ней реализован пассивный режим обнаружения целей и наведения, обеспечивается скрытность применения и как следствие более высокая живучесть комплекса. А отличная помехозащищенность, возможность стрельбы с ходу делают его просто незаменимым в боевых порядках Сухопутных войск, особенно на марше.

ЗРК старой линейки, отдадим должное, также вполне надежны, но дистанция их эффективного огня по сегодняшним меркам уже недостаточна. В "Сосне" в связи с этим более чем в два раза была увеличена дальность стрельбы, хотя он относится к ЗРК ближнего действия. Причем углы наведения выбраны так, чтобы поражать цели во всех режимах и ракурсах. По горизонту – вкруговую, по вертикали – от -5 до +82 градусов.

“Машина имеет очень низкий профиль и малозаметна на поле боя. Скрытность – ее важнейшее преимущество перед другими ЗРК”

"Не опасаетесь, что ваша продукция опередила время и пока не будет востребована в войсках, поскольку различных систем и комплексов ПВО выпущено достаточно много?" – спросил я напрямую Владимира Васильевича. "Не опасаюсь", – спокойно ответил он. – Судите сами".

Во-первых, несмотря на наличие в войсках различных средств ПВО, диапазон высот до 10 километров сегодня в какой-то мере оголен. Тот же "Панцирь-С1" бьет уже на 20 километров, то есть уходит в другую зону. ЗРК "ТОР" увеличил дальность огня с 10 до 17 километров. А старая "Стрела" ведет огонь на высотах до 5 километров. Поэтому для Российской армии этот комплекс необходим.

Во-вторых, машина имеет очень низкий профиль и малозаметна на поле боя. Скрытность – ее важнейшее преимущество перед другими ЗРК.

В-третьих, все средства ПВО используют в боевой работе радиолуч, что сразу демаскирует их и требует быстрой смены позиций. У "Сосны-Р" оптическая и тепловизионная система наведения, не засекаемые противником, что превращает ЗРК на поле боя, образно говоря, в "невидимку".

В-четвертых, в комплексе применяются необслуживаемые ракеты: зарядил и забыл.

В-пятых, увеличено могущество ракеты (до 7,2 кг) по сравнению со старой "Стрелой-10" (5 кг). В то же время весит она в два раза меньше. Коэффициент попадания крайне высокий. Государственные испытания завершены с положительным результатом. Официальные представители Министерства обороны РФ, присутствовавшие на презентации ЗРК "Сосна", дали высокую оценку всей проделанной работе и ее результату – ЗРК "Сосна".

В настоящее время комплекс направляется в опытную эксплуатацию, после которой будет решено, в каких именно войсках ЗРК "Сосна" появится первым.

Как сказал в разговоре с "Военно-промышленным курьером" Владимир Уклеев, на сегодня комплекс прошел все виды испытаний, ведется подготовка для запуска его в серию.

От БЛА до ВТО

У некоторых привередливых читателей, специалистов и экспертов все же может остаться ряд вопросов чисто технического характера. Например, каковы принципы построения ЗУР "Сосна-Р", состав комплекса, его конкретные тактико-технические характеристики. То, против чего, как говорится, не попрешь, а ТТХ не выдумаешь. Чтобы сразу снять их, приведем сухие, но важные данные, хотя кое в чем придется повториться.

Принципы построения ЗРК "Сосна"

Вооружение: малогабаритная высокоэффективная ЗУР "Сосна-Р" в транспортно-пусковом контейнере (ТПК).

Система управления: оптико-электронная.

Слежение за целью: автоматическое через телевизионный и тепловизионный каналы.

Наведение ракет: телеориентирование в лазерном луче.

Обнаружение и целеуказание: от собственной оптико-электронной системы в заданном секторе (автономная боевая работа), от внешней системы целеуказания – ЦУ (в режиме централизованного управления).

Состав комплекса "Сосна":

ЗУР "Сосна-Р" в ТПК;

боевая машина (БМ);

машина технического обслуживания.

Основные тактико-технические характеристики

Боекомплект: 12 ЗУР "Сосна-Р" на ПУ.

Типы поражаемых целей: самолеты, вертолеты, БЛА, крылатые ракеты, средства ВТО, легкобронированная техника и др.

Зоны поражения: по дальности – до 10 километров, по высоте – до 5.

Скорость поражаемых целей – до 500 метров в секунду.

Углы наведения и стрельбы: по азимуту – 360 градусов, по углу места – от -5 до +82.

Время перезарядки – 10 минут.

Режим работы – автоматический, полуавтоматический.

Расчет– 2 человека.

vpk-news.ru

Как видим, у ЗРК "Сосна" достаточно высокие рабочие и точностные характеристики, он предназначен для работы в конкретной зоне высот. Машина не требует большого обслуживающего персонала и боевого расчета – всего два человека, но несет на себе 12 мощных скоростных ракет и потому с учетом фактора малозаметности становится очень грозным оружием для средств воздушного нападения противника. Может применяться как автономно, так и с помощью внешней системы целеуказания.

Естественно, разработаны и готовы к поставке в вой­ска также учебно-тренировочные средства для обучения расчетов. В частности, классные тренажеры (рабочие места инструктора и оператора), габаритно-массовый макет ЗУР "Сосна-Р" в ТПК. Время обучения – около трех месяцев, так что контрактник со средним образованием вполне может освоить боевую работу.

Спецоружие ЦКИБ СОО и ПАО "ТОЗ"

Особого внимания заслужила демонстрационная программа АО "НПО "Высокоточные комплексы". Как и в прошлом году, холдинг организовал выезд специалистов, а также представителей СМИ на полигон Алабино, где демонстрировалась работа прославленного ПТРК "Корнет-Э/ЭМ", были показаны боевые возможности перспективных образцов стрелкового и гранатометного оружия, новинки входящих в холдинг предприятий – ЦКИБ СОО и ПАО "ТОЗ". Там же прошла презентация нового карабина КО ВСС.

Презентация новейшего ЗРК "Сосна"

Как отметил директор ЦКИБ СОО Алексей Сорокин, в экспозиции представлены образцы, серийно производимые предприятием, поставляемые по гособоронзаказу и по линии ВТС. Назову лишь несколько изделий, которые поражают оригинальными конструкторскими находками. Взять принципиально значимый для завода гранатомет АГС-30 калибра 30 миллиметров. Он использует гранаты ГДД-30, но может работать и гранатами ВОГ-30. В нем очень качественно спроектирован станок и при стрельбе очередями почти нет отдачи. Вес всего 16 килограммов. Подобные иностранные образцы весят в два раза больше. Дальность стрельбы гранаты – 2100 метров, радиус поражения осколочным боеприпасом – порядка восьми метров.

Представлен был также гранатомет ГМ-94, который применяет до девяти типов гранат, в том числе с термобарическим и цветошумовым выстрелами. Он отличается достаточно оригинальной компоновкой. Ствол у него находится внизу, а магазин сверху. Три выстрела размещаются в магазине, еще один в стволе. Опытные стрелки из него на 200–250 метров попадают, как говорится, в форточку. Это очень эффективное и качественное оружие.

Лучшие выпускники высшей школы системного инжиниринга МФТИ

Ружье РНБ-93 (12-мм) для штурмовых операций. Предназначено в основном для бойцов специальных подразделений при зоне контакта с противником до 10–15 метров.

Пистолет-пулемет ПП-2000. Производится серийно, стоит на вооружении в нескольких силовых структурах. Отличается необычайной легкостью, дает возможность стрелять как с двух рук, так и с одной без использования плечевого упора, с глушителем и без него. Магазин – до 44 патронов. Эффективная дальность огня – порядка 200 метров.

Отметим и такие серийно производимые, хорошо зарекомендовавшие себя продукты, как пистолет ГШ-18. Вес его – всего 590 граммов, скорость пули – 530 метров в секунду, что позволяет пробивать средства индивидуальной бронезашиты. Автомат специальный двусредный (АДС), может стрелять как на суше, так и под водой. А еще автомат штурмовой АК-12, винтовка семейства МЦ-116, другие изделия. Все они, повторим, уникальны по своим тактико-техническим характеристикам.

Боевой модуль ЗРПК "Панцирь-МЕ"

"Военно-промышленному курьеру" Алексей Михайлович рассказал, что завод работает планомерно, в соответствии с ГОЗ и ГПВ. Сегодня ведутся 34 различные ОКР, из которых 12 – гражданского назначения, 22 – военного. Это пистолеты, автоматы, самозарядные снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы, специальное оружие. Уже в 2019 году будет начата опытная эксплуатация ряда образцов.

В то же время по целому ряду вооружения идет процесс, по выражению Сорокина, "огражданивания", что позволит заводу выпускать продукцию для рядового потребителя. А ее унификация с боевыми образцами снизит производственные затраты. В то же время направление в области 12,7 миллиметра (винтовка ВСУ-96) пока не развивается, поскольку есть более актуальные задачи. Поэтому ВСУ-96 может появиться скорее всего в гражданском исполнении.

Много интересного рассказал и показал начальник стрелково-испытательного комплекса тульского оружейного завода Александр Моисеенко. Он продемонстрировал 9-мм винтовку снайперскую специальную (ВСС) и малогабаритный автомат специальный (АМ), а также охотничьи карабины КО ВСС и КО ВСС-01.

Продукция гражданского назначения

"Тульский оружейный завод уже много лет ведет переделку оружия из боевого в охотничье (винтовка Мосина, СКС, автоматическая винтовка Токарева и другие), – пояснил Моисеенко. – В конце 2015 года возникла необходимость переделки оружия ВСС в охотничий вариант, с чем завод успешно справился после появления на рынке специального патрона (9х39 мм). Изделие довольно кучное. Дальность эффективной стрельбы – до 400 метров. Специалисты и журналисты могли в этом убедиться лично, испытав оружие на огневом рубеже".

Напомним, президент России Владимир Путин поставил перед предприятиями ОПК задачу, чтобы к 2025 году выпускалось до 25 процентов продукции гражданского назначения. Это крайне непростое дело. Каждому предприятию требуется выделить под это соответствующий инженерно-технический состав, производственные площади, выработать стратегию выпуска новой конкурентоспособной продукции, которая будет пользоваться спросом на внутреннем и внешних рынках. Для этого необходимо провести маркетинговые, логистические исследования, изучить ценовую политику зарубежных конкурентов и т. п. Судя по всему, холдинг "Высокоточные комплексы" успешно работает и на этом направлении. На площадке 301, как уже отмечалось, рядом с новейшими зенитными ракетными комплексами демонстрировались различные товары народного потребления. Трактора для сельского хозяйства различного класса и назначения, уборочная техника, многофункциональные мини-погрузчики, электроагрегаты производства Ковровского электромеханического завода, других предприятий, входящих в холдинг. Так что если даже гособоронзаказ будет снижен, это не грозит остановкой предприятий или спадом производства.

В авангарде цифровой эры

И все-таки если говорить о перспективах предприятий, входящих в АО "НПО "Высокоточные комплексы", то было бы опрометчиво забыть о молодежи, идущей на смену профессионалам старшего поколения. Ведь прежде всего именно люди, а не "железо" определяют завтрашний день предприятия. Это постоянно подчеркивает генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов. Что воплощается в системной работе по подготовке молодых кадров.

22 августа после презентации ЗРК "Сосна" на выставочной площадке холдинга состоялась торжественная церемония вручения дипломов и награждения лучших выпускников высшей школы системного инжиниринга МФТИ. Разделить радость события и поздравить выпускников пришло много гостей. В том числе руководители и топ-менеджеры АО "ОДК", АО "Технодинамика", ГК "Роскосмос", "Алмаз-Антей", Швабе, ОАК и другие. Они нашли для молодых ребят теплые напутственные слова.

Дорогие выпускники! Для меня большая честь приветствовать вас на нашей выставочной площадке. Несколько лет назад холдинг присоединился к амбициозной программе МФТИ по подготовке нового уровня кадров. Его выпускники доказали, что МФТИ по-прежнему остается одним из флагманов в этой важной работе. Мы также стараемся внести в нашу деятельность новые инновационные приемы в области управления. Рад, что второе высшее образование, которое вы получили в рамках МФТИ, поможет вам решать амбициозные задачи в продвижении современных комплексов вооружения на конкурентном мировом рынке. Надеюсь, полученные знания быстро выдвинут вас на передовые позиции маркетинга, конструирования. В первую очередь хочется пожелать вам стойкости при столкновении со сложными реалиями жизни, такими как избыточная бюрократия, консерватизм. Ваша молодость и упорство позволят все это преодолеть и развивать наши предприятия. Поздравляю с вступлением в новое качество, желаю творческих успехов на благо нашего Отечества.

Александр Шуляков, заместитель генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы", Герой России

Это уже четвертый выпуск, а значит, программа удалась и востребованна. С другой стороны, хотелось, чтобы личностные отношения выпускников воплотились в системные проекты между компаниями и организациями. Программа системного инжиниринга – серьезный продукт, который позволит нам выстраивать взаимоотношения в области проектирования продукции и кооперационных связей. Это очень важно для компаний-финалистов, таких как "Вертолеты России", ОАК, ОСК. Поэтому надо подумать над тем, что подкорректировать, как сделать работу наших организаций более эффективной с точки зрения применения ваших знаний. Задача не из простых. Придется преодолевать консерватизм, определенные барьеры между нашими холдингами. Но этот путь надо пройти. Прошу вас быть активными, внедрять знания, сеять доброе.

Андрей Богинский, генеральный директор АО "Вертолеты России"

Когда шесть лет назад я возглавил холдинг "Технодинамика", понял, что у нас серьезный дефицит людей, способных разрабатывать авиационные системы. Это как раз та самая работа, которая нужна "Вертолетам России". Одним из условий по созданию таких компетенций и стало создание учебной программы в МФТИ. Перед этим мы посмотрели, как работают подобные образовательные стандарты в международных школах, в частности в Массачусетском и Калифорнийском технологических институтах. Я очень благодарен партнерам по этой программе – "Вертолетам России", Евразхолдингу, которые поверили в успех дела, заключили договоры и дали студентов, выделили соответствующие средства.

Программа каждый год совершенствуется, в нее вносятся новые элементы и разделы. В следующем году, например, мы планируем привлечь такие компании по системному инжинирингу, как "Сименс", с которыми будем делать совместный модуль по автоматизации. Работают они и в инженерном центре "Боинг", где разрабатывают методологию управления знаниями.

Мы не только учим, но и стараемся воспитывать наших выпускников, делаем их, образно говоря, "универсальными бойцами". Это удается, поскольку им поручают самые сложные задачи. Многие уже стали заместителями главных конструкторов, решают уникальные задачи, создают роботизированные системы с новыми качествами, которые не разрабатывались еще никогда.

Максим Кузюк, генеральный директор АО "РТИ"

Программа была создана для того, чтобы ускорить подготовку технических руководителей за два-три года вместо шести лет. И она до сих пор является уникальной. Очень многое делается, чтобы соответствовать запросам российской промышленности на высококвалифицированные кадры мирового уровня. Спасибо нашим заказчикам, которые для этого много сделали и делают: "Высокоточным комплексам", "Вертолетам России", "Технодинамике", Евразу. Отдельная благодарность нашим преподавателям, многие из которых являются действующими руководителями крупных предприятий. А выпускники прошли большой и трудный путь к дипломам, но получили самые эффективные инструменты, чтобы стать в авангарде цифровой эры России.

Галина Ефименко, директор высшей школы системного инжиниринга

Мы получили желанные дипломы. Но самое главное, что у нас есть в активе, это знания и навыки, полученные за время обучения. Знания в обширных отраслях и направлениях – от выработки стратегии предприятий до решения конкретных специализированных прикладных задач. Мы ознакомились с функциональным мышлением, освоили системный инжиниринг. У наших преподавателей была непростая задача. Им требовалось многое вложить в нас. Вплоть до изменения мировоззрения и образа мышления. Но думаю, результатом остались довольны все стороны этого процесса. Желаю коллегам удачного применения на практике знаний и навыков, своевременной и успешной реализации проектов.

Остается добавить, что сегодня уже 11 крупных холдингов участвуют в этой программе, более 30 предприятий. С 2017 года к ней присоединились предприятия Роскосмоса, в 2018-м их число вырастет еще. А среди тех, кто получил дипломы МФТИ на площадке АО "НПО "Высокоточные комплексы" в дни международного военно-технического форума "Армия-2018", Дмитрий Ашуров, Игорь Буянов, Алексей Петров, Павел Самойлов, Илья Шипов, Алексей Смирнов и многие другие.

Как отметил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, международные мероприятия такого уровня – сильный противовес санкциям. На прошлогодней "Армии" были проведены встречи с делегациями из 50 стран, подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей. Окончательные итоги нынешнего форума, безус­ловно, еще впереди. Но по предварительным оценкам, результаты для корпорации будут не хуже. Что касается АО "НПО "Высокоточные комплексы", то заместитель министра обороны Алексей Криворучко подписал контракты с Тульским конструкторским бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова на 132 модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и на 58 многоцелевых БТР-МДМ со сроком исполнения с 2018 по 2020-й. Кроме того, в ближайшие два года КБП отремонтирует 67 БМП-3.

Новой Госпрограммой вооружения на 2018–2027 годы предусмотрено 19 триллионов рублей на закупки ВВСТ. Она незначительно превзошла по стоимости прежнюю программу, рассчитанную на 2011–2020 годы, но в реальном выражении стала существенно дешевле (на 44 процента с учетом изменения валютного курса).

В целом же форум "Армия-2018" показал, что НПО "Высокоточные комплексы" интенсивно развивается, создает новые рабочие места, готовит молодые кадры, уверенно смотрит в завтрашний день. Форум стал смотром не только новейших достижений российской "оборонки", но и молодых кадров, которые в ближайшем будущем займут ответственные должности на предприятиях холдинга. Налицо реальная преемственность поколений, чем всегда была сильна оборонная отрасль Российской Федерации.

Аркадий Шилин, выпускник МФТИ, сотрудник АО "НПО "Высокоточные комплексы"

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (746) за 28 августа 2018 года